Grande Fratello 8° puntata: nominati, Rana la combina grossa

L’ottava puntata del Grande Fratello 2025 è iniziata con Simona Ventura che ha annunciato i ‘colpi di scena’ della serata. La produzione ha pensato a un confronto in studio tra Donatella e Francesca, dopo l’acceso litigio dei giorni scorsi. Non solo, c’è stato spazio anche per le storie d’amore, fino al colpo di scena di Francesco Rana contro Donatella Mercoledisanto. Ma la conduttrice ha dedicato il primo blocco a Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi.

Inaspettatamente, è approdata nella Casa più spiata d’Italia Simona, la mamma della giovane salumiera. Quest’ultima ha bacchettato Domenico a muso duro, ritenendo che per colpa sua la figlia sia passata per una sfascia famiglie. In particolare, crede che D’Alterio avrebbe dovuto mantenere le distanze per rispetto della sua compagna fuori. Non solo, Simona pensa che anche Valentina abbia esagerato.

Spazio poi a Jonas Pepe e Anita Mazzotta, che purtroppo dividono il pubblico e, rispetto alle prime settimane, hanno perso tanti consensi. Subito dopo, il blocco è stato dedicato a uno scontro in diretta in studio tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara. La prima è stata smontata da Sonia Bruganelli, mentre la Ventura ha sbagliato ancora.

Grande Fratello: Anita commuove, Jonas sorprende con Omer

Momento toccante quello di Anita Mazzotta con Vincent, il compagno della defunta mamma. Purtroppo il caos fuori è degenerato durante questo emozionante confronto. Subito dopo, la situazione si è fatta tesa con Domenico D’Alterio che ha scoperto che Valentina fuori l’ha lasciato.

Nella puntata di stasera del Grande Fratello, Jonas è stato inaspettato con Omer Elomari. Pepe ha rinunciato ai 15mila euro in più, come Capitano Ventura, nel montepremi. In cambio, la produzione gli ha consegnato la lettera della sua famiglia, quella dei cari di Grazia e quella per Omer.

La conduttrice, però, dopo gli ha fatto sapere che avrebbe potuto tenere solo una. Jonas ha deciso di strappare la sua, per mostrare vicinanza ad Anita, che ha appena perso la sua mamma. Ha scelto alla fine di dare a Grazia la possibilità di avere la sua lettera, ritenendo che sia la persona più fragile in questo momento.

Allo stesso tempo, però, Jonas ci ha tenuto a precisare di aver rivalutato Omer. Crede che, in realtà, sia una persona buona, che ora vuole riscoprire. Non nega, però, che ci potranno essere scontri in futuro. Sicuramente questo dettaglio ha sorpreso Omer e anche il pubblico.

Nomination 10 novembre 2025: chi è al televoto, il caso di Rana contro Donatella

La puntata è andata avanti con il risultato del televoto: il meno votato è stato Domenico con il 21.04% e quindi il primo candidato alla prossima eliminazione. Infatti, D’alterio è finito direttamente al prossimo televoto. Durante le nomination,

“Hai detto una cosa brutta, è uscita in quel senso ed è inammissibile”, ha dichiarato a un certo punto Simona Ventura, chiedendo a Francesc Rana di scusarsi con Donatella. “Mi sono informato di te a Bari, tu ne hai fritti di polpi”, aveva dettoil vigile quando la Mercoledisanto si trovava in studio per il confronto con Francesca. Il pubblico si è rivoltato contro Rana sia per il fatto che abbia chiesto informazioni su Donatella e sia per le parole “fritti di polpi”.

A quanto pare, con questa frase si andrebbe ad accusare una persona di essere una poco di buono. La Ventura, come anche Donatella, è convinta che ci sia qualche riferimento al padre. Va ricordato che il defunto papà di Donatella è stato un collaboratore di giustizia, dopo anni nella criminalità.

Rana ha precisato che il riferimento non era assolutamente alla sua questione familiare, bensì alla sua furbizia. “Adesso basta, poi le colpe dei padri non ricadono sui figli”, ha tuonato la conduttrice contro Francesco, che non ha avuto più modo di replicare. Al televoto alla fine sono finiti Domenico, Rasha, Giulia, Flaminia e Francesca e Simone. Inoltre, la Ventura prima di chiudere la puntata ha precisato che non ha avuto il tempo giusto per aprire la busta rossa presente nel salotto. I concorrenti potranno aprirla nei prossimi giorni.

Il Capitano Ventura, Jonas, ha scelto a chi regalare una cena romantica: Donatella e Ivana.