Grande Fratello, scontro tra mamme: Bruganelli smonta Donatella, Ventura toppa

Scontro in diretta al Grande Fratello, nello studio di Canale 5, tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara. Finalmente c’è qualcosa di diverso, anche se non poi così coinvolgente, dal triangolo amoroso che vede protagonisti Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo. Simona Ventura ha iniziato da lì, ma ormai quello show ha anche un po’ annoiato il pubblico, in quanto le svolte purtroppo non sono mai abbastanza interessanti.

Ed ecco che la produzione decide di creare nuove tensioni, dopo lo scontro acceso avvenuto tra Donatella e Francesca nella Casa, nei giorni scorsi. La seconda ha accusato la Mercoledisanto di averla presa per i capelli. Le due mamme hanno avuto modo in studio di scoprire cosa si sono dette dietro le spalle. Nella clip, Donatella ha dichiarato di non voler avere lo stesso comportamento di Francesca, che nella Casa gioca con gli altri concorrenti, anche a cuscinate.

Per la Mercoledisanto questo sarebbe troppo, in quanto a casa ha i suoi figli la guardano. Invece, Francesca crede che Donatella sia esagerata, in quanto sebbene siano mamme, non dovrebbero chiudersi e non giocare. Si sono giudicate a vicenda, insomma. Ma si può davvero decidere fino a che età sia giusto giocare a cuscinate? Donatella ha fatto il suo show, urlando in studio, mentre Simona Ventura ha dovuto più volte interromperla per dare spazio a tutti di parlare.

Non solo, la conduttrice ha fatto lo stesso anche con i gieffini, facendo fretta quando lei stessa ha chiesto un’opinione. Infatti, molti telespettatori trovano antipatico il suo modo di fare, soprattutto quando chiude il collegamento con la Casa o con gli opinionisti nel momento in cui qualcuno sta ancora parlando. Anche stasera la Ventura al Grande Fratello interrompe i discorsi, facendo a tutti fretta e nessuno sembra riuscire a concludere la propria frase.

Il punto dello scontro, però, è che Donatella non ha apprezzato lo scherzo di Francesca, che ha lanciato un oggetto per giocare. Sonia Bruganelli ha voluto smontare i discorsi di Donatella:

“O è come dice lei o è tutto sbagliato. Lei è una concorrente insieme al figlio. Lei ha già dimostrato che ha un rapporto con il figlio che molti si sognano. Tu devi giudicarla come concorrente, ma non come madre. Siamo dentro la Casa del Grande Fratello. Se devi fare un decalogo di ciò che devi fare o no, restavi a casa. Se sono amiche tue, come Ivana, allora va bene”

Cristina Plevani è d’accordo, a differenza di Ascanio Pacelli, con la Bruganelli. La vincitrice de L’Isola dei Famosi crede che Donatella dovrebbe lasciarsi andare e che Francesca, invece, sta facendo la concorrente. Come accaduto nelle precedenti puntate, la Ventura anche stasera interrompe la povera Cristina, che si ritrova a dire due parole contate.