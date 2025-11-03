Grande Fratello 7° puntata: nominati, eliminato, Ventura snobba Plevani

o, La settima puntata del Grande Fratello 2025 è iniziata con il triangolo amoroso che tanto sembra appassionare Simona Ventura. Infatti, ecco che la conduttrice ha fatto rientrare, solo per dei confronti, Valentina Piscopo. Quest’ultima, urlando, ha avuto modo di scontrarsi ancora con le gieffine della Casa. In diretta TV, non sono mancate le tensioni in questo blocco.

In particolare, il pubblico si è soffermato su due situazioni particolari: Simona Ventura e Sonia Bruganelli hanno stroncato Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta. La parola è stata data anche a Domenico D’Alterio, il quale ha negato di aver messo su un teatrino con la sua compagna. La Bruganelli gli ha dato il suo sostegno: “Gli credo, l’avrebbero costruito meglio penso”.

Il gieffino ha ringraziato a gran voce l’opinionista, poi si è detto deluso dal fatto che Anita Mazzotta abbia dubitato, sbattendo anche le mani sul pavimento. Il gesto è stato abbastanza forte e la Ventura stasera al Grande Fratello l’ha invitato a mantenere la calma. Il tutto, alla fine, si è concluso con l’uscita della Piscopo.

Grande Fratello: Amendola ospite, Ventura non piace con Plevani

La puntata è andata avanti con Claudio Amendola, super ospite della puntata. L’attore ha avuto il compito di tentare di conquistare Donatella, ironicamente. Prima di lasciare la Casa del Grande Fratello, Amendola ha ricordato che il 6 novembre uscirà il nuovo film Fuori la verità, al cinema, che lo vede protagonista con Claudia Gerini e Claudia Pandolfi.

L’attenzione è finita poi sul gruppo degli uomini della Casa. Scherzando, i gieffini si sono detti pronti a nominare le donne della Casa, da ora in poi, in quanto sono unite e affiatate. Inoltre, Francesco Rana in questi giorni, ha inventato questo “gioco della banana”, dopo aver notato che finora sono stati eliminati solo gli uomini. Durante questi accordi scherzosi, Jonas Pepe ha definito Giulia una concorrente troppo buona per il gioco.

La Soponariu non ha preso bene questa sua affermazione. Al contrario, Jonas ritiene che sia stato un complimento il suo. La clip mandata in onda da Simona Ventura ha anche mostrato Omer parlare a Rasha, negativamente, di questo “gioco della banana”. In diretta, stasera, il concorrente siriano ha fatto notare che, in realtà, le donne avevano già scoperto il tutto.

Dallo studiSonia Bruganelli si è detta convinta del fatto che ciò sia accaduto perché Omer sarebbe “sottone” quando si tratta di Rasha. In questa circostanza, per dire la sua, Cristina Plevani finalmente ha trovato un piccolo spazio per intervenire. Ma ecco che, per l’ennesima volta, è stata snobbata dalla Ventura.

La conduttrice sta mettendo nell’ombra gli opinionisti e dando luce solo alla Bruganelli. Ormai questo è chiaro. Ma mentre Floriana e Ascanio riescono, ogni tanto, a intervenire, la Plevani è un fantasma. Finalmente il pubblico ha sentito la sua voce, ma è stata interrotta dai concorrenti. Anziché zittire i gieffini e permettere a Cristina di continuare il suo discorso, la Ventura ha chiuso il collegamento con la Casa. Un gesto di cattivo gusto e il pubblico non ne comprende il motivo.

Grande Fratello: chi è stato eliminato, Jonas e Anita news

Grandi emozioni con l’ingresso della mamma di Rasha nella Casa. La donna ha avuto modo, inizialmente, di confrontarsi con Omer. La madre della gieffina ha ammesso di apprezzare il fatto che lui stia rispettando la decisione di lei di non lasciarsi andare anche perché sa che fuori la famiglia la sta guardando. Per questo, la donna ha consigliato al siriano di non arrendersi, ammettendo che approva questa eventuale relazione.

Quando ha rivisto Omer, Rasha non credeva che potesse essere accaduto ciò. Ma ecco che lei stessa ha avuto modo di sentire direttamente dalla bocca di sua madre il suo benestare per questa eventuale love story.

A questo punto, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminato della settima puntata del Grande Fratello è stato Francesco Rana con il 9.79%.

Simona Ventura ha puntato l’attenzione poi su Jonas e Anita. Loro sono stati i primi protagonisti di una shop di questa edizione. L’uscita della Mazzotta, a causa della morte della mamma, ha cambiato tutto. Jonas si è anche mostrato subito interessato ad altre gieffine. Il ritorno della piercer ha rimescolato le carte in tavola.

Entrambi non fanno alcuna mossa concreta, mentre sono convinti che i coinquilini stiano tentando di tenerli divisi. Cristina Plevani è convinta che gli altri concorrenti siano impauriti da questa eventuale coppia, che per il pubblico potrebbe funzionare. In realtà, molti telespettatori hanno tantissimi dubbi.

Jonas, intanto, ha ammesso di avere dei dubbi su Anita e la cosa è reciproca.

Le nomination della settima puntata: chi è finito al televoto

Ivana, Omer, Rasha, Anita e Flaminia sono stati scelti come immuni nelle nuove nomination. Al televoto sono finiti: Grazia, Francesca e Simone, Giulia e Domenico.