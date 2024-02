Grande Fratello, bufera su Anita: l’assurdo pensiero su Signorini

Non solo è stato violato il regolamento, ma stanotte al Grande Fratello è stata anche fatta un’affermazione che sta generando ulteriori polemiche. Intorno alle ore 2.00 di questa notte, convinti che la diretta fosse stata chiusa dalla regia, alcuni concorrenti hanno deciso di lasciarsi andare a delle confidenze. Sono cadute le maschere, anche se il pubblico già immaginava cosa potrebbe accadere nella notte con la diretta chiusa. A finire nella bufera è soprattutto Anita Olivieri, la quale ha esposto il suo pensiero sul rapporto tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi.

Ciò è accaduto appunto questa notte, quando insieme ai suoi amici nella Casa di Cinecittà la gieffina ha violato il regolamento. Come? Con Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi, Anita ha fatto dei progetti sulle prossime nomination. Non solo, ecco che la Olivieri confidandosi con il gieffino calabrese e Massimiliano Varrese ha continuato a sparlare di Beatrice anche nella notte. Un pensiero fisso per Anita, la quale lunedì scorso si stava quasi convincendo che la corona fosse caduta dalla testa della Luzzi.

Gli aerei dei fan che in questi giorni stanno volando sopra la Casa di Cinecittà continuano a far tremare i nemici di Beatrice al GF. Totalmente infastidita dal successo ottenuto dalla Luzzi, ecco che Anita questa notte ha proprio esagerato. Varrese ha rivelato nella notte ai suoi due amici di aver saputo che Beatrice è convinta che Cesara Buonamici l’abbia salvato troppe volte dalle nomination.

E di questo anche i telespettatori si sono spesso lamentati. A questo punto, convinta probabilmente di non essere ripresa e ascoltata tramite telecamere e microfoni, Anita ha esposto il suo pensiero, citando Alfonso Signorini:

“Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei… Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere”

La cosa assurda è che Anita pensi che Beatrice Luzzi sia ancora dentro la Casa di Cinecittà grazie ad Alfonso. Dunque, la Olivieri pensa che il conduttore stia proteggendo in qualche modo l’attrice. Eppure proprio lunedì scorso Beatrice è stata massacrata in diretta, con tanto di forti applausi dei presenti in studio per Perla Vatiero.

Non si può pensare che Luzzi sia dentro i giochi per volere di Alfonso. Ma è proprio il pubblico a volerla dentro la Casa di Cinecittà. Sono i telespettatori a renderla la concorrente preferita con i loro voti. Non è di certo una frase o un sostegno da parte di Signorini ad aver reso Beatrice la protagonista assoluta di questa edizione.

D’altronde proprio il conduttore più volte ha colpito la Luzzi in diretta. Ora il pubblico spera che vengano presi dei provvedimenti verso i concorrenti che si sono messi d’accordo sulle nomination di notte. Non solo, i telespettatori vorrebbero che Alfonso apra il discorso fatto da Anita nel corso della prossima puntata.