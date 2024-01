GF: Beatrice messa sotto torchio, ma cade Perla (sbugiardata)

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero danno inizio alla 33esima puntata del Grande Fratello. Dopo una clip che fa da riassunto su quanto accaduto nelle ultime due settimane, l’attrice fa nuovamente notare la diversità di linguaggio e contenuti che c’è quando c’è lo scontro tra loro. Alfonso Signorini sembra schierarsi inizialmente contro Beatrice, stuzzicandola parecchio. Ma Luzzi non cade, anzi ribatte e replica anche al conduttore con eleganza.

Dopo di che, Beatrice si lascia andare a un’affermazione che piace molto al padrone di casa: “Ci sono le regine che sono al servizio del popolo e le regine che hanno il popolo al loro servizio”. Per ribattere Perla accusa la Luzzi di aver colpito Letizia Petris citando il padre che non c’è più. Quando Alfonso le chiede di essere concreta, la Vatiero non riesce proprio a farlo. Dunque, di cosa sta parlando esattamente? Lo stesso Alfonso resta perplesso. Cesara Buonamici tenta di buttare giù Beatrice, ancora una volta, riprendendo il suo attacco con cui diceva che Perla potrebbe ucciderla, ironicamente.

La Vatiero è soddisfatta di fronte a questa critica. Mentre il pubblico applaude in studio a gran voce a Perla, a casa la maggior parte dei telespettatori continuano a essere schierati con Beatrice. “Mi rifiuto ad abbassarmi a questo livello”, afferma la Vatiero, sostenendo di non voler avere un confronto sulle pulizie della Casa. A un certo punto, Signorini fa notare a Perla che nei giorni scorsi se l’è data a gambe quando ha visto arrivare Beatrice.

La Vatiero non riesce proprio a mantenere la calma, proprio come nel confronto avvenuto scorsa settimana. Inizialmente per evitare di essere colpita su questo lato, Perla cerca di evitare di innervosirsi, ma poi non riesce. Intanto, nella Casa gli applausi del pubblico in studio, che a detta di molti sarebbero pilotati, stanno portando i concorrenti a pensare che Beatrice non sia più così amata. Perla fa questa precisazione: “Infatti, il pubblico lo sta vedendo. Ti sta cadendo la corona”.

A smentire le parole di Perla è un video di Temptation Island, in cui è possibile ascoltare Mirko Brunetti che conferma effettivamente ciò che dice Beatrice: non è molto collaborativa in casa. Stasera la Vatiero scoppia a piangere nell’assistere a questa grande conferma, anche perché va a smentire ciò che lei dichiara da due settimane ormai. Vedendo l’ex fidanzata in lacrime, Mirko ritratta tutto dichiarando che quanto detto a Temptation Island non corrisponderebbe alla realtà.

Alla fine la gieffina sicura di sé e convinta di avere la corona crolla in diretta. Sembra di tornare indietro nel tempo, a quando Anita Olivieri iniziava i confronti con la Luzzi, arrivando a un finale in lacrime. Lo scontro tra Beatrice e Perla va avanti con i due schieramenti nella Casa di Cinecittà. Fiordaliso dichiara di non essersi schierata da nessuna parte, ma per molti è evidente che sia invece dalla parte della Luzzi.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi vs Perla Vatiero, entra in scena Vittorio

Non finisce così il confronto tra le due concorrenti. Signorini manda in onda le clip che ritraggono prima Perla che litiga con Letizia dopo averla vista parlare con Beatrice e poi quest’ultima che rimprovera Vittorio Menozzi per non aver preso una posizione. Passa all’attacco Letizia Petris, la quale afferma che l’attrice starebbe manipolando il modello, che non sarebbe libero di comportarsi come vuole nella Casa di Cinecittà.

Addirittura la gieffina accusa Beatrice di chiedere a Vittorio di ascoltare le conversazioni dell’altro gruppo per riportarle a lei. Ancora una volta, Cesara Buonamici si schiera contro la Luzzi, dicendosi certa che Perla e Greta Rossetti, al contrario di ciò che crede lei, non potrebbero mai avere in mente una strategia che riguarda la loro amicizia.