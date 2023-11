Grande Fratello, “Bisciglia nuovo concorrente”: cosa è uscito fuori

Filippo Bisciglia sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023? Questo lo scoop lanciato in queste ore da Very Inutil People in esclusiva. Pare che il conduttore di Temptation Island ritroverà così nella Casa di Cinecittà Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Non solo, rivedrà anche Greta Rossetti, pronta anche lei a diventare una nuova gieffina del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un’indiscrezione inaspettata, visto che nessuno aveva finora ipotizzato l’arrivo del conduttore nella Casa più spiaya d’Italia.

Con l’idea di Temptation Island Winter per il momento accantonata dai pianti alti di Mediaset, ecco che il reality delle tentazioni diventa un valido alleato del GF. Una mossa ben studiata, per riportare il pubblico affezionato al programma dell’estate di Canale 5 di nuovo di fronte al piccolo schermo. D’altronde il reality delle tentazioni di Maria De Filippi è da sempre uno dei programmi più apprezzati di Mediaset. Primo tra tutti a varcare la porta rossa è stato Mirko.

Dopo di che, è arrivato il momento per Perla di entrare a far parte del gioco. Ed ecco che l’altra protagonista del triangolo amoroso che si è creato a Temptation Island 2023, Greta, entrerà nella puntata in onda sabato sera nel reality di Signorini. Sembra che ora a unirsi a loro ci sarà Bisciglia, una persona che conosce molto bene i tre concorrenti. Va precisato che, al momento, questa resta solo un’indiscrezione.

Filippo ha seguito dal vivo e nel dettaglio le dinamiche legate alla nascita di questo triangolo amoroso. Inoltre, Bisciglia è anche un volto molto amato dal pubblico di Canale 5. Dunque, la sua presenza nella Casa di Cinecittà attirerebbe l’interesse di tantissimi telespettatori. E questa per l’adorato conduttore non sarebbe la prima esperienza vissuta come gieffino.

Infatti, è al GF che Bisciglia si è fatto conoscere la prima volta dal pubblico Mediaset. Filippi ha partecipato alla sesta edizione del reality show, nell’anno 2006, classificandosi secondo durante la finale. Già all’epoca, dunque, rappresentava un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Pertanto, si può dire che qualora questo scoop si rivelasse vero, la produzione avrebbe fatto una scelta azzeccata.

Non resta ora che attendere un eventuale annuncio ufficiale sull’ingresso di Bisciglia al GF 2023. Intanto, fuori dalle mura della Casa di Cinecittà, una fan ha urlato che sabato entrerà in gioco Greta, informando così Perla. Quest’ultima, che si trovava fuori in giardino con Mirko, è rimasta impassibile. Anche Brunetti, che ha scoperto lunedì che la sua relazione con Greta è finita, è apparso indifferente, almeno da ciò che si è potuto percepire dai filmati che girano sul web.