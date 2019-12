Grande Fratello, Benedetta Mazza allo scoperto con l’attore: ecco chi è

Grande Fratello, Benedetta Mazza allo scoperto con l’attore: ecco chi ha rapito il cuore della conduttrice parmense

Benedetta Mazza allo scoperto: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip pare proprio che sia tornata a essere felice tra le braccia di un uomo. Di chi si tratta? Di un attore, più precisamente di Thomas Santu, classe 1991 e originario di Civitavecchia. Gli spifferi che raccontavano di uno speciale legame tra i due hanno iniziato a diffondersi lo scorso 22 novembre, data in cui la parmense ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. I più curiosi hanno notato che a ‘marcarla’ stretta c’era proprio Thomas durante il party. A riprova che i due si stiano vedendo sono poi giunte nelle scorse ore delle Stories Instagram, pubblicate dai diretti interessati.

Thomas e Benedetta: è nato l’amore?

Nelle scorse ore Thomas e Benedetta hanno cenato assieme, riprendendosi a vicenda e postando il tutto sui social. Insomma, sembra che siano usciti allo scoperto. Ma chi è precisamente Thomas? IL 28enne è un attore impegnato nell’ambito teatrale. La scheda professionale, fornita da Black&White, racconta che il giovane ha preso parte alle pièce ‘Tutta colpa del cuore’ (2018-2019), ‘Spamalot, i cavalieri della tavola molto, molto, molto rotonda’ (2017-2018), ‘L’uomo perfetto’ (2016-2017), ‘Ricette d’amore’ (2017) e ‘Le faremo tanto male’ (2012).

Benedetta Mazza braccata dal gossip dopo il Grande Fratello Vip

Ricordiamo che Benedetta è stata molto chiacchierata durante e dopo il Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia ha fatto molto discutere il suo rapporto con Stefano Sala. In molti credevano che a reality concluso i due potessero iniziare una relazione, anche perché il modello, una volta terminata l’esperienza nello show, lasciò la fidanzata Dasha. Tuttavia con la Mazza non è decollato alcunché; anzi Sala, superata la crisi sentimentale con Dasha, è convolato a nozze con lei in gran segreto quest’estate. Una cerimonia intima, aperta solo ai familiari e agli amici più stretti. Naturalmente non è nemmeno mancato il suo amore più grande: Sofia, la figlia che ha avuto dalla precedente relazione con Dayane Mello.