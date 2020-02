Grande Fratello Alberti e Cipriani, salta il confronto: lettera misteriosa

Barbara Alberti e Francesca Cipriani, nessun confronto a Live – Non è la d’Urso: la scrittrice non vuole comparire in televisione

Barbara Alberti ha deciso all’ultimo minuto di non confrontarsi con Francesca Cipriani a Live – Non è la d’Urso. Avrebbero dovuto chiarirsi, dopo le parole poco carine che la scrittrice ha riservato nei confronti dell’ex Pupa: ha tirato in ballo tutti i suoi ritocchini estetici che servirebbero a nascondere una mancanza di talento. Ovviamente non è stata così diplomatica. Per questa ragione, offesa dalle critiche della Alberti, la Cipriani ha deciso di affrontarla nel programma serale di Barbara d’Urso sperando alla fine in un chiarimento. Non è nella sua indole fare la guerra agli altri: al Gf Vip 2020, è persino giunta a un pseudo-chiarimento con l’ex Ivan Gonzalez.

Grande Fratello news, la lettera di Barbara Alberti su Francesca Cipriani

Questa notte, sul finire della puntata di Live – Non è la d’Urso, la padrona di casa ha fatto sapere che Barbara Alberti aveva dato forfait: “Era tutto pronto, il biglietto del treno, l’albergo, l’ascensore, ma nel pomeriggio Barbara ci ha telefonato e ci ha detto che non se la sentiva più”. La scrittrice avrebbe dovuto avere un confronto con la Cipriani all’interno dell’ascensore. Ma ha comunque voluto scrivere una lettera: forse è un modo per scusarsi per le sue parole poco carine?

Gf anticipazioni: il contenuto della lettura e quello che succederà durante la diretta

La d’Urso – per mancanza di tempo e soprattutto per aumentare la suspense – ha deciso di non leggere la lettera a Live, ma a Pomeriggio 5, dove Francesca Cipriani è stata invitata… ovviamente anche Barbara Alberti, ma diserterà ancora. Ha spiegato di non essere in vena di avere confronti televisivi. Dopo le motivazioni a metà sul suo abbandono al Grande Fratello, pare che la scrittrice voglia prendersi una pausa dal mondo della Tv. Francesca Cipriani non ha però preso bene la sua decisione: “Lei è una par…lo!”. Scopriremo qualcosa di più durante la diretta del Gf? Avete letto le ultime anticipazioni sui nuovi concorrenti e su Paolo Ciavarro?