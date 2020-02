Barbara Alberti, Verissimo: perché l’addio al GF? La non risposta, sospetti

Barbara Alberti a Verissimo. Silvia Toffanin incalza: “Perché hai lasciato il GF Vip?” La scrittrice svia sulla domanda, i sospetti sull’addio

Barbara Alberti è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Prima volta per la scrittrice nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. La chiacchierata è partita dall’esperienza della donna al Grande Fratello Vip, interrottasi bruscamente pochi giorni fa. Barbara ha deciso di lasciare la Casa più spiata d’Italia dopo 33 giorni. Motivo? Da quel che si è capito: stanchezza. In realtà, però, molti telespettatori hanno notato che non c’è ancora stata una spiegazione ampia sull’addio al programma. Silvia Toffanin ha provato quindi a fare chiarezza, ma la Alberti ha sviato in fretta le domande sul tema. E i sospetti non si placano.

Verissimo, Barbara e l’addio alla Casa più spiata d’Italia

“Perché non ce l’hai più fatta dopo 33 giorni?”, ha chiesto Silvia. Barbara: “Perché ho visto alcune stagioni passate del GF. E c’era della gente talmente ignobile, che pensavi: ‘Sarà un piacere sparare nel gruppo. La nomination non sarà un problema’. Ma stavolta è stata un’altra cosa. Ha fatto un cast incantevole Signorini. Ragazze e ragazzi con una educazione straordinaria.” La Toffanin, però, ha cercato di estrapolarle una risposta meno fumosa: “Ma perché hai detto basta?”. Altra risposta poco chiara della scrittrice: “Perché è un meccanismo perverso, ma meravigliosamente organizzato. Prima si diventa amici, i primi giorni si entra in confidenza… Dopo un po’, dopo la prima settimana, ti devi sparare addosso. Allora lì diventa un dramma perché non sai chi scegliere, diventi un boia. E poi vieni pure nominato. Ti senti tradito.” Quindi il motivo quale sarebbe? Il meccanismo del gioco? Qualcuno la pensa diversamente.

Il caso di presunta bestemmia che ha coinvolto Barbara Alberti

Dopo l’abbandono della Alberti al GF Vip, qualcuno ha sospettato della repentina decisione. C’è infatti chi è convinto che Barbara sia stata ‘costretta’ a lasciare in quanto avrebbe comunque dovuto dire addio anzitempo al reality, per un caso di presunta bestemmia. C’è stato anche Salvo Veneziano a sostenere ciò. L’inquilino, squalificato poche settimane fa dallo show, ha detto la sua sui suoi profili social.