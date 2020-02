Salvo sull’addio volontario di Barbara Alberti al GF: “Farsa, ecco perché”

Salvo Veneziano continua ad attaccare il GF Vip: “Barbara Alberti non voleva uscire, farsa”. Secondo l’ex concorrente l’addio sarebbe da ricondurre al caso bestemmia: cosa ha dichiarato

Salvo Veneziano prosegue la sua personale battaglia contro il Grande Fratello Vip 4, di cui ha fatto parte prima di essere squalificato per delle frasi irrispettose nei confronti delle donne. Nelle scorse ore, ‘l’highlander’ siculo ha puntato nuovamente il dito contro la redazione della trasmissione. Nella fattispecie, ha spiegato che secondo lui Barbara Alberti, che si è ritirata nella serata di ieri, non avrebbe voluto abbandonare la Casa ma sarebbe stata ‘costretta’ dopo che è scoppiato il caso bestemmia. In breve, Veneziano è convinto che, per non procurare un danno d’immagine alla scrittrice, il programma, di comune accordo con lei, abbia deciso di farla ritirare. “Farsa”, il termine con cui Salvo ha dipinto la vicenda.

“La signora Alberti tutto voleva, tranne che ritirarsi”

“Buongiorno… Scusate ma bisogna essere certi, quando si fanno delle accuse ben precise … Quindi dopo alcune ricerche tra amici abbiamo anche consultato Google… Questa è la risposta..”, ha scritto Salvo sui suoi profili social in merito al caso bestemmia-Barbara Alberti (qui sotto il post). Ma non è finita qui: “PS la signora Alberti tutto voleva, tranne che ritirarsi… Fino alla fine hanno tutelato l’immagine della signora Alberti con questa farsa del ritiro, ‘In comune accordo…'”.

Barbara Alberti e l’addio al GF Vip: Signorini dà il benestare

La congettura di Salvo è molto chiara. A suo dire la Alberti si sarebbe trovata innanzi a un vicolo cieco: la squalifica per la bestemmia. Da qui, sempre parafrasando il ragionamento di Veneziano, la decisione del ritiro. Al momento si è nel campo delle ipotesi e nulla più. Un fatto è certo: la scrittrice, con il benestare di Alfonso Signorini e tutta la macchina organizzativa del GF Vip 4, ha lasciato la Casa nella serata di ieri, affermando di aver la netta sensazione che il suo percorso nello show fosse terminato.