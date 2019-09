Grande Fratello: grave lutto per l’ex vincitore Alberto Mezzetti

Grande Fratello, Alberto Mezzetti: è morta nonna Pasqualina

Grave lutto per Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018. Il Tarzan di Viterbo ha perso l’adorata nonna Pasqualina, con la quale ha fatto diverse comparsate in tv. Nonostante l’età avanzata, infatti, la signora non si è risparmiata una sorpresa nella Casa più spiata d’Italia e per qualche mese ha curato una rubrica di cucina col nipote a Pomeriggio 5. Pasqualina si è spenta all’età di 92 anni per cause naturali. La donna era molto conosciuta in città per via del suo banco di frutta e verdura, frequentato ogni giorno con una certa assiduità. Non solo mercato: Pasqualina assisteva pure i malati a Villa Immacolata e ha cresciuto con la figlia Alberto, che fin da bambino è stato legato alla nonna.

Il messaggio di Alberto Mezzetti dopo la morte di nonna Pasqualina

“Nonna Pasqualina vi saluta e da lassù vi guarderà e vi proteggerà com’era solita fare in tutta la sua lunga vita che ha sempre dedicato al prossimo. “Cari amici, vi auguro una vita ricca e soddisfacente e piena di beneficenza com’è stata la mia, perché amare il prossimo è nostro dovere! Un saluto dal paradiso.. e come diceva mio nipote Alberto: 92 anni e 32 denti .. che vuoi di più?!”, ha scritto Alberto Mezzetti su Instagram, a corredo di una foto con l’amata parente. In una storia il Tarzan del Grande Fratello ha poi ringraziato tutti i messaggi ricevuti nelle ultime ore. “È veramente un orgoglio essere stato suo nipote”, ha puntualizzato.

La vita di Alberto Mezzetti dopo la vittoria al Grande Fratello 15

Dopo il Grande Fratello Alberto Mezzetti si è allontanato dalla tv italiana. Una scelta, a quanto pare, non dipesa dal giovane. Che nelle ultime settimane ha più volte attaccato la sua ex amica Barbara d’Urso. Intanto Alberto ha ritrovato l’amore: da mesi fa coppia fissa con la studentessa Elisa.