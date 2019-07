Alberto Mezzetti svela l’identità della fidanzata: amore alle stelle

Alberto Mezzetti svela l’identità della nuova fidanzata. Tarzan del Grande Fratello pazzo d’amore: “Mi ha conquistato dal primo giorno”. Lei: “Io l’amore non lo cercavo”

Tarzan svela l’identità della sua Jane. Dopo giorni in cui Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello Nip 2018, si è divertito sui social a professarsi innamorato ma senza rivelare chi fosse il suo nuovo amore, ora tutto è stato messo alla luce del sole. A farlo è stato Alberto stesso che sul suo profilo Instagram è apparso con la compagna il cui nome è Elisa. Il gossip negli scorsi giorni ha dunque preso una cantonata visto che in molti avevano spifferato che la fidanzata del Tarzan di Viterbo fosse Elana Valenaria, ragazza conosciuta da Mezzetti durante l’esperienza fatta al Grande Fratello in salsa brasiliana.

Elisa: “Io l’amore non lo cercavo.. ma poi è arrivato lui.”

“Lei si chiama Elisa. Mi ha conquistato dal primo giorno che l’ho conosciuta, riuscendo a contrastare la mia indole caratterizzata da uno spirito libero” scrive Mezzetti su Instagram, ritraendosi con la compagna. “Nella vita contano i fatti – ha aggiunto – per tutto il resto c’è MasterCard P.S. sono sicuro, Jane l’amerete anche voi!”. Elisa è siciliana e da quanto si evince dal suo profilo social ama la scrittura e studia giurisprudenza. Anche lei è letteralmente stata stregata: “Io l’amore non lo cercavo.. ma poi è arrivato lui.” In un secondo post ha dichiarato: “Buongiorno! Chi sarà mai il mio Tarzan?! Adesso che questo simpatico gioco è giunto al termine ci tengo tantissimo a ringraziarvi per i vostri messaggi dolci… per tutto l’affetto e le belle parole che hanno riempito il mio cuore di gioia! Vorrei raccontarvi così tante cose che probabilmente una giornata intera non mi basterebbe per scrivere… piano piano vi dirò tutto!”

I messaggi per Alberto ed Elisa dagli ex del Grande Fratello Nip

Sotto ai post dei due innamorati si sono fatti vivi anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello che condivisero con Alberto l’esperienza nel reality. “Adesso mi raccomando, fai come quelli che si fidanzano e non rispondono più agli amici” ha scritto simpaticamente Luigi Favoloso. “Bravo Albe! Forza Jane” il messaggio di Alessia Prete. Matteo Gentili è stato più stringato ma non meno tenero. Ha piazzato un bel cuore, segno di apprezzamento per la coppia.