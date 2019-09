Alberto Mezzetti furia contro Barbara d’Urso: “Escluso da ogni programma”

Alberto Mezzetti attacca di nuovo Barbara d’Urso: il video su Instagram

Alberto Mezzetti è tornato ad attaccare Barbara d’Urso. Com’è noto i rapporti tra i due non sono più idilliaci come ai tempi del Grande Fratello, quando Tarzan ha addirittura provato a corteggiare la conduttrice Mediaset. Oggi Alberto e Barbara non hanno più alcun tipo di legame e l’imprenditore di Viterbo non ha accettato il modo in cui la d’Urso l’ha escluso dai suoi programmi televisivi. Nelle ultime ore Mezzetti si è scagliato come una furia contro la presentatrice napoletana, rea di aver parlato a Pomeriggio 5 dell’esperienza al Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello, di Gianmarco Onestini.

Le ultime parole di Alberto Mezzetti contro Barbara d’Urso

“Questa notizia è per tutti i miei followers, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza”, ha premesso Alberto Mezzetti in alcune storie di Instagram. “Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto”, ha aggiunto. “A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice “eh stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al GF spagnolo”. Beh io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”, ha concluso.

La reazione di Barbara d’Urso alle accuse di Alberto Tarzan

Fino ad oggi Barbara d’Urso non ha mai replicato alle dichiarazioni e alle accuse di Alberto Mezzetti. Dopo tali insinuazioni romperà finalmente il silenzio? Intanto Tarzan ha ritrovato l’amore: da qualche mese è innamorato della bella e dolce studentessa Elisa.