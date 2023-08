Grande Fratello 8, si aggiunge un altro vip (ex di una nota showgirl)

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che inizierà ufficialmente il prossimo 11 settembre in prima serata su Canale 5. Come accade spesso in questo periodo dell’anno, sono iniziati a uscire i nomi dei primi concorrenti che varcheranno la porta rossa. Le voci si sono fatte ancora più insistenti dopo che il sito Fanpage.it ha svelato recentemente che la lista dei VIP è stata ufficialmente completata, mentre quella dei NIP, ovvero le cosiddette persone normali, è ancora in fase di definizione. Proprio nelle ultime ore, infatti, si sono diffusi i nomi di 9 possibili vipponi, la maggior parte dei quali tendente ad un’età anagrafica alquanto avanzata. Ma, non è finita qui. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiunto un nuovo nome all’elenco. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Franco Oppini, il cabarettista e attore, nonché ex compagno di Alba Parietti e padre di Francesco Oppini, il quale è stato uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riferito dalla Marzano, Oppini potrebbe seguire l’esempio del figlio ed entrare nella Casa più spiata d’Italia. A quanto pare, l’attore sarebbe stato già contattato per partecipare durante la scorsa edizione, ma dovette rifiutare a causa degli impegni lavorativi al teatro. Quest’anno, invece, non ci sarebbe nulla ad impedire il suo ingresso, che, a detta di Deanira, sarebbe assicurato al 99%.

Proprio come il resto dei nomi circolati in questi giorni, Franco Oppini rappresenterebbe un altro concorrente agèe. Il comico, infatti, si andrebbe ad aggiungere ai seguenti vipponi: Ninetto Davoli (74 anni), Benedicta Boccoli (56), Brigitta Boccoli (51), Corrado Tedeschi (71), Fiordaliso (67), Justine Mattera (52), Rossana Fratello (72), Annalisa Chirico (37), Samira Lui (25). Dunque, un cast che, con l’ingresso di Franco Oppini, si confermerebbe essere non propriamente giovanile. Non resta che attendere per scoprire se questi nomi verranno confermati. E, chissà, magari la quota Nip potrebbe riservarci delle sorprese.

Franco Oppini: la storia con Alba Parietti

Alba Parietti e Franco Oppini si sono conosciuti tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando la showgirl aveva solo 19 anni. Tra loro è subito nata una forte passione e nel 1981 la coppia convolò a nozze. Un anno dopo, nel 1982, è nato il loro primo e unico figlio, Francesco Oppini. Dopo nove anni di matrimonio, però, la relazione è giunta al termine, A quanto pare, la causa sarebbe da attribuire alla differenza d’età tra i due, di ben undici anni. Nonostante la separazione, tuttavia, hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti, cercando di rimanere una famiglia insieme al loro figlio, Francesco.