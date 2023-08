Grande Fratello 8: i 9 nomi caldi del cast, età media 56 anni

No agli influnecer e no ai personaggi trash: pare che il diktat di Pier Silvio Berlusconi per il cast del Grande Fratello Vip/Nip 8 sia ferreo. Così una marea di aspiranti gieffini hanno dovuto abbandonare anzitempo le speranze di partecipare al reality show di Canale Cinque, in partenza il prossimo settembre. Quindi? Da chi sarà composto il cast dei famosi? Fanpage.it ha rivelato che le selezioni dei vip si sono concluse (non sono però stati ufficializzati i nomi). Dunque non resta che affidarsi alle indiscrezioni più credibili.

Secondo i siti specializzati in retroscena televisivi, i nomi caldi sono i seguenti: il conduttore Corrado Tedeschi, le attrici e showgirl Benedicta e Brigitta Boccoli, l’attore Ninetto Davoli, la cantante Fiordaliso, la showgirl Justine Matera, la musicista Rossana Fratello, la giornalista Annalisa Chirico e l’ex professoressa de L’Eredità Samira Lui. Guardando all’età anagrafica, escluse le ultime due, e laddove questi nomi venissero confermati, si sarebbe innanzi a un cast tutt’altro che giovanile. Queste le età:

Ninetto Davoli 74 anni

Benedicta Boccoli 56

Brigitta Boccoli 51

Corrado Tedeschi 71

Fiordaliso 67

Justine Mattera 52

Rossana Fratello 72

Annalisa Chirico 37

Samira Lui 25

Facendo la media si è attorno ai 56 anni. Se si escludono la Chirico e la Lui l’età media schizza addirittura a 72 anni. Certo c’è sempre la quota Nip da cui pescare. Se però l’età media dei vip si attesterà davvero sui 60 anni, forse c’è qualcosa da rivedere, con tutto il rispetto dei 60enni.

Grande Fratello Vip/Nip 8: chi ha detto no e chi è in forse

Oltre ai nomi sopraindicati, di recente ne sono usciti altri. Qualcuno ha già riferito di non essere interessato al reality nonostante sia stato accostato ad esso; è il caso dell’attrice Claudia Gerini che ha detto “no grazie”. Anche l’ex Bonas Sara Croce avrebbe rifiutato, almeno stando a ciò che ha riferito sua madre.

Antonio Razzi, ex senatore, sembra invece che avrebbe partecipato volentieri ma sarebbe stato bocciato dai piani alti di Mediaset. Resta invece aperta la pista che porta a Cristina Scuccia. L’ex suora, annunciata nel cast di Tale e Quale, è poi stata estromessa dal programma. Potrebbe ‘riciclarsi’ al GF.