Grande Fratello 5° puntata: eliminato, percentuali e nominati

By

Tutto quello che è successo nel corso del nuovo appuntamento del reality condotto da Signorini, in onda lunedì 25 settembre 2023

Alfonso Signorini ha iniziato la quinta puntata del Grande Fratello 2023 con un annuncio per i telespettatori: è stata deciso di spaccare la Casa in due per “dare una mossa a questi inquilini”. È chiaro che il conduttore e gli autori hanno capito che il cast di questa edizione non sta regalando colpi di scena in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo. Ancora ignari di questo cambiamento, i concorrenti hanno intanto ricevuto un consiglio da parte del conduttore a inizio puntata.

Il padrone di casa ha consigliato ai gieffini di essere sempre loro stessi, in quanto il pubblico può capire chi sono i falsi della Casa e può poi eliminarli tramite il televoto. Non solo, ha detto stop al perbenismo, invitando i concorrenti a essere educati, ma non frenati. Signorini ha chiaramente cercato di spingere gli inquilini a lasciarsi andare di più, pur rispettando le linee guida anti-trash di Pier Silvio Berlusconi. Probabilmente è quello che blocca gli attuali concorrenti.

La quinta puntata del GF è ufficialmente iniziata con un confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Il confronto tra i due genera polemiche. In particolare, è stato lui a finire sotto accusa, con alcuni dei suoi coinquilini che hanno tentato di prendere le sue difese. Dallo studio, però, Cesara Buonamici mostra tutti i suoi sospetti.

La puntata è andata avanti con un po’ di allegria, tramite Giselda Torresan, la quale però ha iniziato a stufare il pubblico, che ha molti dubbi su di lei. A generate delle vere risate sono stati Ciro Petrone e Fiordaliso, che continuano a tenere sotto controllo il gossip della Casa. Si è unito a loro in confessionale Giuseppe Garibaldi, sempre più legato alla bella Samira Lui, con cui però non ha alcuna chance.

GF 2023: Beatrice Luzzi vs Massimiliano Varrese

Tra Beatrice e Massimiliano è arrivata la pace nei giorni scorsi. Non sembra, però, che questo rapporto sereno sia destinato a durare nel tempo. Già nel corso di questa diretta, si sono scontrati. In particolare, la Luzzi ha accusato il collega di volerla schiacciare facendo passare l’idea che tutti i loro coinquilini non hanno un buon rapporto con lei. Invece Beatrice ritiene di aver creato dei bei legami con molti gieffini.

“Questo è un modo suo di schiacciarmi, dicendo ‘tutti e tutti’. Io ho cercato davvero un confronto. Mi ha chiesto poi di resettare tutto e io l’ho fatto. Da quel momento in poi abbiamo avuto un rapporto normale”

La Luzzi non ha di sicuro un rapporto idilliaco con Anita. Le due si scontrano spesso e non vanno per nulla d’accordo. Al prendere le difese di Beatrice ci ha pensato Fiordaliso, la quale ritiene che tra lei e Massimiliano ci sia solo un’antipatia. La puntata è andata avanti ancora con Beatrice al centro dell’attenzione. L’attrice ha avuto inizialmente modo di svelarsi sui suoi figli:

“Questa è la prima volta che ci allontaniamo. La responsabilità che sento è nei loro confronti. Questa cosa che vengo sempre attaccata è inspiegabile. So che ho un’apparenza distaccata e altezzosa… I miei figli sono le mie gambe, io sono senza gambe adesso. Sapere che vanno a scuola e la loro madre viene additata come quella antipatica… Ho delle emozioni come quelle delle scuole medie nella Casa e ho riflettuto su alcune compagne di classe dei miei figli che si sentono così”

Dopo questo discorso, Beatrice è stata invitata da Alfonso sulla passerella fuori dalla Casa. Qui ha inizialmente incontrato il figlio Valentino, che ha rassicurato subito la gieffina, la quale non ha trattenuto le lacrime:

“Stiamo benissimo a casa. Tu sei bellissima e bravissima, stai andando da Dio, fidati. Non ti preoccupare per noi. Vediamo nostra madre e siamo sempre fieri di lei. Ti vogliamo bene, continua così e tieni duro, ti prego”

Subito dopo è arrivato anche Elia, il figlio più piccolo: “A casa tutto a posto. Papà è fiero di te, anche la nonna. Tutti ti amano”. Valentino ha assicurato che la mamma può apparire antipatica ma non lo è. Non solo, ha continuato a consigliare a Beatrice di andare avanti con questo atteggiamento in quanto fuori piace molto.

La puntata è andata avanti con Vittorio, il quale risulta essere un concorrente che si estranea dal gruppo molto spesso. Sebbene dentro la Casa non abbia creato chissà che legami, fuori il pubblico lo ama molto e questo è un dettaglio che in realtà i gieffini hanno messo in conto. Infatti, Fiordaliso si è detta certa di questo. A dire la sua ci ha pensato ancora una volta Cesara Buonamoci:

“C’è stato un accanimento nei suoi confronti, l’hanno mandato al televoto tre volte. Evidentemente lui ha un seguito fuori. A me sembra un personaggio da telenovela, perché ha tante cose insieme. Perché loro si sono così accaniti?”

Grande Fratello 2023: chi è l’eliminato, le percentuali e le nomination

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: il primo eliminato del Grande Fratello 2023 è Claudio Roma con l’8% dei voti (Giselda 32%, Vittorio 26%, Arnold 18% e Grecia 16%). Dopo di che, Alfonso ha annunciato la svolta, che dovrebbe portare a creare nuove dinamiche e a scuotere la Casa, come sperano autori e conduttore.

I concorrenti sono stati divisi in due gruppi: uno con leader Rosy, che vivrà nel Tugurio, e uno con leader Beatrice, che resterà nella Casa. Il primo gruppo è composto da Rosy, Ciro, Giselda, Giuseppe, Samira, Anita, Grecia, Vittorio, Lorenzo e Arnold. Nel secondo invece vi sono Beatrice, Marco, Paolo, Fiordaliso, Heidi, Valentina, Letizia, Angelica, Massimiliano e Alex.

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Arnold, Giselda, Grecia, Vittorio e Beatrice.