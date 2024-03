Grande Fratello 44° puntata: nominati, Vittorio e Greta nei guai

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 44esima puntata del Grande Fratello, in onda il 14 marzo 2024, annunciando la vera data della finale. Ebbene questa edizione finirà il 25 marzo 2024 e non il 4 aprile come aveva detto Cesara Buonamici a Pomeriggio Cinque. Dopo di che, il conduttore ha anticipato che ci saranno una serie di eliminazioni flash per arrivare alla fine con pochi concorrenti.

Subito dopo, si è entrati nel vivo delle dinamiche. Perla Vatiero e Alessio Falsone sono stati messi alle strette da Signorini, che ha cercato la verità in alcune loro affermazione enigmatiche, senza trovarla. Il conduttore è poi rimasto deluso del confronto a cui la sorella di Perla ha dato vita con Alessio. A generare polemiche ci ha pensato la madre di Greta Rossetti, la quale anche lei ha deluso le aspettative del padrone di casa.

Grande Fratello, Beatrice e Vittorio: il video di Greta genera tensioni

Le tensioni si sono fatte forti con Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al GF. Inizialmente il tutto sembrava abbastanza sereno, tra risate e clip simpatiche su un’accusa lanciata dall’attrice. Quest’ultima crede che il gieffino calabrese abbia preso alcuni biglietti suoi e di Vittorio Menozzi, che conservava per ricordo della loro amicizia.

La situazione si fa calda quando Signorini ha chiesto a Giuseppe cosa pensa del rapporto che c’era tra Beatrice e Vittorio. Garibaldi ha fatto notare che per lui è una cosa intima dormire insieme, dunque tra loro non c’era una semplice amicizia, a detta sua. A questo punto, inaspettatamente, Alfonso ha fatto uscire fuori un discorso delicato.

Tempo fa, in un momento di crisi con Beatrice prima della sua eliminazione, Vittorio pare abbia fatto delle particolari confessioni a Greta. Il video della Rossetti che poi ne ha parlato con Paolo e Letizia aveva fatto il giro del web e Alfonso ha deciso di parlarne stasera: “I social nel bene e nel male seguono il programma con attenzione. Vanno a vedere cose che nemmeno noi riusciamo a vedere”.

Greta è apparsa perplessa e si è subito mostrata disponibile a dare spiegazioni, quando Signorini ha anticipato che avrebbe mandato in onda il video in questione. Nel filmato sembra che la Rossetti voglia dire a Paolo e Letizia che Vittorio le avrebbe confessato di avere avuto un’intimità con Beatrice.

Dopo un altro blocco, Signorini ha mandato in onda il video in questione. Greta Rossetti ha poi ammesso che Vittorio le ha raccontato delle cose sulla loro presunta intimità:

“Alfonso io voglio molto bene a Vittorio, abbiamo un legame molto forte. Era il giorno della gita, loro avevano litigato. Vittorio era arrabbiato e mi ha raccontato delle cose loro, che rimangono loro. Io mi prendo le mie responsabilità”

Vittorio dallo studio ha cercato di prendere in mano la situazione, ma è stato chiaro a tutti che ha cercato di girarci intorno con lo scopo di smentire:

“C’è da ridimensionare la cosa. La questione era che ero arrabbiato con Bea ed ero deluso. Pensavo che mi avesse usato per le alleanze e allora ho detto: mi ha manipolato dicendomi nel letto chi votare?”

Signorini ha subito replicato: “Abbiamo volutamente interrotto quel video, non è esattamente quel tipo di manipolazione”. Il conduttore se l’è presa con Greta e Vittorio, in quanto crede che avrebbero dovuto subito confermare ciò che avevano entrambi spiattellato in momenti e situazioni differenti.

Una brutta figura per la Rossetti, che avrebbe dovuto tenersi per sé la confessione di quello che lei diceva essere suo grande amico. Non solo, se mai fosse vero, anche Vittorio avrebbe dovuto assolutamente evitare di parlare con una terza persona di fatti che riguardavano il suo rapporto con Beatrice. Per il pubblico questo ha dimostrato che non era poi così tanto amico dell’attrice se in Casa correva a spiattellare certi fatti, che siano veri oppure no.

Dunque, i fan della Luzzi credono che Menozzi sia stato ora smascherato agli occhi della loro ‘regina’. Intanto, la Luzzi è apparsa furiosa e ha subito smentito: “Di agghiacciante tra me e Vittorio c’era solo la delusione che mi ha dato quando abbiamo litigato”. L’attrice ha poi ammesso di essere davvero arrabbiata.

GF: Anita Olivieri e la sua storia con Edoardo, il discorso per riemergere

La puntata è andata avanti con Anita Olivieri. La sua storia con Alessio Falsone, nata proprio a pochi passi dalla finale, non ha convinto molti telespettatori e anche dentro la Casa ci sono tanti dubbi. Stasera la gieffina ha parlato negativamente della sua relazione con Edoardo, probabilmente per eliminare gli attacchi.

Infatti, Anita è stata spesso attaccata in questi giorni, accusata di non aver rispettato Edoardo, che lei stessa baciava a San Valentino durante una sorpresa. Ecco che stasera ha fornito una versione strappalacrime:

“Ci siamo messi insieme quando eravamo piccoli. Ci ho messo due anni a farmi notare e poi è voluto uscire con me. Ci siamo messi insieme, ma veniamo da famiglie diverse. I genitori suoi sono molto impegnati lavorativamente e io ho cercato di colmare questi vuoti. Sono andata in terapia… so che mia mamma, anche se non le fa piacere… lui era molto concentrato sul realizzarsi e c’era poco nella mia vita. Io mi sono messa da parte. Io dovevo lavorare per due. Ho continuato a studiare… è stato un rapporto di mancanze. Io so che lui è cambiato e ha fatto terapia. Io ho fatto tutto da sola, lui non c’era mai”

Grande Fratello: Anita la meno votata al televoto

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. Rimasti in bilico Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, è stato fatto credere ai concorrenti che si trattava di un’eliminazione definitiva. Invece, il meno votato è finito direttamente al prossimo televoto, che decreterà un eliminato la prossima settimana.

Ebbene alla fine la meno votata stasera al Grande Fratello è stata Anita con il 14% (Giuseppe 24%, Simona 23%, Federico 20%, Massimiliano 19%). Addirittura nella Casa hanno iniziato a pensare che fosse la terza finalista. Invece, Anita è stata la meno votata ed è finita al televoto a eliminazione. Prima di scoprire la verità, Alessio Falsone si era detto pronto a lasciare con lei la Casa.

La puntata è andata avanti con una sorpresa per Letizia Petris, la quale ha potuto riabbracciare un suo caro amico, Mattia. Quest’ultimo rappresenta un fratello per lei, in quanto sono cresciuti insieme. “Siamo fratelli”, ha spiegato lui.

GF nomination del 14 marzo: chi è finito al televoto

Per creare il nuovo televoto a eliminazione, che verrà chiuso lunedì 18 marzo 2024, Signorini ha chiesto ai concorrenti, tranne Anita, di fare una catena di salvataggio. A iniziarla sono state le due prime finaliste, Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Beatrice ha salvato Simona Tagli;

Rosy ha salvato Paolo;

Simona ha salvato Massimiliano;

Paolo ha salvato Letizia;

Varrese ha salvato Federico;

Letizia ha salvato Perla;

Federico ha salvato Giuseppe;

Perla ha salvato Greta.

Sono rimasti fuori Sergio e Alessio. Tra i due, Anita ha dovuto scegliere chi portare con lei al televoto: la scelta è ricaduta su D’Ottavi. Ma i due non sono stati gli unici a finire in sfida. Infatti, si sono uniti a loro i concorrenti più nominati. Alla fine al televoto sono finiti Anita, Sergio, Greta e Simona.