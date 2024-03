GF, Perla e Alessio che tonfo! Il confronto con la sorella un flop

Nella puntata di stasera del Grande Fratello, Perla Vatiero e Alessio Falsone cercano di reggere la situazione, ma crollano in diretta TV. Intanto, il confronto tra la sorella di lei e il gieffino è un vero flop. Lo stesso Alfonso Signorini rimane senza parole e appare davvero infastidito dalla situazione. Il conduttore, infatti, si lascia andare a qualche frecciata, lasciando alla fine perdere il tutto.

Inizialmente il padrone di casa divide Perla e Alessio: lei nella Mistery Room e lui nel confessionale. Dopo di che, manda in onda una clip riassuntiva degli ultimi giorni. La Vatiero e Falsone hanno litigato animatamente, che perché dall’esterno tra fan, Mirko Brunetti e la sorella Luana, tutti consigliano a lei di mantenere le distanze. Alessio se l’è presa con Perla ed entrambi hanno lanciato qualche enigmatica frase.

I due più volte al GF litigando hanno dichiarato che dovrebbero stare attenti a non farsi del male a vicenda. In particolare, lui si è lasciato spesso andare a queste piccole ‘minacce’. Perla e Alessio, come fa notare anche Mirko, non danno mai stasera delle risposte concrete. Entrambi inizialmente non possono ascoltare ciò che dice l’altro.

“Perché ha detto che ci facciamo male? Non l’ho capito, magari che da amici diventiamo nemici”, dichiara lei, tentennando e non sapendo esattamente come rispondere. Diventa chiaro a tutti che entrambi non stanno raccontando tutta la verità, anche perché Perla di fronte all’evidenza continua a difendere Alessio, anche se poi ci litiga dopo le puntate.

Perché in diretta Vatiero, Falsone e Sergio tentano di mantenere la situazione serena per tutti? Prima la metafora delle scarpe, poi il segnale che arrivava sbattendo i piedi, c’è una serie di circostanze che fa davvero insospettire. “C’è qualcosa che non dite? Le mie domande non sono mai banali, perché poi arrivo con i video”, afferma Signorini.

Perla appare in difficoltà. Arriva il momento di Alessio, che non ha sentito ciò che ha risposto l’amica. “Ci facciamo del male significa che poi arriviamo a dirci: ‘Sei tu che hai fatto credere alla gente'”, racconta Falsone. La versione di Alessio è: continuando a discutere potrebbero arrivare ad accusarsi a vicenda.

Oltre questo, il gieffino precisa che Perla è una bella ragazza, ma non è il suo tipo. Ma Alfonso lo rimprovera anche per la sua squallida frase su Greta Rossetti dei giorni scorsi:

“Come se poi Greta fosse lì ad aspettare te, è un modo un po’… dato che Greta era il bersaglio del tuo migliore amico dentro la casa Sergio”

Falsone assicura che non appena ha capito che Greta interessava tanto a Sergio si è tirato indietro. Ma si continua a parlare dei messaggi in codice tra Alessio e Perla, i quali entrambi ipotizzavano che scoppierebbe il caos se fossero nemici. “Io l’ho detto? In senso che non voglio arrivare a discussioni pesanti, io vedo lui spesso alterato”, dichiara questa volta la Vatiero, in difficoltà.

A smontare entrambi, che se ne restano anche in silenzio, ci pensa dallo studio Mirko Brunetti: “Io non ci ho capito niente nelle risposte che hanno dato. Quando uno fa una domanda si dà una risposta”. Pure di fronte a questa stoccata, Alessio e Perla non danno delle risposte sulle loro stesse dichiarazioni. Perché succederebbe il caos se litigassero?

Grande Fratello, Signorini deluso dalla sorella di Perla

Alfonso resta deluso dalla sorella di Perla, Loana. Quest’ultima era apparsa combattiva sui social network e i fan della Vatiero non aspettavano altro che il suo arrivo per smontare Alessio Falsone. Questo anche perché in una sua stessa intervista, Loana nervosa definitiva il gieffino “un pagliaccio”, una parola non da poco.

Eppure stasera la sorella di Perla stasera la sminuisce, facendo notare che anche lei spesso viene definita tale e che addirittura sono simili. Lo chiama “Ale” e a tratti sembra asfaltarlo, ma non troppo. L’unico momento in cui sembra attaccare Falsone, come tutti si aspettavano, è quando parla della mossa ideata da lui e Sergio per prendere in giro Perla:

“Hai creato questo teatrino con Sergio, è un fraintendimento o una presa in giro? È più una presa in giro per una persona che davvero ti vuole bene”

Qui tutti applaudiscono e nello studio Mirko sorride, ma finisce qui. Signorini fa notare la sua delusione sottolineando che sui social network ormai le persone tendono a essere “feroci” e poi quando si è di persona si diventa agnellini.