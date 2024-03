Grande Fratello 41° puntata: nominati, Maddaloni abbandona

La 41esima puntata del Grande Fratello è iniziata con l’annuncio legato a Perla Vatiero. Alfonso Signorini ha subito anticipato che quest’ultima sarebbe stata presente in studio per un nuovo ed ennesimo confronto con Mirko Brunetti. Ma prima di questo momento, il conduttore ha chiuso il televoto e chiesto a Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares di recarsi nella Stanza a Led. Inizialmente le due attrici erano molto amiche, ma con il passare del tempo è cambiato tutto.

Dopo due mesi e mezzo di amicizia, qualcosa tra loro si è rotto. In particolare, a un certo punto, Beatrice ha iniziato a non fidarsi più di Grecia e probabilmente ha fatto bene. Infatti, la Colmenares non ci ha pensato due volte a schierarsi dalla parte del gruppetto contro la Luzzi, lanciandole forti attacchi. Anche da parte di Beatrice sono arrivate pesanti accuse e così da un’amicizia sono passate ad avere un rapporto di tensioni e astio.

Stasera Beatrice e Grecia al GF si sono confrontate in diretta. Luzzi ha ammesso di non riuscire più a sopportare la sua collega nella Casa di Cinecittà. Cesara Buonamici ha punzecchiato Beatrice chiedendole se secondo lei Grecia sarebbe pericolosa. Luzzi ritiene che la Colmenares non lo sarebbe affatto, in quanto darebbe molto poco nella Casa. Per la prima finalista “quasi tutti gli altri” hanno dato di più di Grecia.

Quest’ultima ha tentato di prendere la situazione in mano, ricordando vecchi episodi, stroncata da Signorini. “È stupida”, ha tuonato Beatrice lasciando la Stanza a Led, con una Grecia abbastanza perplessa.

Grande Fratello: Perla e Mirko in crisi, Anita Olivieri in lacrime

La 41esima puntata del 4 marzo 2024 è andata avanti con Perla Vatiero, alla quale in diretta televisiva e in studio Alfonso Signorini e Mirko Brunetti non hanno lasciato una via di fuga. Infatti, la gieffina si è ritrovata a dover spiegare le metafore fatte in codice nella notte e poi a doversi giustificare con l’ex fidanzato. Una situazione difficile per Perla, che non ha trattenuto la lacrime.

Momento complicato anche per Anita Olivieri, che è stata sbugiardata da Signorini in diretta. Non solo, la gieffina ha iniziato a piangere quando ha ascoltato i nuovi attacchi di Beatrice Luzzi, legati ai suoi ultimi scontri con Giuseppe Garibaldi. Ancora una volta, Cesara Buonamici si è schiarata contro l’attrice e, a detta del pubblico, sarebbe sempre poco obiettiva quando c’è lei di mezzo.

Dopo di che, è stata riservata una sorpresa a Massimiliano Varrese, che ha ripercorso la linea della vita e ha confessato che vorrebbe tornare a formare una famiglia con la sua ex Valentina e la loro bambina.

Inoltre, l’attore ha potuto riabbracciare sua sorella Monica. A quest’ultima Alfonso ha chiesto se volesse incontrare Beatrice Luzzi, ma lei ha spiegazzato dicendo di no. Varrese ha anticipato che farà conoscere la sua collega alla sorella fuori dalla Casa di Cinecittà.

Perla Vatiero è rientrata nella Casa di Cinecittà, dove ha ribadito che quando uscirà chiarirà con Mirko Brunetti, a cui sente di non aver mai fatto delle promesse.

Grande Fratello: Maddaloni ha lasciato il gioco, Varrese vs Letizia

È arrivato il momento di scoprire la scelta fatta da Marco Maddaloni, dopo la morte del suocero. Lo sportivo ha rivelato la sua decisione direttamente agli altri gieffini nel salotto. Ebbene Maddaloni ha deciso di lasciare definitivamente il gioco:

“Quanto mi siete mancati. Potrei parlare all’infinito. Vi chiedo scusa se sono andato via di fretta, ma è morto mio suocero. Le ultime parole che mi ha detto sono: ‘tu che ci fai qua, torna nella Casa’. La mia parte sportiva lo farebbe, ma vorrei stare a fianco a mia moglie. Devo stare con la mia famiglia. Perla e Paolo non vi sto abbandonando. Ai Senior faccio il mio in bocca al lupo e ai giovani do il mio cuore. Mi avete dato tanto, tutti. È stata tosta”

Alla fine è arrivato un abbraccio chiarificatore tra Maddaloni e Beatrice Luzzi, durante i saluti. Tante lacrime per i suoi ex ormai coinquilini, davvero molto affezionati allo sportivo. Lungo il saluto con Perla, che ha pianto molto per la sua uscita, in quanto tra loro c’è sempre stata una grande amicizia. Marco le ha consigliato di seguire solo il suo cuore e di rispettare ciò che prova.

La serata è andata avanti con gli ultimi scontri tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Quest’ultima ha cercato di difendersi dalle accuse, dicendo di non aver mai considerato l’attore come un padre. Varrese l’ha smentita: “Ma come? Mi chiamavi papà Massi”.

GF: Alessio si sbilancia su Anita, Luzzi e Garibaldi emozionano Signorini

Nel corso della 41esima puntata del GF è tornata al centro dell’attenzione Anita Olivieri, la quale ha ammesso il suo interesse nei confronti di Alessio Falsone. Allo stesso tempo, ha precisato che il pensiero le va spesso a Edoardo. In pochi credono, però, alla nascita di questa storia. Lo stesso Signorini ha fatto notare che Anita ha dichiarato, solo qualche giorno prima, di vedere Edoardo come il padre dei suoi figli.

Come Perla Vatiero, anche lei aspetta di uscire dal reality per risolvere le sue questioni sentimentali. A questo punto, è toccato ad Alessio dire la sua. “Non pensavo di finirci dentro, ma è così. Quando usciremo, andremo a cena insieme”, ha dichiarato Falsone, lasciando dunque una porta aperta.

Subito dopo, Signorini ha parlato di uno degli ultimi confronti avvenuti tra Beatrice e Giuseppe, i quali hanno ritrovato un punto d’incontro. Garibaldi si è commosso dopo aver affrontato con Luzzi discorsi molto profondi, legati all’aspetto culturale, a cui lui finora non aveva dato mai particolarmente importanza.

Beatrice gli ha confermato che la cultura è fondamentale, per vivere con più consapevolezza la vita. Signorini ha ringraziato entrambi per aver affrontato questi discorsi in un programma televisivo.

Grande Fratello: chi è stato il meno votato al televoto e le nomination

È arrivato il momento di scoprire chi è stato il meno votato al televoto, chiuso stasera. A ottenere meno voti dal pubblico è stata Anita Olivieri con il 17% (Simona Tagli 46%, Perla Vatiero 37%). La gieffina è così finita direttamente al televoto insieme a Massimiliano Varrese, che aveva perso nella settimana precedente.

A questo punto, sono iniziate le nomination. Alla fine al televoto a eliminazione che verrà chiuso giovedì 7 marzo 2024 sono finiti Varrese, Anita, Simona, Letizia, Federico, Greta e Grecia. Ora che Beatrice non può più essere nominata, il gruppo si è scagliato contro la Tagli durante le nomination.