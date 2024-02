Grande Fratello 40° puntata: nominati, Varrese punito dal pubblico

La 40esima puntata del Grande Fratello ha mostrato le prime fratture tra i concorrenti, da quando Beatrice Luzzi è diventata prima finalista. La Casa di Cinecittà, precisamente il gruppo che si è sempre schierato contro l’attrice, sta subendo il colpo. Sono nati i primi litigi tra gli amici di sempre. Alfonso Signorini ha deciso di iniziare da Massimiliano Varrese, che ha mostrato il suo malumore dopo la puntata di lunedì.

Nel discutere con quelli che finora sono stati i suoi alleati, l’attore ha svelato la loro strategia, andando così a confermare ciò che ha sempre detto Beatrice. La puntata va avanti con Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, che hanno avuto i primi problemi. La gieffina ha lamentato una certa gelosia da parte del suo caro amico, per via della sua vicinanza ad Alessio Falsone.

Stasera Giuseppe ha chiarito che per lui Anita è solo un’amica. Afferma, però, che una volta fuori dalla Casa dovrà imporsi di non stare più 24 ore su 24 con la Olivieri. Alessio stasera al GF ha anticipato “vediamo come va”, parlando del suo rapporto con Anita, la quale – va precisato – è fidanzata con Edoardo.

Signorini ha poi fatto avere un confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Anche stasera non sono mancate le stoccate e le frecciate. Prima Mirko ne ha lanciata una alla gieffina, poi sono intervenuti Alfonso e Fiordaliso che hanno sganciato le loro stoccate.

Grande Fratello: sorprese per Paolo, Alessio e Beatrice, Federico lascia perplessi

Nel corso 40esima puntata, è stata riservata una sorpresa ad Alessio Falsone, che ha potuto riabbracciare suo padre, con cui ha un rapporto molto stretto. La serata è andata avanti con un momento simpatico che ha visto protagonista Simona Tagli, la quale ha letto prima le carte a Perla e poi ad Alessio. La gieffina è arrivata alla conclusione che tra loro ci sarà un avvicinamento, sebbene sia sicuro che la Vatiero tornerà da Mirko.

L’attenzione si è spostata su Federico Massaro, il quale ha un atteggiamento contraddittorio ogni giorno nella Casa. Un po’ tutti i concorrenti credono che abbia un comportamento altalenante. Anche Signorini è perplesso. Il gieffino cambia da un momento all’altro e c’è chi crede che stia cercando di recitare una parte all’interno del programma. Alfonso poi gli chiede come mai qualche suo coinquilino lo critica per il troppo tempo trascorso da lui in bagno.

“In questi posti ci sono momenti liberatori, ma devo parlare del bagno in diretta davanti a tutta Italia?”, ha risposto ironizzando Federico. Per Beatrice Luzzi, diventata prima finalista lunedì scorso, è arrivata una sorpresa: un video messaggio dalle persone a lei care, sua mamma e i suoi due figli.

La puntata è andata avanti con un confronto nella Stanza a Led tra Grecia Colmenares e Simona Tagli, entrambe salvate al televoto. Le due non hanno un buon rapporto e per questo anche stasera si sono scontrate, accusandosi a vicenda di essere una persona falsa. È toccato poi a Paolo Masella avere il suo momento, dopo aver fatto la sua linea della vita, ripercorrendo la difficile infanzia trascorsa per via dell’abuso di alcol del padre.

Stasera il gieffino ha potuto riabbracciare sua madre Sandra. Un momento emozionante che ha commosso tutti, durante il quale la mamma ha consigliato a Paolo di ascoltare di più le persone e di parlare con il padre quando uscirà dalla Casa in modo da poter comprendere perché prese quella brutta strada.

La mamma di Paolo ha avuto anche modo di incontrare e conoscere Letizia Petris. Quest’ultima le ha regalato un anello, che da tempo voleva darle. La gieffina ha dichiarato che stava solo aspettando una sua sorpresa.

Grande Fratello: il meno votato e chi è finito al televoto

Il meno votato del pubblico è stato Massimiliano Varrese con il 7% dei voti (Simona 33%, Paolo 17%, Marco 15%, Federico 11%, Alessio 9%, Grecia 8%). L’attore è così finito in automatico al televoto a eliminazione, che verrà aperto lunedì 4 marzo 2024. L’ennesimo segnale da parte del pubblico, che più volte ha chiesto la squalifica per via del duro atteggiamento che ha tenuto fino a qualche settimana fa con Beatrice Luzzi. Stasera è chiaro che Varrese sia nuovamente rimasto male per il risultato.

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Simona, Perla e Anita.