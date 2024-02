GF Varrese smaschera i pani del gruppo: la strategia, rivincita Luzzi

Con Beatrice Luzzi al Grande Fratello fuori dai giochi i concorrenti del gruppo più solido di questa edizione ecco che iniziano ad avere le prime divergenze. L’attrice si gode lo spettacolo da prima finalista. I giochi sono cambiati, ora devono lottare tra loro, in quanto non è più possibile nominare Beatrice, con cui ora magicamente tutti vanno d’accordo. Infatti, stranamente da quando è diventata finalista il loro comportamento è cambiato nei suoi confronti.

Un atteggiamento che fa pensare, in quando avrebbero dovuto mantenere sempre lo stesso passo eppure ora i giochi si spostano. Arrivano altri litigi. Stasera Alfonso Signorini prende come esempio Massimiliano Varrese, che sembra proprio essere distaccato dai suoi amici veterani. L’attore è rimasto male per via delle ultime nomination ricevute e del fatto che ora si appoggino al “mandiamo avanti i più giovani”. Invece, lui crede che tutti debbano avere le stesse chance.

“Il collante non c’è più e comincia a sgretolarsi la situazione. Chi era il collante? Io! Mi sono presa tutte le nomination”, dice giusto Beatrice Luzzi al GF stasera. Intanto, ora Massimiliano sembra aver creato intenzionalmente un distacco. Probabilmente ha capito che tra i prossimi a finire sempre al televoto c’è anche lui.

“I giovani hanno deciso che io sono quello da sacrificare. Accetto al nomination, ma non condivido il fatto che non sia io a decidere di essere trafficante. O si salta tutti insieme e o si decide insieme”

Il discorso di Varrese fa riflettere. Chi ha deciso di sacrificare Massimiliano? Ma soprattutto, per quale motivo avrebbero preso questa decisione in gruppo? Ognuno dovrebbe scegliere chi nominare singolarmente e non decidere tutti insieme “chi sacrificare”. Sembra proprio che Varrese abbia svelato la strategia: ogni volta in gruppo scelgono “chi sacrificare”. Anche se, c’è da dire, che era un’impressione che la maggior parte del pubblico già aveva.

D’altronde è sempre ciò che Beatrice Luzzi ha fatto notare. Intanto, il gruppo crede che il nervosismo di Massimiliano sia dovuto al fatto che non è diventato primo finalista. Se così fosse, non sa ancora che aveva ottenuto un 7% dei voti, mentre Beatrice il 60%. Mentre Varrese ribadisce ancora che c’è questa strategia, senza chiamarla tale, Signorini rimprovera i più giovani, dopo quanto riportato dall’attore:

“Voglio dire ai ragazzi che non si lascia in quel caos in Casa. Poi se uno dorme non avete nessun diritto di ridere e saltare alle 5 di mattina. Ha tutto il diritto di dormire. Sono le regole basiche per convivere”

Interviene Beatrice Luzzi, la quale ammette che per lei è difficile prevedere ciò che fanno gli altri coinquilini. Per lei era, però, prevedibile la reazione di Massimiliano. Una rivincita per la prima finalista, visto che ora stanno uscendo fuori nuove dinamiche che potranno confermare i suoi pensieri.

Intanto, nel gruppo ci sono i primi problemi tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi dopo la puntata che ha eletto Luzzi prima finalista. E anche stasera Signorini decide di parlarne. I due comunque hanno chiarito.