GF, Perla-Greta: una frase svela la strategia. Varrese contro tutti

Dopo le puntate del Grande Fratello, i concorrenti fanno i conti con quanto accaduto in diretta. Anche dopo l’appuntamento di lunedì 27 febbraio 2024, che ha visto Beatrice Luzzi diventare prima finalista sono emersi nuovi dettagli e sono avvenuti dei confronti. In particolare, mentre Massimiliano Varrese si è mostrato alquanto deluso, Greta Rossetti si è lasciata andare a una rivelazione che fa pensare a una presunta strategia che riguarda i Perletti.

Facendo il punto della situazione, l’ex tentatrice e Perla Vatiero nella Casa di Cinecittà hanno inaspettatamente stretto un’amicizia. Un bel messaggio da mandare al pubblico, ma che non ha mai convinto pienamente una parte del pubblico. Infatti, averle viste come rivali per le loro rispettive storie di Mirko Brunetti. Eppure sono riuscite a superare le divergenze e a diventare alleate. Ora una rivelazione di Greta fa pensare che dietro la sua vicinanza a Perla ci sia una strategia.

Almeno, questo è ciò che i telespettatori stanno interpretando in queste ore. Dopo la 39esima puntata del GF, Greta si è lasciata andare a uno sfogo, durante il quale ha ammesso di non sentirsi capita da nessuno. Questo perché, durante la serata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip nella quale molti gieffini criticavano il suo continuo cercare di creare un triangolo amoroso.

Nel frattempo, parlando con Sergio D’Ottavi, Greta si è lasciata andare a delle rivelazioni su Mirko. Come è possibile ascoltare e vedere attraverso i video che stanno facendo il giro di Twitter, la Rossetti si è lamentata parecchio. Ciò che fa più male a Greta che “siamo in un mondo in cui anziché guardare il bello dei rapporti si guarda il brutto”. Inoltre, l’ex tentatrice ha iniziato a pensare che Mirko sia infastidito con lei per qualcosa.

Detto ciò, ha consigliato a Sergio di non parlare mai male di Perla o dei suoi fan. “Ti scavi la fossa da solo… fidati!”, ha affermato Greta, alimentando i sospetti di alcuni telespettatori. Questo ha portato, infatti, una parte del pubblico a pensare che la Rossetti abbia stretto alleanza con Perla e si sia mostrata sempre dolce con lei, anche durante gli accesi confronti, solo per non avere contro il suo fandom.

Fuori dalla Casa di Cinecittà, dopo Temptation Island, Mirko e Greta sono stati pesantemente attaccati dai fan della Vatiero. E questo la Rossetti non l’ha dimenticato. Inoltre, dentro il loft sono tutti consapevoli che Perla ha un gruppo di fan molto grande e importante.

Ora, dopo questo avvertimento che Greta ha fatto a Sergio, sta facendo discutere tra i sostenitori della Vatiero. Questi fan si sentono presi in giro.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese una furia contro i suoi ‘amici’

Dopo essere finito di nuovo al televoto, Massimiliano Varrese si è lasciato andare a vari sfoghi nella Casa. Già nei giorni scorsi si era scagliato contro chi credeva fosse suo amico dall’inizio. L’attore è rimasto deluso, in quanto ha ricevuto varie nomination e non se lo aspettava.

Varrese si dice stanco di essere nominato proprio da coloro che ha difeso per mesi, andando contro Beatrice Luzzi. “L’affetto è una cosa, il giorno è un’altra”, ha fatto notare. Massimiliano, in queste ore, ha riunito tutti i gieffini per lasciarsi andare a un nuovo sfogo e mettendosi contro tutti.

Nel frattempo, Beatrice Luzzi e Simona Tagli si stanno godendo la scena. In particolare, la prima finalista è apparsa divertita dalla situazione di Massimiliano, che credeva di avere dalla sua parte tutto il gruppo, proprio quello che si è sempre schierato contro di lei.