Grande Fratello 39° puntata: finalista, nominati e gioco prevedibile

La 39esima puntata del Grande Fratello è stata per molti telespettatori la più importante di questa edizione. Questo perché è stato annunciato il primo finalista: Beatrice Luzzi. Ma prima di arrivare a questo speciale momento, Alfonso Signorini ha parlato di altro. Tra litigi nati nella Casa di Cinecittà e sorprese, non sono mancati i confronti.

Anche stasera si è parlato di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il loro è stato un momento un po’ particolare, durante il quale la gieffina ha lasciato tutti un po’ perplessi in quanto, ancora una volta, ha ribadito di voler definire il rapporto con Mirko fuori. Subito dopo si è parlato di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

In questi giorni c’è stato un piccolo avvicinamento, con l’attrice alla ricerca di un chiarimento. “Io non ci casco più”, ha dichiarato Beatrice, facendo intendere che non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Infatti, Luzzi ha subito fatto notare ad Alfonso che quanto dichiarato da Garibaldi non è quello che lui pensa e spera.

Tra loro c’è ora un rapporto di pace e Beatrice vorrebbe chiudere la situazione che era nata, in modo sereno. Lo stesso pensa Giuseppe. Ai candidati per la finale è stato chiesto di recarsi in studio e, intanto, Signorini per un po’ d’altro. Ha usato questo tempo per parlare del passato di Simona Tagli.

Non solo, per la gieffina è arrivata la figlia, che ha voluto conoscere Greta Rossetti e Alessio Falsone. Sono proprio i gieffini con cui Simona ha avuto degli attriti, ma con cui stasera sembra aver avuto ormai un chiarimento. Greta non è apparsa poi così felice di questo incontro.

Grande Fratello: prima finalista e Signorini perde le staffe con Greta

In studio, ecco che è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto per il posto nella finale. Il pubblico ha deciso di dare il posto di primo finalista a Beatrice Luzzi, la quale ha davvero schiacciato i suoi rivali Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Rispettivamente hanno ottenuto queste percentuali: 60%, 29%, 7% e 3%.

La puntata è andata avanti con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Finalmente stasera i due si sono sbilanciati ed è andata in onda una clip che mostra molti concorrenti criticare il modo di fare dell’ex tentatrice. Per rispondere a loro, Greta ha fatto presente che le risposte sente di doverle dare a se stessa.

Signorini non ha preso bene questa sua affermezione, credendo fosse indirizzata a lui:

“Le risposte le devi dare solo a te, sei in un reality show e non lo puoi e non lo devi dire. Noi abbiamo tutto il diritto di chiederti”

Greta ha poi chiarito che si riferiva alle critiche nate nella Casa. Dallo studio, Vittorio Menozzi è intervenuto su richiesta di Signorini e ha cercato di rasserenare la situazione. Ha ammesso di non essere rimasto deluso e di essere felice se lo sono Sergio e Greta.

Grande Fratello, chi è finito al televoto: le nomination

Ora questa fase della puntata diventerà difficile per la maggior parte dei concorrenti, abituati a nominare Beatrice Luzzi. Ora l’attrice è finalista e, dunque, può fare le nomination, ma non essere nominata. C’è da dire che la situazione non è cambiata di molto visto che ora l’attenzione del gruppo è puntata su Simona Tagli. I concorrenti hanno, chiaramente, poca fantasia e sono davvero prevedibili. Federico ha fatto intendere di voler essere nominato perché ormai crede di poter anche uscire dai giochi. “Ho visto il loro affetto quando mi sono salvato al televoto”, ha spiegato Federico.

Al televoto sono finiti: Simona, Federico, Massimiliano, Paolo, Marco, Alessio e Grecia. “Finalmente è successo, adesso fanno i conti con i loro stessi”, ha dichiarato dallo studio Stefano Miele quando Beatrice ha fatto la sua nomination in studio. Anche Fiordaliso ha parlato e ha assicurato all’attrice che sta lavorando alla canzone che potrebbe presentare al Festival di Sanremo. E neanche nella sua nomination Luzzi è stata banale, nominando un gieffino che è stato davvero poche volte al televoto. A regalare il colpo di scena ci ha pensato anche Massimiliano, che ha nominato Grecia anziché una delle new entry.