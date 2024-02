Grande Fratello, il ‘gruppetto’ inizia a sgretolarsi. Luzzi vs autori

Sembra arrivato il momento al Grande Fratello di fare i conti con il vero gioco, per il gruppo più solido di questa edizione. Finora, come aveva fatto notare anche Beatrice Luzzi, la maggior parte dei gieffini l’ha ‘usata’ per salvarsi dalle nomination. Ma tutto sta per cambiare con l’arrivo della finale e la possibilità, anche abbastanza alta, di vedere l’attrice come prima finalista.

A questo punto, i concorrenti – Anita, Garibaldi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Letizia, Paolo, Perla e Maddaloni – dovranno inizia a nominarsi tra loro. Potranno ancora sfruttare i voti per Simona Tagli, ma per quanto tempo? Ed ecco che le tensioni si fanno pesanti, soprattutto dopo quanto accaduto durante le nomination di mercoledì. Molti gieffini hanno nominato Rosy e Varrese dando come spiegazione: voglio mandare avanti “i più giovani”.

Massimiliano al GF inizia ad avere dei dubbi su questo modus operandi. Infatti, l’attore ritiene che, arrivati a questo punto, le cose stanno cambiando. Non solo, crede che in realtà i giovani non abbiano “il peso di responsabilità lavorative e familiari”. Mentre si sfogava con Rosy e Maddaloni, Varrese è stato interrotto da Anita.

Come si poteva immaginare, la Olivieri non è d’accordo con quanto detto da Massimiliano. Anita crede che anche i più giovani abbiano delle responsabilità e degli affetti forti fuori dalla Casa. Le tensioni si sono fatte sempre più forti e Varrese ha lasciato la camera. La situazione è destinata sicuramente a evolversi, con grandi cambiamenti.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro gli autori: reazione regia

Beatrice Luzzi è una papabile finalista di questa edizione, per non dire vincitrice. Intanto, fa i conti con quanto accaduto nelle ultime settimane con colei che le è rimasta a fianco nonostante tutto, Simona Tagli. Quest’ultima ha ribadito che inizialmente era entrata nella Casa come sua nemica, in quanto fuori non aveva espresso un pensiero positivi su di lei. Entrata in gioco le cose sono cambiate:

“Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi… Sì io ero allineata in un certo modo”

A questo punto, Beatrice si è mostrata risentita con gli autori, a cui ha lanciato una serie di frecciate. In particolare, la Luzzi si è complimentata con Simona per aver cambiato idea e sistema una volta entrata in gioco. Crede che questa sia una prova di “grande indipendenza e libertà” da parte della Tagli.

“Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea. Questo lo dico a prescindere che io ne abbia tratto vantaggio”

La regia ha poi deciso di togliere l’audio e cambiare inquadratura.