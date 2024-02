GF 38° puntata: nominati finale, eliminato, Alfonso asfalta i Perletti

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 38esima puntata del Grande Fratello annunciando che stasera il pubblico avrebbe conosciuto i candidati al posto in finale. Ma prima di conoscere il nuovo televoto, la serata è entrata subito nel vivo con Beatrice Luzzi al centro della scena, in un confronto con Marco Maddaloni, che ha generato nuove polemiche. Si è tornati, infatti, a parlare della famosa gita fatta al ristorante da chi da mesi sta nella Casa di Cinecittà. La situazione si è scaldata nel salotto, quando dallo studio Fiordaliso ha suggerito allo sportivo di chiedere scusa.

In questa circostanza, Signorini ha finalmente bacchettato Maddaloni e, intanto, Beatrice ha affrontato Cesara Buonamici. La puntata è andata avanti con Federico Massaro, il quale ha subito un bel voltafaccia da vari concorrenti. Stasera il gieffino si è raccontato, rivelando di essere nato in una famiglia che ha sempre preteso molto da lui.

“Mio nonno è stato un pezzo dell’Italia, ma non ne posso parlare troppo. Chi è? Non so se si può dire, ma è stato il direttore generale di una compagnia italiana importante. Mio padre è stato un regista e designer. Mia madre una donna colta, che è stata anche male”

Subito dopo, è arrivato il momento per Greta Rossetti di avere la sua sorpresa. In questa occasione, è nata però una polemica sul web. Pare che Greta sapesse già di questa sorpresa e a dimostrarlo ci sono dei video che girano sul web. Subito dopo si è tornati a parlare della questione dello show imbarazzante che Rosy Chin ha fatto nella passata puntata durante le nomination, deridendo con i suoi amici Simona Tagli.

Ebbene stasera Alfonso Signorini e Fiordaliso dallo studio hanno difeso la cuoca, ritenendo che sia stato solo un momento simpatico. Simona Tagli è rimasta al centro della scena con il confronto con Alessio Falsone. I commenti di quest’ultimo riguardanti il ruolo di madre della coinquilina non sono stati per nulla rispettosi.

La stessa Simona ha chiesto di essere giudicata per ciò che fa lì dentro, come singola persona, e non come madre. Signorini, in questo, l’ha prontamente appoggiata.

Grande Fratello: Vittorio annienta Greta, Alfonso sottolinea la strategia dell’eliminato

Stefano ha ricevuto una bellissima sorpresa: la lettera d’amore del suo Nicolò. Dopo di che, è toccato a Sergio D’Ottavi avere il suo momento. In confessionale, Greta Rossetti ha ammesso che in questa settimana si sono avvicinati parecchio. Stasera Sergio ha parlato di un feeling che è nato tra loro. Il gieffino è apparso pronto a lasciarsi andare con Greta, al contrario di quanto fatto nelle scorse puntate.

Dallo studio Vittorio Menozzi ha sganciato la sua frecciata: “Se esce Sergio, Greta avrà modo di farsi conoscere da sola”. Una bella stoccata, che Signorini ha subito raccolto. È chiaro che Vittorio abbia voluto far intendere che, come tanti telespettatori, crede che la Rossetti si stia facendo conoscere solo se affiancata ad altri concorrenti e non come persona singola.

Ed è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminato definitivo della 38esima puntata del GF è stato Stefano Miele con il 13% dei voti (Beatrice 27%, Marco 24%, Federico 20%, Sergio 16%). A dare il verdetto è stata Beatrice, in quanto alla fine si sono ritrovati in bilico Stefano e Sergio, i suoi due amici. Luzzi disperata non ha trattenuto le lacrime. “Resto sola”, ha affermato piangendo l’attrice commovendo l’intero pubblico.

Grande Fratello: la catena di salvataggio per la finale

Si è passati alla fase calda di questa puntata, quella di trovare i candidati per il televoto legato alla finale. Per questo, Signorini ha chiesto a tutti i veterano di recarsi nella Stanza a Led. Si sono ritrovati lì Beatrice, Massimiliano, Anita, Giuseppe, Rosy, Letizia, Grecia e Paolo. La Olivieri ha trovato il piramidale con il cerchio oro e ha dato inizio alla catena di salvataggio:

Anita ha salvato Giuseppe;

Giuseppe ha salvato Letizia;

Letizia ha salvato Paolo;

Paolo ha salvato Rosy;

Rosy ha salvato Massimiliano.

Massimiliano non ha dovuto fare alcuna scelta, in quanto lo scopo era quello di trovare due concorrenti veterani da mandare al televoto per la finale. Per la prima volta il pubblico che la sostiene può essere felice che Beatrice Luzzi è finita al televoto, insieme a Grecia Colmenares. Ma non è finita qui, perché si sono uniti a loro i gieffini nominati durante le nomination, avvenute successivamente.

Grande Fratello: Perletti rispondono a Pettinelli, Signorini stronca

L’attenzione si è spostata su Perla Vatiero e Mirko Brunetti, i quali hanno avuto il loro ultimo e definitivo confronto durante la scorsa puntata. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip della puntata di Pomeriggio Cinque in cui Anna Pettinelli ha ammesso di aver trovato il tutto un po’ troppo piatto, in particolare il loro bacio.

Perla ha subito replicato: “Lo faccio al di fuori delle telecamere e non qui dentro”. Anche Mirko si è mostrato infastidito dalla cosa e la Vatiero ha nuovamente dichiarato che la loro volontà è viversi lontano dalle telecamere. “Però ragazzi ci siete andati voi davanti alle telecamere. Ora va bene, però”, ha tuonato giustamente Alfonso.

In effetti, i due sono lì proprio perché si sono recati a risolvere i loro problemi sentimentali in un reality, Temptation Island. Lì non si sono di certo nascosti, anzi la Vatiero ha generato non poche polemiche con la sua vicinanza al tentatore Igor. Eppure da qualche mese Perla e Mirko sono diventati improvvisamente molto riservati.

“Il limone ce lo siamo dati sotto le coperte”, ha affermato seccato Mirko, rispondendo così a Signorini, il quale ha applaudito.

Alfonso ha riservato ancora spazio a Simona Tagli, la quale ha parlato delle sue relazioni passate, tra cui quella con Antonio Zequila. Non solo, la gieffina ha raccontato di aver dovuto affrontare situazioni difficili legalmente da mamma per via del suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Per questo ha fatto un voto di castità.

Grande Fratello: nominati, chi è finito al televoto per il finalista

Dopo la catena di salvataggio, Beatrice e Grecia sono finite in automatico al televoto. Gli altri candidati alla finale sono stati scelti tramite le nomination, sempre tra i veterani, ignari fino alla fine della puntata dello scopo. Al televoto per il primo finalista sono così finiti Luzzi, Grecia, Massimiliano e Rosy.