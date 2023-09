Grande Fratello 4° puntata, i nominati: gieffini con le spalle al muro

La quarta puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con gli scontri degli ultimi giorni. La maggior dei concorrenti si sono schierati contro Beatrice Luzzi e il pubblico si è diviso. C’è chi dà ragione a questi gieffini e chi, invece, ritiene che tutti loro stiano attaccando l’attrice perché la temono, in quanto già nota nel mondo della televisione. Bisogna dire che la maggior parte sembra si sia schierata con Beatrice. Si è passati poi a parlare della discussione avuta tra Fiordaliso e Claudio Roma. Beatrice ne è uscita abbastanza bene, visto che ha conquistato moltissimi telespettatori.

Infatti, il “tutti contro uno” non funziona mai. Nel frattempo, Cesara Buonamici e Alfonso hanno dato una lezione a Claudio Roma. Intanto, Signorini ha chiuso il televoto che ha visto sfidarsi Beatrice, Arnold, Lorenzo e Vittorio. Quest’ultimo è stato il primo a salvarsi. Nel corso della serata, il conduttore ha chiamato in confessionale Grecia, Heidi, Angelica e Fiordaliso. Cosa hanno in comune queste quattro gieffine? Tutte loro apprezzano il fascino di Massimiliano Varrese. L’attore si è avvicinato molto a una di loro, mostrando il suo interesse. Si tratta di Heidi, la quale stasera al GF ha spiegato di non voler avere altro che un’amicizia con Massimiliano:

“Io penso di piacere molto a Massimiliano. Mi guarda sempre, mi piega le cose. Per questo atteggiamento ho avuto delle difficoltà. Non l’ho respinto e non gli ho messo dei limiti. Per me è una persona che stimo, ma non lo vedo come un uomo che può stare al mio fianco. Non mi prenderei una responsabilità così grande: è un uomo adulto, che ha un passato importante”

La puntata è andata avanti con la storia di Samira Lui, la quale non ha mai incontrato suo padre. Di recente ha avuto modo di sentirlo al telefono, ma ancora non si sono visti. Una storia delicata, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. E non sono mancate le risate. Signorini ha mandato in onda la clip che vede Giuseppe Garibaldi insegnare il dialetto calabrese ad Alex Schwazer, regalando un momento di divertimento.

La serata è andata avanti con lo scontro avvenuto tra Grecia e Letizia Petris nei giorni scorsi. Si accende così in diretta un nuovo battibecco. Nei giorni scorsi, Letizia ha scoperto che Grecia l’aveva accusata di voler avere una clip in puntata tramite il racconto che lei ha fatto sulla morte del padre. La Petris è rimasta male, tanto che ha definito l’attrice venezuelana una persona cattiva. In puntata, Letizia ha spiegato:

“Forse cattiva è po esagerato. Grecia ha detto tutto alle mie spalle. Io ho parlato a tavola e poi non ho mai detto più nulla. Penso che se volessi fare la clip avrei fatto altro, non parlare della morte di mio padre. L’unica persona con cui ho parlato è stata lei e poi è uscita con questa frase infelice”

Grecia ha smentito tutto e ha fatto notare che Letizia non sembra aperta ad avere un confronto dopo quanto accaduto. Il momento si è concluso con Samira Lui che ha consigliato a entrambe di parlarne.

Grande Fratello: chi ha perso al televoto, Giuseppe e Giselda scoprono la Suite

Successivamente Fiordaliso e Ciro Petrone sono stati chiamati da Alfonso nella stanza Led. Qui la coppia di amici ha svelato alcuni gossip riguardanti i loro coinquilini, tenendo tutti gli altri all’oscuro di ciò che hanno dichiarato. Intanto, in attesa di scoprire il risultato del televoto, Beatrice Luzzi si è detta convinta di essere stata attaccata da un branco negli ultimi giorni. Signorini si è subito infastidito: “No, Beatrice, non diciamo branco. Certe parole denotano realtà più gravi di questa”

Un altro momento divertente ha visto protagonista Lorenzo, il quale in questa settimana si è lasciato andare a una serie di imitazioni di Giselda, Alex, Alfonso e Cesara che hanno divertito tutti. La puntata è andata avanti con Paolo Masella, che ha avuto modo di parlare del rapporto complicato che ha con il padre. Il giovane macellaio ha ricevuto una graditissima sorpresa: ha incontrato sua mamma Sandra. Paolo non ha trattenuto le lacrime e, come accaduto nella scorsa puntata con Alex, non è riuscito a rispettare completamente il freeze, tanto che abbracciato e baciato sua madre.

C’è stata un’altra sorpresa per Paolo. Signorini gli ha comunicato che, poco prima della puntata, suo padre ha pubblicato su Instagram una sua foto scrivendo: “Sei bello come il sole. Per me hai già vinto”. È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: il meno votato è stato Arnold con il 20% (Vittorio 32%, Beatrice 26%, Lorenzo 21%). Quando i gieffini hanno saputo che Beatrice è riuscita a salvarsi, nella Casa è calato il silenzio. Dopo di che, Signorini ha invitato Giuseppe e Giselda a varcare una misteriosa porta, quella della Suite. Alla fine la Torresan ha deciso di portare con loro Samira Lui.

Un momento di tenerezza ha visto invece protagonista Lorenzo, il quale ha avuto modo di rivedere qualche video e alcune foto che lo ritraggono con la moglie e il figlio. Il gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime.

Grande Fratello nomination: chi è finito al televoto

Anche durante questa edizione è stato deciso di permettere ai concorrenti stessi di scegliere i preferiti della Casa, ovvero gli immuni. Questa settimana i nominabili, ovvero coloro che non sono stati votati, sono stati Angelica, Claudio, Valentina, Giselda, Lorenzo, Rosy, Samira, Letizia, Vittorio, Beatrice, Anita e Heidi. Gli altri sono stati scelti come i preferiti. Cesara Buonamici, tra loro, ha deciso di salvare Beatrice. Molto probabilmente, in caso contrario, la maggior parte dei gieffini avrebbe nominato la Luzzi. Dunque, la scelta di Cesara ha ricevuto tantissimi applausi da parte del pubblico e ha messo decisamente in difficoltà i concorrenti.

Al televoto sono finiti in automatico Arnold e Grecia, i quali sono stati i meno votati dal pubblico negli ultimi giorni. Sono così iniziate le nomination. Da stasera al televoto vi sono Arnold, Grecia, Claudio, Giselda e Vittorio.