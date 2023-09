Alex Schwazer al GF rivede la moglie: la regia stronca Signorini

Alex Schwazer al Grande Fratello 2023 ha già ricevuto una graditissima sorpresa. A distanza di una settimana dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, ha rivisto sua moglie Kathrin Freund. Alfonso Signorini ha pensato bene di permettere alla coppia di rivedersi, per ripercorrere i momenti della carriera dell’atleta più significativi. La visita di Kathrin ha inizialmente causato qualche critica verso il reality show di Canale 5.

In particolare, molti telespettatori sui social network si sono lamentati per la sorpresa riservata ad Alex, in quanto si poteva attendere più tempo prima di invitare nella Casa la moglie. A detta di tanti, Alfonso avrebbe esagerato a far rivedere Kathrin all’atleta solo dopo una settimana. Ci sono anche quei telespettatori che sui social affermano di voler assistere a puntate più leggere. C’è da dire, però, che è anche giusto scoprire le storie dei concorrenti fino in fondo e, dunque, è necessario che nel corso delle puntate i telespettatori seguano anche queste scene più profonde e private.

Allo stesso tempo, non si può non notare che effettivamente la visita della moglie di Alex Schwazer al Grande Fratello è forse arrivata un po’ troppo presto. Nonostante ciò, il momento è stato comunque emozionante e molto commovente. L’atleta ha prima avuto modo di ripercorrere alcune importanti fasi della sua carriera:

“Il mio sport se lo vuoi fare, lo devi amare. Se tu fai fatica, c’è qualche problema. Escluso quello che sarebbe stata la soluzione giusta, ovvero staccare un po’, le ho provate tutte, ingenuamente. Il doping era l’unica cosa che non avevo provato. No, non avevo la consapevolezza che sarebbe venuto a galla. Non pensavo più a quello che rappresentavo, alle mie cose private. Sì, in quel modo ho rovinato tutto”

Le domande di Alfonso, però, in certi casi hanno infastidito un po’ i telespettatori. Com’è successo nel corso della prima puntata, Signorini è andato dritto al punto, in modo esplicito e portando Alex a dare varie spiegazioni. A detta di molti, il conduttore avrebbe dovuto avere più tatto. Per fare un esempio, il padrone di casa ha fatto notare in modo chiaro e diretto: “Sei andato a cercare le sostanze dopanti in Turchia, dopo aver cercato su Google”.

Per chi non lo sapesse, la prima volta che Alex Schwazer è risultato positivo al doping ha confermato e ammesso l’errore. La seconda volta, però, l’atleta si è sentito vittima di un complotto e ha sempre negato di aver fatto uso di sostanze dopanti. La sua è la storia di uno sportivo che è caduto più volte e ha saputo rialzarsi. Al suo fianco c’è sempre stata la sua famiglia.

“Mia moglie e i miei figli sono tutto per me. Questo ritorno alle gare è per loro. Vorrei che i miei figli mi vedessero alle Olimpiadi”, ha dichiarato Alex, poco prima di lasciarsi andare alle lacrime. “Alex è tutto sotto controllo. È chiaro che rivedere i tuoi figli possa provocare questo. Loro ti seguono tutti i giorni ed è come se da quella casa non te ne sia mai andato”, ha dichiarato Signorini presentando sua moglie.

Alex si è mosso per raggiungere sua moglie, andando contro la regola del freeze e il conduttore non ha potuto non richiamarlo. Inizialmente l’atleta ha continuato a camminare verso sua moglie, per poi bloccarsi al nuovo rimprovero di Alfonso. Alla fine, Schwazer non ha resistito e ha abbracciato e baciato Kathrina.

A un certo punto, c’è stata come l’impressione che il microfono di Signorini sia stato spento dagli autori. Infatti, quando Alex ha abbracciato la moglie i telespettatori hanno notato la voce del conduttore di sottofondo. La regia avrà spento il suo microfono per permettere all’atleta di godersi questo momento? È molto probabile. Intanto, tutti si sono commossi, sia in Casa che nello studio. Difficile trattenere le lacrime per i concorrenti che hanno assistito alla scena dal vivo.

Invece, il pubblico si è diviso a metà. Ci sono telespettatori che hanno fatto polemica, facendo notare che Alex dovrebbe ricevere una punizione per aver violato il regolamento. E c’è anche chi, invece, ritiene che il freeze debba essere abolito per permettere ai gieffini di viversi al meglio questi momenti.