GF, Signorini toppa con Alex Schwazer: la scena è da dimenticare

Tante critiche per Alfonso nel momento in cui l’atleta si emoziona, poco prima di entrare nella Casa di Cinecittà

Il momento di presentazione di Alex Schwazer al Grande Fratello 2023 sta facendo parlare sui social network. C’è chi ironizza e chi, invece, attacca duramente Alfonso Signorini, accusandolo di essere indelicato e privo di tatto. In questa prima serata di lunedì 11 settembre 2023, il pubblico di Canale 5 ha modo di conoscere i concorrenti di questa nuova e inedita edizione Nip e Vip. Tra i volti noti c’è appunto l’atleta, che com’è noto è stato squalificato dalle gare dopo essere risultato positivo al doping.

La sua storia ha fatto il giro del mondo e lui ne ha parlato, ancora una volta, nel salotto di Verissimo alla vigilia della prima puntata del GF. Già nel 2021 aveva raccontato il suo calvario da Silvia Toffanin. Prima di permettergli di entrare nella Casa di Cinecittà, Signorini decide stasera di mandare in onda il filmato che lo vede vincere l’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 dei 50 km di marcia. Il momento è emozionante per tutti, anche per lo stesso atleta. Il conduttore fa notare che, nel momento in cui ha capito di aver vinto, Alex si è toccato la spalla, dove teneva un fiocco nero.

Schwazer afferma di aver dedicato quella vittoria a suo nonno, il quale era morto un mese prima della gara. Il suo obiettivo era proprio quello di ricordare lui, in quanto sentiva di aver vinto anche per lui. A questo punto, Signorini ricorda che 4 anni dopo quella vittoria, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, è stato squalificato per doping, per la prima volta.

In quella occasione, Alex ha ammesso la sua responsabilità, come ricorda Alfonso. Il conduttore vuole approfondire ulteriormente l’argomento già dalla prima puntata. Così al Grande Fratello 2023 Signorini appare indelicato con la sua domanda diretta a Schwazer: “Avremo modo di parlarne… Però, perché ti sei dopato?”. Addirittura su Twitter la frase “perché ti sei dopato” finisce in tendenza.

A detta di molti telespettatori, Alfonso sarebbe riuscito a mettere fine a un momento emozionante, mostrandosi per nulla delicato nei confronti dell’atleta. Infatti, in quei minuti il marciatore sta ripercorrendo una fase delicata della sua vita, che gli ha provocato molto dolore. Il pubblico crede che il conduttore avrebbe potuto evitare di essere così diretto, anche per mettere ancora più a suo agio lo sportivo. Alex non si tira comunque indietro, anzi risponde alla domanda, con qualche difficoltà, ma lo fa:

“Le cause sono tante, io credo che è stato la fine di un tunnel nel quale sono entrato, dove non stavo più bene, ma da qualche anno. Pensavo che la mia uscita fosse il doping, sbagliando ovviamente. In quel momento non te ne rendi conto”

Alfonso Signorini va avanti, ripercorrendo la carriera di Alex, ricordando la sua seconda squalifica. Schwazer è stato squalificato di nuovo nell’agosto del 2016, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio, sempre per doping. Al contrario di quanto accaduto la prima volta, il marciatore si è difeso con il suo staff e non si è preso alcuna responsabilità sul risultato. Infatti, stasera dichiara: “Io sono stato squalificato durante le olimpiadi di Rio per otto anni, per una positività che non è colpa mia”.

E secondo i telespettatori Signorini diventa nuovamente indelicato: “Non ti sei dopato in quella circostanza?”. In diretta televisiva, al GF Alex Schwazer smentisce: “Assolutamente no”. A questo punto, l’atleta finalmente entra nella Casa di Cinecittà, dove racconta che il suo obiettivo ora è riprendere a gareggiare, tanto che in questi 7 anni non ha mai smesso di allenarsi.

Vai Alex, ora che Alfonso ti ha messo così a tuo agio, entra ✨️#gf #grandefratello — Una Malandrina qualsiasi ⚡️ (@Liliumselvatico) September 11, 2023