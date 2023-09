Grande Fratello, Beatrice Luzzi frega tutti. La lezione di Buonamici

Il “tutti contro uno” non funziona mai e il Grande Fratello ne è la prova. La maggior parte dei concorrenti si schiera contro Beatrice Luzzi, ottenendo il risultato contrario. Infatti, sono tantissimi i telespettatori che in questi giorni hanno iniziato ad apprezzare l’attrice. Sui social network la definiscono la nuova regina del reality show. Schietta e grande provocatrice, Beatrice è finora una dei grandi protagonisti di questa edizione. Anche Fiordaliso è una gieffina che si è ritrovata a dover discutere animatamente.

Questo porta Alfonso Signorini, nel corso della quarta puntata, a ipotizzare che gli ultimi litigi non siano frutto di una coincidenza, tenendo conto di quanto accaduto anche a Grecia Colmenares. In particolare, il padrone di casa si riferisce al fatto che i concorrenti potrebbero essersi schierati contro i volti Vip. Fiordaliso, però, non è d’accordo e fa notare che il più famoso di tutti, Alex Schwazer, è molto amato nella Casa. Il gioco “chi è il più narciso, chi è il più ipocrita e chi è il più affascinante” ha provocato le nuove liti.

Durante questo momento nella Casa più spiata d’Italia, tutti si sono scagliati contro Beatrice al GF nei giorni scorsi. “Magari cercano di indebolirmi”, dichiara stasera in puntata l’attrice. “La cosa che non tollero è quando lei prende delle decisioni per sé e sono così”, fa notare invece Lorenzo Remotti. In effetti, in diretta televisiva, la Luzzi sorprende ancora tutti quando dichiara: “Avremo o avranno la spesa decurtata perché non hanno risposto onestamente”.

A questo punto, Signorini le chiede se effettivamente questa è una comunicazione fatta dagli autori oppure è una cosa che pensa lei. “Lo penso io Alfonso”, risponde con sicurezza la Luzzi, conquistando ulteriormente i tanti telespettatori diventati suoi fan. Intanto, Cesara Buonamici si dice convinta del fatto che Beatrice, in realtà, sia una persona che socializzi poco, che dovrebbe conciliarsi con il gruppo intero e non con singoli coinquilini. Allo stesso tempo, l’opinionista è certa che i concorrenti abbiano volutamente colpito la Luzzi durante il gioco. “Sicuramente lo scopo era darle addosso”, dichiara sicura Cesara.

Si passa poi alla discussione che c’è stata tra Fiordaliso e Claudio Roma. Quest’ultimo ha perso punti e agli occhi del pubblico è apparso come un vero “cafone”. In particolare, nei giorni scorsi, ha attaccato la cantante facendo notare che, rispetto ad altri concorrenti, per la sua età ha di sicuro meno sogni di loro. Su questo viene richiamato stasera sia da Alfonso che da Buonamici.

“Claudio, quando una persona smette di sognare comincia a morire. I sogni non hanno età”, afferma il conduttore. Cesara dà un’altra lezione di vita a tutti i concorrenti, prendendo spunto da questa situazione: “C’è modo e modo, lei ne è uscita da grande signora perché non ti ha risposto. L’argomento dell’età non è mai un argomento, tanto meno per una donna”.