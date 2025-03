Grande Fratello 39° puntata: nominati, l’eliminazione decisa dai bot

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 39esima puntata del Grande Fratello con Zeudi Di Palma, che ha conquistato il terzo posto in finale lunedì scorso. Inizialmente, l’ex Miss Italia è stata al centro dell’attenzione per l’ennesima volta grazie a Helena Prestes, che ha discusso animatamente con Javier Martinez in questi giorni. Dopo di che, il conduttore ha preferito andare avanti con la puntata, parlando di altro. In particolare, ha scelto di mettere su un confronto faccia a faccia in studio tra Stefania Orlando e Beatrice.

Per la Luzzi, smontata dalla gieffina, Cesara Buonamici e Signorini, questa è stata la caduta ufficiale in diretta televisiva. Spazio poi a Lory Del Santo, la quale ha raccontato che sta realizzando un progetto importante, una fiction con cui spera di farsi notare a livello internazionale. Ha deciso di cercare i protagonisti per questa serie tra i concorrenti di questa edizione, dopo lo scherzo che Signorini ha fatto a Spolverato lunedì scorso. Del Santo ha fatto casting scegliendo Helena, Tommaso e Lorenzo. Prendendo in considerazione anche Javier, è rientrato nella Casa Mattia Fumagalli, regalando un momento simpatico e divertente.

La puntata del Grande Fratello è andata avanti con la reazione di Shaila all’elezione come terza finalista di Zeudi, che ha brillato anche stasera grazie a Helena.

Grande Fratello: Stefania Orlando eliminata

Prima di conoscere il risultato del televoto, Signorini ha fatto confrontare Giglio e Stefania, protagonisti in questi giorni di accesi scontri. Luca, anche stasera, è stato dipinto come un ragazzo che non riesce a essere pungente e a dare opinioni negative sugli altri. In realtà, Giglio si espone eccome nella Casa, ma lo fa evitando sempre gli scontri accesi. Sono tante le clip che girano sul web che lo vedono esprimere davvero commenti duri e forti contro i ‘nemici’.

“Non è mia intenzione far stare male nessuno, mi sono solo difesa”, ha dichiarato la Orlando, riferendosi alle parole che ha riservato a Giglio e che rappresentano ciò che dice il pubblico da tempo. Per Luca è arrivata una sorpresa, ovvero ha potuto riabbracciare sua mamma. Dopo di che, Signorini ha mostrato a tutti il momento in cui Stefania ci ha tenuto a chiarire con Spolverato, dopo averlo visto in difficoltà.

Tra loro, prima della puntata, c’è stato un abbraccio. Ma il conduttore ha poi anche mandato in onda una clip che ritrae Lorenzo che salta sul letto della Orlando con le scarpe. Non solo, è andato in onda anche il momento in cui il discusso gieffino ha preso in giro Stefania, che stava lavando i piatti, facendo dei gesti poco carini alle sue spalle. Così è stato, per l’ennesima volta, sminuito il tutto, mentre i telespettatori in questi giorni hanno duramente accusato Spolverato per questi gesti così brutti. Inaspettatamente, la stessa Orlando ha preso il tutto con il sorriso:

“Ma magari fosse sempre così. Se i ragazzi avessero il 90% dell’autoironia che ho io si vivrebbe meglio. A voi manca. Leggerezza ragazzi. A me queste scene mi divertono”

Chapeau a Stefania Orlando, che ancora una volta è riuscita a dimostrare di essere una grande concorrente, ma soprattutto una signora. Il momento commovente della puntata ha visto protagonista Helena Prestes, con la linea della sua vita. Come ha fatto notare la Buonamici, la modella brasiliana è come se avesse vissuto più vite, da un’infanzia difficile in Brasile alla realizzazione di alcuni dei suoi sogni.

L’attenzione si è poi spostata su Helena e Javier. I due si sono promessi, qualora lei fosse uscita, che si ritroveranno fuori. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il nome dell’eliminata: Stefania Orlando con l’11.38% (Chiara 57.86%, Helena 30.76%). Così la Casa più spiata d’Italia ha perso uno dei pezzi più importanti, una grande concorrente che è stata eliminata in un’edizione segnata dai televoti alterati.

Solo nella scorsa puntata, Chiara non aveva raggiunto per poco l’1% al televoto. Stasera si è salvata grazie ai fandom di Zeudi e i loro bot. Detto questo, molti telespettatori sono felici che la Orlando sia uscita da un’edizione caratterizzata da televoti alterati e molto altro.

Grande Fratello 39esima puntata nomination: chi è al televoto

La puntata si è conclusa con le nomination, che hanno portato al televoto: Mariavittoria, Chiara, Shaila, Helena e Javier. Signorini, dopo aver aperto il televoto, ha confermato che non ci sarà più il doppio appuntamento. Infatti, il reality show dalla prossima settimana andrà in onda solo nella prima serata di lunedì. Pertanto, compresa la finale (31 marzo 2025), mancano solo tre puntate alla fine.