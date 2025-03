Grande Fratello, Zeudi ‘brilla’ sulle spalle di Helena: Shaila trema

Zeudi Di Palma è diventata terza finalista del Grande Fratello e questo ha dato una conferma: vincerà lei molto probabilmente, grazie alla presenza di fandom tossici che sfruttano i bot per alterare i risultati dei televoti. Il pubblico si sente preso in giro, in quanto non perdono e vincono coloro che vorrebbe. Il conduttore è consapevole di questo e proprio poco prima della puntata ha svelato qual è la sua posizione al riguardo.

L’ha fatto tramite il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Intanto, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno compreso che Zeudi è più forte di loro, inconsapevoli della bufera di questi giorni legata proprio a questa elezione. Intanto, prima di parlare della finale, Signorini stasera ha puntato l’attenzione su Helena Prestes, la quale si è infuriata nella scorsa puntata dopo aver visto Javier Martinez festeggiare per l’aereo inviato dai fan che vorrebbero vederlo con Zeudi. L’ex Miss Italia appare ora convinta. Si sente forte, ma la maggior parte dei telespettatori avrebbe voluto vederla fuori già da tempo.

Zeudi è sicuramente la concorrente più contraddittoria. Non solo, varie clip mostrano il suo cambio di espressione troppo veloce quando si tratta di Helena. C’è un video in particolare nel quale è possibile sentire Chiara che fa notare a Zeudi che se Helena dovesse uscire lei avrebbe strada libera. La Di Palma si mostra nel filmato d’accordo con la sua amica. Questa clip, purtroppo, non viene mandata mai in onda e Zeudi continua a mostrarsi in puntata estranea a tutto.

Come ha fatto notare Cesara Buonamici lunedì scorso, la Di Palma non brilla di luce propria, ma di lei si parla solo tramite Helena e Javier. Non si sa come lei sia convinta del contrario.

Grande Fratello: Signorini stronca Zeudi, Shaila teme il peggio

Tra un blocco e l’altro, Signorini torna spesso su Zeudi. Il conduttore chiede all’ex Miss Italia come mai in questi giorni ha deciso di svelare un particolare privato di Mariavittoria Minghetti. Il padrone di casa si riferisce al fatto che la Di Palma ha rivelato in giardino che la coinquilina proverebbe attrazione anche nei confronti delle donne. “Come mai ti viene in mente ora? Mi sembra abbastanza bizzarro”, chiede il conduttore sempre più perplesso.

L’ex Miss Italia si difende dicendo di aver compreso male e di sentirsi “la ragazza della porta accanto”. Arriva una stoccata del conduttore: “Io di ragazze come te della porta accanto non le ho mai incontrate”. Non è finita qui. Successivamente, Signorini ha mostrato a tutti alcune clip che hanno svelato le reazioni di alcuni concorrenti sull’elezione della terza finalista.

In particolare, Shaila Gatta al Grande Fratello si è mostrata rammaricata, in quanto è stata battuta dalla Di Palma, cosa che non si aspettava. La ballerina ha iniziato anche a fare delle riflessioni, ritenendo di non aver vinto perché non è uscita fuori come concorrente singola, per via della sua relazione con Lorenzo. Il discorso è ben diverso, ma loro nella Casa non ne sanno nulla dei fandom tossici che stanno alterando i risultati del televoto.

In quel televoto, nessuno ha pagato, semplicemente Zeudi ha vinto perché ha ricevuto voti tramite i bot. Tornando alla questione sollevata da Shaila, “Mi sono spesso sentita sovrastata dalle sue reazioni. Sono arrivata a un punto in cui ho bisogno di ricordarmi che io sono Shaila e non la fidanzata di qualcuno”, spiega stasera la ballerina. La ballerina teme che per questo non diventerà finalista del Grande Fratello.

Intanto, Spolverato si dice fiero di lei. Di sicuro, per come stanno andando le cose, Shaila finirà in finale, grazie al sostegno dei bot dei fan di Zeudi.