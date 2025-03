Grande Fratello 38° puntata: nominati, la 3° finalista è la caduta del reality

La 38esima puntata del Grande Fratello ha rappresentato un appuntamento importante per i telespettatori, che divisi in gruppi si sono sfidati con il televoto per la terza finalista. Ma prima di arrivare a scoprire questo risultato, il pubblico ha dovuto attendere e seguire i vari blocchi. Alfonso Signorini ha dato inizio alle danze con gli scontri tra le donne della Casa, grandi protagoniste della serata.

Il conduttore ha dato inizialmente spazio a Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, appoggiate rispettivamente da Zeudi e Jessica Morlacchi. Dopo di che, si è acceso uno scontro tra la Di Palma, sempre più contraddittoria, ed Helena Prestes. Signorini stasera ha voluto, inoltre, permettere al pubblico di conoscere meglio Chiara, che in questi giorni ha fatto la sua linea della vita. Per lei è arrivato nella Casa, per una sorpresa, suo fratello Stefano.

Spazio poi a Lorenzo Spolverato stasera al Grande Fratello. Il discusso gieffino è stato rimproverato da Signorini, ma non si è arrivati ad alcuna soluzione, anzi. La puntata è andata avanti con gli scontri nati tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. Quest’ultima ha usato parole forti contro la sua coinquilina e Signorini l’ha rimproverata per questo. “Prendono in giro il pubblico. Va portato sempre rispetto al pubblico”, ha tuonato Stefania.

“Se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale”, ha urlato dallo studio Maria Teresa Ruta.

Grande Fratello: la sconfitta di Stefania Orlando inaccettabile, Lorenzo santificato

Non è stata eletta Stefania Orlando terza finalista al Grande Fratello, questa è la notizia della serata. Tanti telespettatori, davvero moltissimi, si erano illusi di poter trionfare contro i fan accaniti di Zeudi Di Palma, provenienti soprattutto dal Brasile, che tramite bot e VPN cambiano tutti i risultati. A questo punto, il pubblico perché dovrebbe continuare a seguire questo reality show dove trionfano gli spettatori brasiliani che neppure potrebbero votare?

Questi fan accaniti, che sono presenti anche in Italia, falsificano le sfide al televoto usando dei bot e se ne vantano anche sui social network. In questi giorni, la maggior parte dei telespettatori, che ha anche speso tempo e soldi per votare, sperava di potercela fare questa volta con la Orlando. Un’ingiustizia importante, che sta allontanando il pubblico.

Nel frattempo, il reality show ha nuovamente graziato Lorenzo Spolverato per i suoi bellissimi gesti, per cui è stata richiesta la squalifica. Stasera ha avuto più blocchi da protagonista, tra cui una bella sorpresa: ha avuto modo di incontrare sua mamma Cristina.

Così Lorenzo è stato santificato stasera. Sua mamma l’ha ritratto come un angioletto. Dallo studio, chiuso il collegamento con i concorrenti, compreso Spolverato, Signorini ha fatto qualche domanda a Cristina. La donna ha tenuto il punto e risposto, ai numerosi attacchi che suo figlio riceve ogni giorno per via del suo brutto comportamenti, dicendo che a casa solitamente è un tipo tranquillo. Quando Cesara Buonamici le ha fatto notare che in certe situazioni Lorenzo pensa fin troppo al gioco, lei ha replicato così: “Che lui senta il gioco più degli altri è carattere. Se lui sceglie il gioco più che il sentimento non lo so”.

Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello: triste realtà

Il pubblico si è ritrovato di fronte a un risultato che probabilmente si aspettava visto l’accanimento del gruppo di fan di Zeudi. I suoi sostenitori, provenienti soprattutto dal Brasile, stanno falsificando tutti i risultati, mandando migliaia e migliaia di voti alla produzione tramite bot. Questo problema viene segnalato ormai da mesi al programma, che però non fa nulla per cambiare le cose. Così i telespettatori spengono la TV e lo share vola sempre più basso.

Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello con il 49.2% (Shaila 22.83%, Stefania 20.11%, Mariavittoria 6.91%, Chiara 0.95%). Almeno il 40% arriva dai fan brasiliani, che in teoria non potrebbero neppure votare. E, alla fine, come svelano queste percentuali, Zeudi fregherà anche il grande stratega Lorenzo Spolverato.

La Di Palma ha dimostrato di sentirsi una vera giocatrice e una regina nella Casa dopo essere stata eletta finalista. Non sa, purtroppo, che in realtà è amata perché aveva tentato di creare una storia con Helena e non per la sua persona. La cosa più ingiusta è sicuramente il fatto che se non ci fossero i bot e se il pubblico brasiliano non avesse la possibilità di votare, Zeudi non sarebbe stata la terza finalista.

Grande Fratello 38esima puntata nomination: chi è al televoto

La puntata è andata avanti con un momento divertente che ha visto protagonisti i due ex concorrenti Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, che hanno giocato insieme a Helena e Jessica come chef. Nella scorsa puntata, Lorenzo e Shaila sono stati sbugiardati durante la scorsa puntata. Spolverato aveva proposto alla fidanzata di avvicinarsi a Emanuele Fiori, a gennaio.

Mariavittoria ha riportato tutto e poi Signorini li ha sbugiardati. Subito dopo, Emanuele si è sfogato sui social e stasera il conduttore l’ha fatto sapere ai due diretti interessati. L’ex gieffino è furioso con Shaila, dopo averla vista ridere con Lorenzo mentre parlavano di lui: “Mi ha fatto piacere come hai riso con il tuo ragazzo”. Lorenzo dalla Casa ha replicato: “Ma dove hai preso tutto questo coraggio fuori?”. “Da te, guardando te”, ha risposto Emanuele, ricevendo l’applauso di tutti. Intanto, Beatrice Luzzi ancora una volta ha preso le difese di Shaila e Lorenzo, senza obiettività.

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Chiara, Helena e Stefania.