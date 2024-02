Grande Fratello 37° puntata: televoto, strategie, Rosy imbarazzante

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 37esima puntata del Grande Fratello entrando nel vivo di quanto accaduto negli ultimi giorni. Il conduttore ha fatto subito notare che negli ultimi giorni il clima si è fatto più sereno. Dopo un altro crollo, Beatrice Luzzi sembra aver ritrovato un po’ di pace nella Casa di Cinecittà. Improvvisamente tutto è cambiato, tanto che l’attrice ha scherzato, ballato e giocato con gli altri concorrenti.

I telespettatori, però, non credono molto che questo clima disteso sia dettato da un volere sincero da parte dei gieffini. La puntata è andata avanti con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Finalmente stasera è arrivato il momento di avere il finale ai continui confronti di fronte alle telecamere e arriva anche una stoccata bella grossa da Giampiero Mughini.

Dopo di che, è arrivato il momento di Giuseppe Garibaldi di rientrare al GF. Per questo ritorno, Signorini ha deciso di mettere su una scenetta scherzosa.

Grande Fratello: Signorini in lacrime, Greta Rossetti

Un momento speciale è stata riservato a Stefano Miele, il quale ha avuto modo di riabbracciare sua mamma Carla. Prima il gieffino ci ha tenuto a precisare, tramite alcune domande di Signorini sul suo percorso nella Casa, di essere davvero molto legato a Beatrice, con cui ha attualmente in mente dei progetti da far nascere fuori dalla Casa di Cinecittà.

Alfonso si è commosso quando è andata in onda la clip in cui è stato possibile ascoltare le riflessioni di Stefano sul suo rapporto con la madre. Miele ha parlato di sua mamma in modo davvero emozionante. I due hanno un bellissimo rapporto e lei è sempre riuscita a dargli il sostegno adeguato, permettendogli di vivere i suoi interessi serenamente.

Inoltre, la mamma di Stefano ci ha tenuto a salutare e abbracciare Beatrice. La puntata è andata avanti con Greta Rossetti e la sua fissazione: creare i triangoli amorosi. Si è fatta conoscere così con Temptation Island e ora lo rifà nella Casa di Cinecittà, a tutti i costi. Il tutto appare anche abbastanza forzato.

Con l’eliminazione di Vittorio Menozzi, Greta non si è fermata, ma ha trovato un altro personaggio da affiancare a lei e Sergio D’Ottavi, ovvero Alessio Falsone. Alla fine, entrambi i gieffini hanno chiaramente dichiarato di non voler far parte di alcun triangolo amoroso, facendo intendere che si tratta di un gioco.

Grande Fratello: Simona Taglia on fire, Letizia e Paolo in studio

L’attenzione è poi finita su Simona Tagli, la quale è entrata nella Casa di Cinecittà molto carica. Ha tenuto questo passo in questi giorni, schierandosi spesso con Beatrice Luzzi lottando contro l’intero gruppo. Si è ritrovata anche a discutere con Greta Rossetti, quando si è detta convinta del fatto che quest’ultima stia giocando con il suo corpo per creare dinamiche con Sergio e Vittorio.

Le clip che sono andata in onda stasera hanno mostrato di nuovo più persone contro una, in questo caso Simona. La Tagli ha spiegato che non si è sentita accolta nel migliore dei modi dai gieffini, in particolare dopo le sue prese di posizione a favore di Beatrice. Alessio si è scagliato contro Simona, raccontando che spesso si comporterebbe da persona scostumata con i suoi modi di fare forti e, a detta sua, poco cortesi.

Luzzi ha preso le sue difese, ma le ha consigliato nuovamente di smorzare i toni per evitare di passare dalla parte del torto. Discorso diverso l’ha fatto Perla, che ridendo l’ha definita “un elegante in un negozio di cristalli”. La Vatiero ha tuonato contro Simona, confermando la versione di Alessio.

Una serata emozionante per Letizia e Paolo, i quali sono diventati una coppia nella Casa di Cinecittà. Per celebrare il loro amore, Alfonso ha deciso di invitare entrambi in studio. Letizia e Paolo hanno assicurato che fuori dalla Casa non si staccheranno mai e sono apparsi davvero molto innamorati. La Petris ha parlato anche di matrimonio, dicendosi profondamente legata a Masella.

Per loro Signorini ha chiesto l’iconica e popolare canzone del film Ghost, per permettere a Letizia e Paolo di avere un ballo romantico al centro studio. Alfonso ha preso la palla al balzo per ballare qualche secondo con Cesare Buonamici.

La puntata è andata avanti con un gioco, quello della caccia al tesoro al buio. Grecia Colmenares ha guidato dal salotto Rosy Chin e Alessio alla ricerca di tre ananas nel Tugurio. I tre concorrenti sono riusciti nell’impresa, guadagnando così soldi in più per la spesa settimanale.

GF: chi ha perso al televoto, Luzzi smaschera le strategie, Rosy show imbarazzante

È arrivato il momento di scoprire il meno votato dal pubblico con il televoto chiuso nella 37esima puntata del GF: Sergio D’Ottavi con il 22% dei voti (Beatrice 44%, Grecia 34%). Lo chef ha così raggiunto Stefano Miele al televoto a eliminazione che verrà chiuso mercoledì. Il gioco sembrava un po’ essersi sbloccato, almeno inizialmente. Infatti, il gruppo dopo le forti polemiche legato al “branco contro uno” ha cambiato strada e non ha puntato più solo su Beatrice.

Questo discorso è valso quasi per tutti, visto che Letizia ha deciso di nominarla, suscitando delle reazioni. “Va avanti da mesi questo teatrino, non ho più speranze”, ha tuonato Luzzi. “Sarebbe stato un bel gesto non nominarla, visto che l’hai fatto settimana scorsa”, ha proseguito Alfonso. In effetti, proprio la Petris ha cercato di avvicinarsi all’attrice nei giorni scorsi dopo il caos. Dopo la Petris, anche Grecia e Marco hanno fatto lo stesso.

“Hai recuperato il rapporto e quindi devi andare contro di lei?!”, ha chiesto infastidito il conduttore di fronte alla nomination di Maddaloni. La loro potrebbe essere una strategia, in quanto mandando al televoto Beatrice sanno che Stefano e Sergio rischiano. I fan della Luzzi hanno chiaramente difficoltà a dividere i voti per salvare sia lei che i suoi amici.

“Faccio finta che tutto vada bene, non ho capito tutti questi abbracci. Un cambiamento improvviso, forse per qualcosa che è arrivato dall’esterno”, ha poi chiarito in confessionale la Luzzi riferendosi alla pace che si è creata nella Casa. Neppure Alfonso crede che sia reale il tutto. “Io sono il collante, nominarmi senza prendersi responsabilità li rende tutti amici”, ha spiegato ancora Beatrice.

Nel corso delle nomination, Rosy Chin ha dato vita a uno spettacolo alquanto imbarazzante. La cuoca ha iniziato a mostrarsi provocante, con atteggiamenti euforici. Rosy ha tentato di imitare Simona. La Tagli è stata schernita dal gruppetto della cuoca e il pubblico non ha approvato per niente. I telespettatori hanno trovato lo show di Rosy un momento di derisione, ancora una volta. Ed ecco che si è alzata una nuova bufera tra le risate dei soliti concorrenti.

Al televoto alla fine si sfideranno Sergio, Stefano, Federico, Marco e Beatrice.