GF, Perla e Mirko: il finale (era ora). Mughini smonta il ‘circo’: il gelo

Al Grande Fratello stasera torna Mirko Brunetti, come si poteva immaginare. Persino Alfonso Signorini ha ammesso di essere un po’ stufo di continui confronti senza dei finali concreti. Nei giorni scorsi, Mirko è tornato nella Casa di Cinecittà come ospite per passare qualche momento con Perla Vatiero. Non si è arrivati, però, a un punto di incontro definitivo dopo questa sua breve permanenza, almeno fino a oggi.

Lui è uscito senza neppure salutarla, su richiesta degli autori, e stasera lei ha modo di rivederlo. Ed ecco che in puntata Perla ammette che il sentimento non è mai svanito, confermando dunque che si amano ancora. Fuori dalla porta rossa, Mirko conferma che c’è amore tra loro, arrivando finalmente a qualcosa di concreto. Questa, però, è solo l’unica certezza che hanno.

Molti telespettatori sono un po’ stufi di questi confronti in prima serata. Ma c’è anche da dire che tanti dei loro fan non aspettano altro. Intanto, Signorini fa notare che inizialmente Mirko agli occhi del pubblico sembrava respingere Perla in questi giorni. “A me quello che dicono gli altri non mi interessa”, afferma in diretta Brunetti.

“Allora perché guardi i social?!”, tuona Alfonso, infastidito dalla risposta di Mirko. A inizio puntata, come accaduto anche nelle scorse settimane, il conduttore spesso ha mostrato un po’ di stanchezza nell’affrontare questa storia. E sono tanti i commenti dei telespettatori che brontolano nel risentire sempre le stesse cose riguardanti questa coppia, che a questo punto dovrebbe risolvere definitivamente i loro problemi lontano dalle telecamere.

Finalmente arriva per Mirko e Perla il momento di mettere fine a questi confronti (forse) con il lieto fine. Brunetti in lacrime confessa in diretta:

“Con un legame così profondo non si può non dare un’altra possibilità. A un certo punto, mi sono sentito di lasciarmi andare e quando sono con Perla il tempo si ferma”

C’è da dire che molti telespettatori sono un po’ increduli, sebbene lui sia in lacrime. Anche Giampiero Mughini ha da ridire e smonta in diretta i Perletti con classe ed eleganza:

“Io avevo parlato con Mirko e sembrava che la storia fosse finita. Io ho emozioni contrastanti. Ora con te che guardi e non interroghi e tante persone che applaudono la cosa è singolare. Per quanto riguarda il privato uso cautela”

Il giornalista è abbastanza sospettoso di questo ritorno di fiamma tra Perla e Mirko. Questo anche perché Brunetti dopo l’eliminazione è spesso stato protagonista di confronti anche abbastanza inutili, a detta di tanti telespettatori, per continuare a restare sotto le telecamere.

Proprio questa sua esposizione continua fa sospettare Mughini, il quale come tutti ha notato i numerosi fan che tifano per questa coppia. L’aria si fa tesa dopo l’intervento di Giampiero. Infatti, nel salotto della Casa di Cinecittà sono tutti senza parole, compresa Perla.

Perla e Mirko: ultimo confronto al GF

Signorini annuncia l’ultimo confronto definitivo al GF di Perla e Mirko. La Vatiero non sa che sulla passerella sta per rivedere di nuovo Brunetti. In lacrime, prima di riabbracciarlo, la gieffina spiega di non aver mai smesso di amarlo e che ora non parteciperebbe a Temptation Island con queste consapevolezze.

Alla fine arriva il bacio tra Perla e Mirko, che mette fine a questi continui confronti. Ora Vatiero e Brunetti sono di nuovo ufficialmente una coppia. Signorini consiglia ai due di viversi le cose con calma fuori, mentre Cesara Buonamici chiede a entrambi di tenere tutti informati sulla loro storia in futuro. “Io e Maria (De Filippi ndr) testimoni”, esclama Alfonso, visto che tutto è iniziato a Temptation Island ed è arrivato a un finale al GF.