GF, torna Garibaldi. Luzzi e tregua surreale: il velo non regge

Mentre l’atmosfera per Beatrice Luzzi al Grande Fratello è apparentemente serena, Giuseppe Garibaldi torna nella Casa di Cinecittà in modo decisamente ironico stasera. Il gieffino calabrese è stato lontano dal loft per diversi giorni dopo il secondo malore, per via di dovuti accertamenti. Prima, però, di farlo rientrare Alfonso Signorini prepara una scena surreale.

Con l’intelligenza artificiale il reality show ha creato un filmato che ritrae Giuseppe in confessionale che parla in cinese e spagnolo, cita Baudelaire e usa terminologie non sue. Nella Casa, tutti freezati, inizialmente non comprendono e appaiono disorientati. Ma basta qualche secondo per far capire che si tratta ovviamente di uno scherzo, tanto che molti in salotto ridono.

Garibaldi rientra nella Casa e su richiesta di Alfonso tenta di fingere, ma non riesce proprio tra le risate, ancora con il freeze attivo per i suoi coinquilini. Beatrice Luzzi ammette di averci inizialmente creduto e anche sperato in una versione del genere di Giuseppe.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la pace: un velo per coprire la realtà

Luzzi non viene messa completamente da parte da Signorini stasera, ma viene ripresa dalle telecamere e chiamata in causa per questioni tranquille. In pochi, però, credono a questa pace, che sembrerebbe forzata. Signorini inizia la 37esima puntata del Grande Fratello con Beatrice, facendo notare che ora è serena e felice.

Per confermare la sua riflessione, il conduttore manda in onda un filmato che ritrae la Luzzi che scherza e gioca con coloro che fino a qualche giorno prima l’avevano assalita e attaccata. L’ingresso di Mirko Brunetti e quanto accaduto nella scorsa puntata ha portato a questo surreale cambiamento, preceduto da un crollo di Beatrice nella Casa di Cinecittà.

Di quel momento e delle riflessioni fatte, Alfonso non manda nulla in onda stasera, oscurando anche i momenti in cui i concorrenti hanno parlato del famoso ‘branco’ contro uno. Sembra che Signorini preferisca mettere tutto da parte della brutta pagina di televisione arrivata nei giorni scorsi.

Ma è davvero possibile fare questo con un reality show come il GF? La risposta è no, perché le telecamere sono puntate sempre sui gieffini e i telespettatori vedono tutto. Infatti, il pubblico sa che in questi giorni alcuni concorrenti hanno studiato bene la situazione per riportare la pace nella Casa come chiesto dal programma, viste le terribili polemiche nate dopo la famosa gita fuori porta che ha visto Beatrice accerchiata da tutti.

Quei tutti ora hanno cambiato completamente atteggiamento. Si spera che i concorrenti siano sinceri con la Luzzi, ma i telespettatori faticano a crederci. Non rivedere più quelle scene fa ovviamente felice il pubblico, soprattutto dopo i vari crolli di Beatrice. Nonostante questo, il drastico cambiamento appare surreale e poco credibile.