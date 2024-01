Grande Fratello 33° puntata: nominati, eliminato e strategie

La 33esima puntata del Grande Fratello è iniziata dalle divisioni avvenute nella Casa di Cinecittà tramite le divergenze tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Le due in diretta si sono scontrate nella Stanza a Led e il confronto è andato avanti anche nel salotto, insieme agli altri concorrenti che sono ora divisi in due gruppi. La serata si concentra principalmente sullo scontro tra le due gieffine.

Si cerca di far crollare Beatrice, ma alla fine è Perla a cadere, sbugiardata in diretta da Signorini che manda in onda una clip di Temptation Island. Dopo di che, il conduttore si è concentrato sui rapporti della Luzzi con Vittorio Menozzi e con Greta Rossetti. Quest’ultima, anche stasera, ha generato qualche polemica sui social network. Nel frattempo, dopo la pubblicità, Alfonso Signorini ci ha tenuto a ricordare Sandra Milo, scomparsa nelle scorse ore.

La puntata del GF è andata avanti con Paolo che ha cercato di dire la sua su un blocco che già era stato chiuso dal conduttore, che ha perso le staffe. Infatti, Alfonso non ha dato la possibilità al gieffino di esprimere la sua opinione perché ormai era trascorso troppo tempo da quel momento. Ed ecco che Paolo si è spazientito, facendo notare che ormai da tre settimane non riesce a dire la sua durante le puntate.

Dopo di che, è arrivato il momento per Federico di ricevere una graditissima sorpresa: l’ingresso di suo padre, che ha potuto riabbracciare per qualche minuto. Signorini ha puntato l’attenzione sul rapporto che c’è tra Vittorio e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo si è scontrato con il modello nei giorni scorsi per motivi futili. Varrese ha affrontato Alfonso, affermando di essere una persona libera e di essere lui a decidere cosa dire e cosa no.

Al Grande Fratello Greta Rossetti ha ricevuto stasera una graditissima sorpresa. Dopo aver ripercorso la sua vita, con un’infanzia felice e poi distrutta dagli errori del padre, ha riabbracciato suo fratello. La puntata è andata avanti con Massimiliano e Monia. Quest’ultima chiarisce che fuori dalla Casa di Cinecittà non c’è nessun uomo che la sta aspettando. La scorsa settimana è uscito fuori che Monia ha avuto di recente una storia con un suo caro amico, Giovanni.

È nato così il sospetto su sua ipotetica relazione segreta fuori dalla Casa di Cinecittà. Monia ha ribadito stasera di non avere segreti.

Grande Fratello, chi è stato eliminato: il televoto e le percentuali

L’eliminato della 33esima puntata del GF è Monia La Ferrera con il 5% dei voti (Perla 44%, Sergio 17%, Federico 13%, Fiordaliso 11%, Stefano 10%). Massimiliano è rimasto senza parole di fronte a questa eliminazione. L’attore è chiaramente sconvolto. Convinto di avere un esercito di fan che lo supporta, probabilmente pensava che Monia sarebbe stata salvata. Intanto, è evidente il vantaggio di Perla Vatiero, molto amata dal pubblico, ma anche la forza di Beatrice Luzzi, che trascina ben tre dei suoi amici – Fiordaliso, Stefano e Sergio – verso la salvezza.

Grande Fratello puntata 29 gennaio 2024: chi è finito al televoto

Nell’ultima fase della puntata è arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto: Beatrice, Vittorio, Stefano e Letizia. Una strategia secondo Beatrice, quella messa in atto dalla maggior parte dei concorrenti, mandando al televoto lei e i suoi due amici insieme così da rendere difficile al pubblico che sostiene il loro gruppo distribuire i voti.