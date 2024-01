GF, Greta surreale in diretta: chiaro doppiogioco. Il web si scatena

Greta Rossetti al Grande Fratello riesce a rimescolare le carte in tavola, ma non con il pubblico. L’ex tentatrice di Temptation Island è di sicuro la concorrente che ha stupito di più. Fino a due settimane fa, aveva colpito la sua grande empatia nei confronti di Beatrice Luzzi, che si ritrovava ad affrontare la perdita del padre. D’altronde proprio l’attrice l’ha accolta nella Casa di Cinecittà a braccia aperte quando tutti tifavano per la coppia composta da Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

E la stessa Greta stasera, nel corso della 33esima puntata, fa presente questo. Ma ecco che, inaspettatamente, nel giro di pochi giorni e in modo improvviso la Rossetti ha voltato le spalle a Beatrice, difendendo Perla in diretta durante un loro scontro, settimana scorsa. In questo affronto la Luzzi ci ha visto lungo, visto che ha iniziato ad avere dei sospetti nei suoi confronti e a discutere con Vittorio Menozzi.

Infatti, Beatrice non ha apprezzato minimamente il fatto che il modello, da sempre suo grande amico, continuasse a stare a fianco a Greta dopo quanto accaduto. Alfonso Signorini stasera al Grande Fratello decide di parlare proprio di questo. Luzzi e Vittorio hanno avuto modo di chiarire nei giorni scontri, mentre l’ex tentatrice ora cerca di eliminare i dubbi dell’attrice.

Beatrice, però, crede che Perla e Greta siano alleate e che da sempre stiano portando avanti una strategia. E l’attrice non sa nel dettaglio che la Rossetti dietro le sue spalle ne ha dette di cotte e di crude. Non solo, l’ex tentatrice si è mostrata soddisfatta quando ha notato che Beatrice e Vittorio stavano prendendo le distanze.

Questo il pubblico lo sa molto bene, tanto che sul web si scatena il putiferio. Eppure stasera, come se le telecamere in questi giorni fossero state spente, Greta continua a mostrarsi dispiaciuta per le distanze che Beatrice ha preso da lei. “Abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, mi sembrava che mi volesse bene”, dichiara in diretta la Rossetti.

L’ex tentatrice, ora tanto amica di Perla, appare triste e sconsolata. Ma in questi giorni non si è proprio risparmiata con la Luzzi, sostenendo e appoggiando ogni critica detta nei suoi confronti. Anzi, è stato evidente ai telespettatori il giochetto messo in atto per allontanare sia Vittorio che Sergio da Beatrice.

Greta continua a fare il suo doppio gioco probabilmente, visto che di fronte alla Luzzi dice una cosa e poi dietro ne fa tutt’altra. Una scena surreale quella di stasera, in cui la Rossetti dà vita a una scena drammatica per Beatrice. Ma come mai era felice di vedere la Luzzi allontanarsi da Vittorio fino a qualche giorno fa?

Una situazione inspiegabile oppure una spiegazione c’è ed è quella data da Beatrice, che stasera viene messa sotto torchio. Ma a cadere alla fine, durante il loro scontro, è Perla Vatiero, che viene sbugiardata in diretta da una clip di Temptation Island.

Greta se ti vuoi dissociare dalle discussioni punto uno non entri nella casa del grande fratello ma ti iscrivi ad un corso di yoga, punto secondo non mi sembra che in questi giorni hai tenuto la lingua a posto e non hai alimentato l'odio nei confronti di Bea#grandefratello #gf pic.twitter.com/hgoUqplib1 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 29, 2024

ma non sono loro che mandano greta ad ascoltare i discorsi degli altri per poi riportarli a perla&co #grandefratello pic.twitter.com/U7KOIwTPdi — ☾ (@sunvarry94s) January 29, 2024

La falsità di Greta in un video . Fino a stamattina nè diceva di cotte e di crude 😂 #grandefratello pic.twitter.com/kEJYybSYMs — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 29, 2024

Il fatto che Greta e merla si siano preparate per una settimana al confronto con la rossa raccimolando riportini ovunque e nonostante ciò ne siano uscite distrutte mi manda al creatore #grandefratello pic.twitter.com/uT8Y4BTikc — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) January 29, 2024