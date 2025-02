Grande Fratello 33° puntata: eliminato, nominati, Chimirri un esempio

La 33esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Per loro è arrivato un confronto con Alfonso D’Apice, il quale è stato eliminato lunedì scorso. La coppia ha affrontato giorni difficili dopo la rivelazione dell’ex volto di Temptation Island, la cui eliminazione ha stupito i suoi amici e la sua fidanzata Chiara Cainelli. Prima di andare via, Alfonso ha sganciato una bomba che ha messo in crisi i due innamorati.

Stasera Signorini ha smontato D’Apice, il quale è tornato ospite nella Casa abbastanza afflitto rispetto ai giorni precedenti la sua eliminazione. Alfonso ha avuto modo, infatti, fuori di leggere tutti i commenti negativi di tantissimi telespettatori sul suo percorso. Dopo di che, la puntata è andata avanti con un confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha avuto la possibilità di rivedere sua sorella Marianna, successivamente.

“Non vorrei parlarne”, ha dichiarato Helena in lacrime, stasera al Grande Fratello, quando Signorini le ha fatto delle domande sulla madre, con cui da tempo non ha un rapporto. Al contrario, con la sua sorella più piccola ha un legame importante. Quest’ultima ha due figli ed Helena vive con loro qui in Italia. La Prestes ha spiegato che questa sua sorella è stata cacciata di casa dalla loro mamma, la quale non approvava la sua relazione con una ragazza.

Inizialmente c’è stata un po’ di confusione in questo racconto della modella brasiliana, in quanto il conduttore aveva capito che la madre aveva cacciato di casa la figlia perché incinta a soli 17 anni. Ed ecco che è arrivato il video messaggio per Helena da parte della sorella Marianna. La Prestes ha anche un’altra sorella, più grande, Livia. Quest’ultima è un’attivista che vive in Amazzonia. Signorini le ha fatto sapere che è incinta, ma Helena già lo sapeva. Probabilmente la modella brasiliana ha ricevuto questa lieta notizia quando è stata eliminata.

Grande Fratello: D’Apice rivede Chiara, Shaila turbata

Le tensioni sono tornate a caratterizzare questa puntata del Grande Fratello con il ritorno di Alfonso D’Apice. Prima, però, Signorini ha pensato bene di mostrare i commenti negativi che Chiara Cainelli ha fatto su Stefania Orlando, Federico Chimirri, Amanda Lecciso e Mariavittoria. La gieffina si è così confrontata con ognuno di loro. Stefania, in questi giorni, ha svelato i suoi dubbi sulla vicinanza che Chiara dimostra a Lorenzo Spolverato.

La Cainelli ha smentito qualsiasi ipotesi, parlando di amicizia. Dopo di che, si è ritrovata con D’Apice nella Stanza Super Led. “Le nostre idee sono giuste, continua per la tua strada. Non avere il mio atteggiamento, mi raccomando”, così Alfonso ha consigliato alla fidanzata di procedere sulla strada che stavano percorrendo insieme. Signorini, però, ha preferito vederci chiaro nel rapporto che c’è tra Lorenzo e Chiara.

I due hanno smentito ogni ipotesi che non sia legata a una semplice amicizia. A tratti Shaila è apparsa un po’ turbata, ma una volta interpellata non ha mostrato gelosia o preoccupazione, anzi li ha sostenuti in quanto amici. È uscito fuori che nel 2020 Lorenzo metteva like alle foto su Instagram di Chiara. Non solo, Indifferenza Astrale – come ha riportato Rebecca Staffelli – ha fatto notare che Spolverato nel 2019 metteva i ‘mi piace’ agli scatti di Javier.

Federico Chimirri al Grande Fratello emoziona, Maxime eliminato

Momento toccante con Federico Chimirri, il quale ha avuto modo di raccontarsi. A 25 anni è diventato padre. Suo figlio Romeo è nato dalla sua relazione con l’ex compagna Eleonora. Tra loro la relazione è finita e stasera hanno dato un grande esempio. I due hanno continuato a svolgere serenamente il loro ruolo di genitori, restando uniti e mantenendo un bellissimo rapporto. Federico è un padre presente e stasera non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato della strada percorsa con Eleonora e il loro Romeo.

In salotto ha avuto modo inizialmente a riabbracciare l’ex compagna, la quale è apparsa affettuosa e molto legata a Chimirri. I due hanno assicurato che continuano a essere una famiglia. “Ci amiamo, ma in maniera differente. L’amore rimane sempre”, ha dichiarato Eleonora, dando ancora un bellissimo esempio al pubblico. Ed ecco che in passerella Federico ha avuto la possibilità finalmente di riabbracciare suo figlio.

Signorini si è concentrato su Romeo, a cui ha chiesto di dire un pensiero sul suo papà:

“Per me il mio papà è un bravo papà, mi tratta sempre bene e facciamo sempre cose insieme. Mi porta in giro e prova a vedermi tutte le volte che è possibile. Gli voglio bene anche io”

Eleonora, Federico e Romeo si sono abbracciati commossi e Alfonso ha fatto notare che sono proprio una bella famiglia.

Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire chi è l’eliminato della 33esima puntata: Maxime con l’1.6% (Shaila 22.46%, Chiara 20.58%, Mariavittoria 12.71%, Iago 10.85%, Stefania 8.74%, Amanda 7.47%, Federico 6.85%, Giglio 6.04%, Maria Teresa 2.7%).

Grande Fratello 33esima puntata nomination: chi è finito al televoto

Alfonso Signorini stasera ha puntato l’attenzione su Stefania Orlando e Iago Garcia. I due hanno parlato, ancora una volta, di amicizia. “Ovviamente, è una donna affascinante ed è Miss Orlando”, ha dichiarato l’attore spagnolo. “Non ho mai nascosto che Iago sia un uomo interessato”, ha replicato Stefania. La puntata è andata avanti con Mattia e Federico, i quali ultimamente stanno ricevendo critiche da parte di Lorenzo e del suo gruppetto.

Chimirri è sempre stato vicino al gruppo composto da Helena, Javier, Stefania, Iago e Amanda, trovando con loro punti d’incontro e cose in comune. Mattia si è avvicinato a loro con il tempo e Shaila & Co hanno iniziato ad accusarlo di aver cambiato marcia. Il maestro di scii ha dichiarato di aver notato spesso che i discorsi fatti dal gruppetto sono sempre incentrati su nomination e gioco.

Intanto, Signorini ha chiesto a Lorenzo Spolverato di portare del vino a Stefania e Iago, i quali si sono goduti una cena. Il momento ha divertito un po’ tutti. Dopo qualche momento di tensione, sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Mattia Fumagalli, Iago Garcia e Giglio.