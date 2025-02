Grande Fratello, D’Apice torna avvilito: Signorini lo smonta

Dopo essere stato eliminato, Alfonso D’Apice è tornato nella Casa del Grande Fratello per un confronto. Alfonso Signorini ha chiesto prima un commento a Federica Petagna in studio. L’ex fidanzata di D’Apice ha ammesso di aver riconosciuto in alcuni atteggiamenti recenti colui con cui ha avuto una relazione per ben otto anni. L’ex gieffino è stato duramente attaccato dai telespettatori per via del suo comportamento. In questa circostanza è arrivata la prima frecciata del conduttore, che ha ricordato il motivo per cui Alfonso e Federica hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

“Quando non ti lasciava uscire di casa?”, ha chiesto ridendo Signorini rivolgendosi alla Petagna, che ha replicato sorridendo. Dopo di che, Signorini si è collegato con Alfonso prima del suo ingresso e gli ha fatto notare che sui social network è stato duramente criticato:

“Sei andato sui social? Hai visto cosa dicono di te? Ciò che pensano ti ha fatto restare male o bene? Dici la verità”

D’Apice non ha potuto negare di aver ricevuto parecchi attacchi e non solo: “C’erano molti fan club che mi insultavano. Mi dispiace quando sono minacce”. Signorini ha chiesto ai telespettatori che esagerano con insulti e minacce di farsi una regolata. A questo punto, è arrivato il momento di parlare con Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La coppia è entrata in crisi, durante la scorsa puntata, quando D’Apice ha raccontato che la gieffina nel Tugurio gli aveva chiesto di aspettare, in quanto avrebbe lasciato presto il fidanzato.

Tommaso è apparso subito confuso e non ha reagito bene. Stasera Signorini ha mandato in onda una clip che ha riassunto la situazione. “No, quando ero nel Tugurio non stavamo insieme. Mi dispiace però vederlo stare male. Sì, ho scelto lui. So quanto è sensibile Tommaso”, così Mariavittoria ha replicato quando il conduttore ha fatto presente che non dovrebbero farsi tutti questi problemi visto che ancora non erano una coppia. La Minghetti si è recata poi nel cortiletto del Tugurio, mentre Tommaso ha seguito il tutto dalla Super Led.

Dopo una clip che ha ricordato l’avvicinamento che c’è stato tra Mariavittoria e Alfonso, è arrivato il momento del confronto. D’Apice ha raggiunto la dottoressa, la quale gli ha fatto notare che l’ha colpita volutamente nella scorsa puntata. Ha iniziato subito a parlare Alfonso, il quale non è più il ragazzo arrogante e presuntuoso degli ultimi tempi. L’ex gieffino non ha tenuto quell’atteggiamento duro che negli ultimi giorni di permanenza nella Casa, quando era convinto di essere talmente forte che non avrebbe mai perso al televoto.

“Mi hai tradito più volte con le nomination. Io sono fuori, sono stato eliminato. Magari ho sbagliato, però ho detto quella cosa. Ma non ho mai parlato di niente in questi due mesi. Tu qua mi hai detto . Qua si vede più di quello che noi pensiamo. Io non avrei voluto dirlo. L’ho fatto per te, è meglio che esce qua che quando sarete fuori. Io più volte ho salvaguardato il loro rapporto”

I due sono stati raggiunti poi da Tommaso. “Mi dicevano guarda che incontrerai e ti innamorerai di una ragazza che poi ti farà rimanere male”, ha ironizzato Franchi. “Nei rapporti umani c’è una linea di rispetto che non si può scavalcare. Quella storia perché l’hai raccontata? Perché le devi dire dopo due mesi e passa? Qual è il tuo obiettivo?”, ha chiesto Cesare Buonamici. Signorini ci ha tenuto a difendere Alfonso, affermando di essere stato lui a spronarlo a parlare di Mariavittoria nella scorsa puntata.

D’Apice, intanto, ha fatto intendere che fuori si sa cos’è accaduto tra lui e la Minghetti. “Tommaso, credimi, fuori non c’è niente di più di quello che hai visto stasera, perché non ti meriti sofferenze inutili”, ha concluso Signorini.