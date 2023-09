Grande Fratello 3° puntata: nomination e cambio programmazione

Con la terza puntata è ufficialmente iniziato il Grande Fratello 2023, con i primi litigi e le sorprese. Va subito precisato che il reality show non andrà in onda con il doppio appuntamento venerdì prossimo, bensì giovedì 21 settembre 2023. I piani alti di Mediaset hanno deciso di cambiare la programmazione della trasmissione, anticipandola di un giorno. Dunque, da ora in poi andrà in onda il lunedì e il giovedì.

Alfonso Signorini ha iniziato questo appuntamento con le clip che riportano alcuni scontri avvenuti tra le gieffine nella Casa. Protagonista delle prime liti è stata Grecia Colmenares. L’attrice venezuelana è stata duramente accusata da tre sue coinquiline, ovvero Letizia, Anita e Samira. L’atteggiamento da lei tenuto nella Casa di Cinecittà non è stato molto apprezzato dai concorrenti, mentre la maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla sua parte.

Persino Cesara Buonamici ha difeso Grecia, ricevendo l’applauso del pubblico sui social network. Subito dopo, Alfonso ha parlato di altre liti, quelle avvenute tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Le due non vanno proprio d’accordo in cucina, in quanto entrambe tendono a cercare di prendere il controllo dei fornelli. La puntata è andata avanti con il fraintendimento nato tra Paolo Masella e Giselda Torresan. Convinto che quest’ultima si fosse invaghita di lui, ha scelto di nominarla durante la scorsa puntata. Per molti la sua è stata solo una strategia, anche perché Giselda ha subito smentito la sua teoria.

In diretta, la Torresan ha ribadito che Paolo ha semplicemente frainteso le sue intenzioni. Signorini ha deciso di andare avanti con questo appuntamento, parlando con Fiordaliso. La famosa cantante ha ricordato la sua adolescenza e, in particolare, quando è diventata mamma a 15 anni. Ora si gode la spensieratezza dei suoi anni, facendo ciò che più le piace. Dopo di che, ha parlato della morte della mamma, avvenuta quando è scoppiata la pandemia del Covid-19. Intanto, Fiordaliso al Grande Fratello ha ripercorso i momenti della sua carriera.

“C’è stato un attimo che mi sono montata la testa, ovvero pensare di essere la più grande di tutti. Ma mi è passato subito eh. Io sono una che soffre di questo. Io sono grata che mi riconoscono in giro. Il telefono poi ha smesso di squillare? Ma io fatto altre cose. Ho fatto teatro, io non mi sono mai fermata”

La terza puntata è andata avanti con la storia di Angelica, la quale si è sfogata in questi giorni con alcuni suoi coinquilini sul brutto rapporto che ha attualmente con il padre. Ad attirare l’attenzione è stato il discorso che Rosy ha fatto in lacrime. La cuoca ha consigliato ad Angelica di cercare di capire i suoi genitori, cosa che anche lei non riusciva a fare quando non era ancora una madre. Commosso Alfonso ha ringraziato Rosy per il suo bellissimo discorso, approvato da Cesara Buonamoci.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. La meno votata è stata Grecia con il 14% dei voti: (Giselda 30%, Vittorio 29%, Rosy 27%). Dopo di che, Signorini ha puntato l’attenzione su Ciro Petrone e Fiordaliso, tra cui è nato nel Tugurio, in questi giorni, un bellissimo rapporto. L’ex volto di Temptation Island ha parlato della sua relazione con Federica Caputo. Tra loro ci sono stati dei problemi, ma Ciro ha ammesso che sta pensando al matrimonio, da celebrare magari tra un anno.

La serata è andata avanti con la storia di Alex Schwazer, il quale ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera. Non solo, ha ricevuto una graditissima sorpresa: sua moglie gli ha fatto visita. Durante questo momento c’è stata anche qualche polemica, ma anche tante lacrime di commozione.

Grande Fratello 2023: chi è finito al televoto

Sono iniziate le nomination, verso il finale di questa terza puntata del GF. Chi ha vissuto nella Casa in questi giorni ha potuto votare in segreto in confessionale, mentre i Tuguriani hanno fatto le nomination palesi. Al televoto sono finiti Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio.