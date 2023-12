Grande Fratello 29° puntata: nominati, Maddaloni liquidato in diretta

La 29esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con Beatrice Luzzi al centro della scena. L’attrice si è scontrata nei giorni scorsi con Giuseppe Garibaldi. Si sono accese nuove discussioni nel corso di questa diretta, con Alfonso Signorini che ha cercato di mettere un po’ di ordine in quel salotto. Le tensioni sono aumentata, di minuto in minuto. E, ovviamente, non sono mancati i momenti dedicati anche agli altri concorrenti.

Dopo l’acceso confronto tra Luzzi e Garibaldi, il quale ha ricevuto una proposta scomoda da Alfonso, è tornata protagonista Perla Vatiero. Quest’ultima ha avuto modo di parlare del suo passato e di riabbracciare il padre, che ha detto la sua sulla relazione che la figlia ha avuto con Mirko Brunetti. In questo blocco, Signorini è stata incontenibile, tanto che si è lasciato andare a gaffe e stoccate.

Dopo di che, l’attenzione è tornata su Beatrice Luzzi al GF 2023. L’attrice sembra aver formato un suo nuovo gruppo composto da lei, Vittorio Menozzi e i due nuovi arrivati, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Gli altri coinquilini in questi giorni hanno criticato il rapporto che si è creato tra Beatrice e i due nuovi gieffini.

In particolare, è stata accusata lei di aver cercato di attirare le new entry per formare il suo gruppetto. Non solo, è stato fatto notare che Sergio e Stefano potrebbero essersi avvicinati a lei, perché hanno visto fuori quanto è amata. Subito dopo, Alfonso ha chiesto a Luzzi di spiegare cosa sta accadendo con Vittorio Menozzi.

La domanda del conduttore è arrivata quando ha mandato in onda una clip che mostra i due mentre si abbracciano nel letto di notte. Ebbene Beatrice e Vittorio hanno confermato che quelle erano solo delle coccole e nulla di più. “Invito tutti a coccolarsi”, ha dichiarato l’attrice, ricevendo l’applauso del conduttore.

Grande Fratello: Fiordaliso in studio, Mirko smonta Garibaldi

La puntata è andata avanti con Fiordaliso che è stata accolta in diretta nello studio di Canale 5. Signorini ha voluto darle una carica per permetterle di continuare con il sorriso questa esperienza. “Capisco le difficoltà e il tuo disagio. Però tu lì dentro hai un valore e hai un significato profondo. Tu traghetti”, afferma il conduttore.

La cantante ha riabbracciato tutti i suoi ex compagni d’avventura presenti nello studio di Canale 5. Fiordaliso ha ammesso di essersi un po’ ripresa con questa sorpresa. A completare l’opera ci ha pensato Ciro Petrone, il quale le ha fatto notare che dopo aver abbandonato il gioco ci si può pentire. Così l’attore ha fatto intendere di essersi pentito della sua decisione.

La serata è andata avanti con una sorpresa per Rosy Chin, che in questa settimana ha iniziato a condividere gli spazi in cucina con un altro chef, Sergio. Stasera il reality show ha dato alla cuoca la possibilità di riabbracciare suo marito Paolo in Tugurio. “Ma Rosy è focosa! E certo, dopo tre mesi sempre a spadellare”, ha affermato Cesara Buonamici facendo notare i baci tra i due coniugi.

Signorini ha poi mandato in onda una clip che ritrae Giuseppe Garibaldi che condivide un aperitivo e una doccia con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Un video divertente, che però non ha divertito Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha tuonato contro Garibaldi in quanto poco prima è stata criticata per le sue coccole sotto le coperte con Vittorio Menozzi. Dallo studio a schierarsi dalla parte di Beatrice ci ha pensato Mirko Brunetti, che ha attaccato Giuseppe in diretta, mostrandosi con lui infastidito:

“È un grande giocatore Giuseppe. Peccato però che lui ci metta malizia”

Perla ha difeso Garibaldi, ma Mirko è rimasto fermo nella sua posizione. Dopo di che, Alfonso ha voltato pagina regalando un momento di spensieratezza con lo spettacolo realizzato dai gieffino con gli iconici brani di Mary Poppins.

Grande Fratello: Fiordaliso rientra, chi è il meno votato

Durante un freeze, ecco che è tornata Fiordaliso nella Casa, dove alcuni gieffini non hanno trattenuto le lacrime pensando a un suo ritiro.

Alla fine la cantante ha rassicurato tutti affermando che non abbandonerà il gioco. Subito dopo, è stato dedicato uno spazio a Letizia Petris, per la quale questo periodo dell’anno è difficile in quanto suo papà è morto il 1 gennaio di 4 anni fa. “Lascio andare mio padre, come lui vorrebbe. Questo percorso mi ha permesso di sentirmi una persona libera”, ha confessato la gieffina.

A questo punto, Letizia ha riabbracciato sua mamma Sara. “Dobbiamo lasciare che il dolore diventi una compagnia”, ha dichiarato la donna, ricevendo il sostegno di Signorini. Sara ha poi ammesso che Paolo, per lei, è come se fosse “stato disegnato con la matita per Letizia”, dando così la sua approvazione.

Monia ha perso il televoto della 29esima puntata del GF con il 9% dei voti (Perla 68%, Grecia 23%). Alfonso Signorini si è poi rivolto ad Anita Olivieri, dicendosi furioso per un fatto avvenuto nei giorni scorsi. Quanto è accaduto ha generato il caos, con la gieffina pronta a lasciare la Casa dopo l’intervento di Beatrice Luzzi.

Mirko Brunetti e la lettera per Perla Vatiero al GF

Nel corso della diretta di stasera, al GF 2023 Mirko Brunetti in studio ha letto una lettera per Perla Vatiero per augurarle un buon compleanno. Come sempre, l’ex gieffino ha scritto parole molto carine per la sua ex fidanzata. Alfonso ha assicurato che le farà avere la lettera nella Casa di Cinecittà. “Continua così, continua a brillare”, ha dichiarato alla fine Mirko salutando Perla.

Grande Fratello, nomination: chi è finito al televoto, Alfonso liquida Maddaloni

In automatico sono presenti al televoto Monia e Federico, i quali hanno perso gli ultimi due televoti di questa edizione, come i meno votati dal pubblico. Gli immuni scelti dagli stessi concorrenti sono stati Massimiliano, Anita, Rosy e Giuseppe. Cesara ha dato l’immunità a Marco Maddaloni. Al televoto a eliminazione con Federico e Monia sono finiti Beatrice e Rosanna.

Durante le nomination ha spiazzato il modo con cui Signorini si è rivolto a Maddaloni, il quale ha chiesto di poter ringraziare Cesara per l’immunità. “Sì, sì non siamo qua a fare ringraziamenti, fai la nomination”, ha tuonato Alfonso. Maddaloni perplesso ha nominato Beatrice e poi il padrone di casa l’ha liquidato: “Grazie e arrivederci”. Lo sportivo è rimasto davvero spiazzato da questo atteggiamento: “Ma veramente?!”. Dopo di che, il conduttore ha chiuso il collegamento con lui.