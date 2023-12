Anita al GF nei guai, Alfonso: “Mi hai offeso”, Beatrice crea il panico

Anita Olivieri al Grande Fratello 2023 è stata protagonista di uno degli ultimi blocchi della 29esima puntata. La giovane gieffina è stata ripresa da Alfonso Signorini, ma poi a complicare la situazione ci ha pensato Beatrice Luzzi. Il conduttore ha mandato in onda una clip che ritrae la gieffina e Giuseppe giocare e scherzare sul battesimo. Lui crede nella religione cattolica, mentre Anita non ha alcun sacramento.

Questo non è di certo stato il primo scivolone da parte della Olivieri, che solo qualche giorno fa era finita nella bufera per un’altra questione. Ora, le recenti parole usate da Anita che hanno infastidito il conduttore sono state:

“Non sto parlando a nome del Grande Fratello, ma è una considerazione mia personale. C’è una cosa che non mi è piaciuta in quanto cristiano. Queste cose a me hanno dato molto fastidio”

Ecco quali sono state le parole che Anita ha usato e che hanno infastidito Signorini:

“Cosa mi battezzo che non credo? È una presa in giro. Ma che senso ha? Sei pazzo. Battezzo io di nuovo a te, se ti va. Dai. Non ho niente io, costava tutto troppo”

La conversazione a distanza tra Alfonso e Anita è andata avanti. Il padrone di casa ha spiegato cosa gli ha dato fastidio di ciò che è accaduto:

“Ognuno di noi è libero di credere o non credere. A me non interessa. Però nessuno di noi ha diritto di prendere in giro il credo degli altri. Questo a me ha offeso, io sono cattolico. Quello è un sacramento per la mia crescita e vedere la prima ragazzina qua dire che è tutta una sola anche no”

Anita si è difesa dichiarando di essere la prima a sostenere il credo di Giuseppe. Detto ciò, ha confessato di aver scherzato solo sulle parole di Giuseppe e non sul suo credo. “I miei sono battezzati entrambi, tutta la mia famiglia lo è”, ha replicato la Olivieri. A questo punto, sentendo il suo punto di vista, Alfonso si è detto pronto a scusarsi: “Se è così ti chiedo scusa, ma se non lo è mi hai ferito”.

Alla fine la questione sembrava essersi conclusa così. Ma ecco che quando Alfonso ha interrotto il collegamento con la Casa di Cinecittà, Anita è scoppiata a piangere e i suoi amici sono corsi a rassicurarla. Beatrice Luzzi ha approfittato della situazione per accusare la Olivieri di essere sempre poco sensibile su ciò che provano per gli altri.

Anita Olivieri vuole lasciare il Grande Fratello: Beatrice Luzzi ancora in piedi

Dopo la pubblicità, Anita si è recata nel bagno, dove si è lasciata andare a un pianto liberatorio. La gieffina si è detta stufa dei continui attacchi da parte di Beatrice. Rosy Chin ha subito difeso la Olivieri, andando su tutte le furie. Anita ha minacciato di lasciare la Casa di Cinecittà. “Io non ho mai firmato per fare questo, non sto qui a farmi massacrare”, ha affermato.

Fiordaliso le ha consigliato di non prestare attenzione agli attacchi di Beatrice. In lacrime, Anita ha tuonato contro la Luzzi, parlando direttamente con Alfonso Signorini:

“Questo va oltre il gioco, la cattiveria di Beatrice. Non ce la faccio più, lei infierisce. Io sono stanca di pensare di passare altri giorni così. Lei usa queste cose per portare il pubblico dalla sua parte”

Signorini ha difeso Beatrice, facendo notare che semplicemente ha detto che spesso “è dissacrante”. Il conduttore ha poi chiesto alla Luzzi di intervenire sulla questione. Il pubblico, ancora una volta, si è schierato dalla parte di Beatrice, la quale ha fatto notare che spesso Anita ha usato parole pesanti, anche sul suo ruolo di madre.

Infatti, l’attrice ha fatto presente che più volte Anita si è intromessa nelle sue questioni, parlando anche dei suoi figli. Ora, però, la Olivieri pretende che Beatrice si faccia i fatti suoi in una situazione delicata. Alla fine a dare sostegno ad Anita è stata Cesara Buonamici, la quale l’ha incoraggiata a restare nella Casa.