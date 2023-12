GF, Perla e Mirko: Alfonso fuori controllo. Colpacci, frecciate e gaffe

Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 si è esposta molto nei giorni scorsi. In particolare, stasera l’ex partecipante di Temptation Island si lascia andare a una serie di confessioni riguardanti il suo passato e quello della sua famiglia. Torna a parlare della sorella gemella che purtroppo è morta e del suo passato tra brutti vizi e scelte sbagliate. Per lei arriva una grande sorpresa, quella del padre, il quale parla di Mirko Brunetti. Prima Alfonso Signorini le fa gli auguri di buon compleanno, non appena si collega con la Casa di Cinecittà nel corso della 29esima puntata.

Nei giorni scorsi, la sorella le ha fatto una sorpresa fuori dalla Casa di Cinecittà con i fuochi d’artificio. Anche Angelica Baraldi ha deciso di recarsi fuori dal loft per farle i suoi auguri. E arriva la prima stoccata proprio per lei. L’ex gieffina si trova in studio, come tutti gli altri eliminati di questa edizione. “Ma dico, non hai una vita?”, chiede Alfonso a una Angelica che resta spiazzata.

Probabilmente l’ex gieffina non si aspettava di ricevere questa stoccata in diretta, tanto che risponde semplicemente facendo presente che è stato solo un gesto carino. La stoccata del conduttore manda in tilt il pubblico, che applaude. Dopo di che, Alfonso si collega con la Casa di Cinecittà e fa i suoi auguri di buon compleanno a Perla, sottolineando che fuori a farle una sorpresa c’è stata anche Angelica.

“È stato emozionante, grazie a tutti. Mirko? No vabbè meglio così dai”, afferma Perla.

Grande Fratello: il passato di Perla, Alfonso cita Un Professore

Perla Vatiero parla di ciò che è accaduto nel suo passato, raccontando della sorella gemella morta quando aveva 7 mesi. Per anni i suoi genitori non le hanno raccontato nulla al riguardo. Poi lei stessa ha capito qualcosa e così è uscito fuori il triste discorso in casa.

“Nei momenti in cui sono sola, è come se cercassi forza in lei. E quella forza la trovo, a livello mentale. No, le cose le ho sapute piano piano. Non ricordo il giorno. Non conosco nei dettagli la sofferenza di mia madre e di mio padre”

A questo punto, Signorini cita una fiction della Rai, Un professore. Si tratta dello show televisivo che vede protagonista Alessandro Gassman e che parla di due gemelli, di cui è sopravvissuto solo uno. “Mi ricorda Un professore”, afferma il conduttore e i fan della fiction vanno in tilt applaudendo. Si nota chiaramente che Alfonso sia anche uno spettatore affezionato alla fiction.

Intanto, Perla parla di un difficile momento del suo passato, un periodo buio. Fa intendere di aver avuto un brutto vizio, ma non dice a cosa. Attraverso lo sport, la Vatiero è riuscita a uscirne fuori. Stasera Alfonso chiede a Perla di fare un discorso per sensibilizzare il pubblico:

“Quelle cose lì sono un inganno. Ti fanno sentire bene, ma poi ti buttano giù. Io consiglio di dedicarsi a qualcosa”

A un certo punto, Signorini fa una particolare domanda a Perla. Nel dettaglio, le chiede di parlare di una relazione con un uomo a cui si sarebbe ribellata e che pare le facesse del male. La Vatiero, però, sembra non capire e si irrigidisce. “Lasciamo stare”, dichiara il conduttore, chiudendo qui il discorso.

Non si capisce se Perla abbia finto di non capire per non parlarne in diretta televisiva o se Alfonso abbia commesso un errore.

Il padre di Perla parla di Mirko: Signorini colpisce la mamma di Greta?

Cosa pensa il padre di Perla su Mirko Brunetti? A parlarne è lui stesso, che fa una sorpresa a sua figlia nel giardino della Casa più spiata d’Italia.

“Quello che fa per me va bene. Con Mirko deve seguire il suo cuore e noi siamo sempre con lei. A Mirko gli voglio bene ancora, lo abbiamo sentito e lo saluto”

Queste le parole del padre di Perla, che colpiscono Alfonso. Sembra che Signorini voglia lanciare una frecciata alla madre di Greta Rossetti, con la quale durante la scorsa puntata si è creato il caos nella Casa e fuori: “Questo è proprio l’atteggiamento di un padre che non vuole influenzare le scelte dei figli”.