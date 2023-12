GF: Alfonso stronca Greta, poi con la madre scena raccapricciante!

Torna nella Casa del Grande Fratello 2023 Mirko Brunetti stasera. Nel corso della diretta della 28esima puntata, l’ex gieffino ha un confronto con Greta Rossetti, la quale infastidisce non poco Alfonso Signorini. Non solo, entra in scena anche la mamma dell’ex tentatrice, che dà vita a un incontro che lascia decisamente perplessi. Inizialmente, il conduttore chiede a Greta cosa pensa oggi di Mirko.

La Rossetti smentisce quanto lei stessa ha dichiarato nei giorni scorsi, ovvero che è stata usata da Brunetti. Greta ammette che in quel momento era arrabbiata e ha, dunque, esagerato con le parole. Si parla del fatto che i social network hanno svolto un ruolo centrale e negativo durante la loro relazione fuori e l’ex tentatrice assicura che quando terminerà questa esperienza starà più attenta su questo punto di vista.

“Io ci credo poco”, attacca Alfonso inaspettatamente dallo studio. Non si ferma qui Signorini, il quale tuona: “C’è gente che per un follower in più venderebbe l’anima”. A questo punto, Greta infastidisce Alfonso al GF dichiarando di non avere più niente da dire a Mirko. Eppure lui è lì pronto a entrare per confrontarsi con lei.

La reazione della Rossetti delude il conduttore, che innervosito dichiara: “Se non hai niente da dirgli, come lo facciamo entrare lo facciamo uscire”. Mirko entra e dichiara esplicitamente di non essere più innamorato di Greta. Quest’ultima, invece, appare titubante e non risponde alla domanda di Alfonso.

Grande Fratello: il confronto tra Mirko e Perla riaccende le speranze dei fan

Avviene prima un confronto a distanza tra Mirko e Perla Vatiero, decisamente diverso. Nel Tugurio, Brunetti trova un pacco regalo dell’ex fidanzata, che gli ha fatto avere qualche pallina di Natale, usate in Casa per decorare le stanze. Perla interviene in diretta, dalla stanza da letto, e non trattiene le lacrime. La Vatiero piange all’idea che Mirko possa passare il Natale da solo, conoscendo bene la sua vita.

Lui conferma, commosso, di non aver neanche fatto l’albero di Natale. Alfonso nota quanto i due ancora ci tengano l’uno all’altra e Perla commossa confessa: “Lui è il secondo uomo, dopo mio padre, più importante della mia vita”.

Signorini dà più la possibilità a Mirko e Perla di riabbracciarsi. Un incontro, il loro, che fa sperare ancora i fan. Infatti, appaiono fortemente presi l’uno dall’altra e ancora complici, come se non si fossero mai lasciati. Persino Greta fa notare che insieme sono “bellissimi”.

Grande Fratello: Greta e sua mamma Marcella creano tensioni

Dopo aver affrontato altre situazioni, Signorini ha puntato di nuovo l’attenzione su Greta, dandole la possibilità di rivedere sua mamma Marcella. “Ho sempre considerato mia figlia un angelo ed è lei che ha pagato le conseguenze, ma che ha portato alla riunione di quei due ragazzi. Chi ha subito siamo noi”, dichiara la donna prima ancora di incontrare sua figlia. Marcella crede che Greta e Mirko abbiano affrettato le cose.

La mamma della Rossetti, che nei giorni scorsi si è fatta notare sul web con uno scontro con Giulia Provvedi, entra finalmente nella Casa. Qui riabbraccia sua figlia. “Sei stata l’angelo riparatrice di questa coppia. L’abbiamo visto. Mirko non si è comportato bene con noi fuori. Non è stato corretto”, dichiara Marcella. Dallo studio Alfonso fa intervenire Brunetti,

“La sorpresa è per Greta e penso che debbano godersi il momento. Mi dispiace che lei sminuisce… se a loro interessa parlo”, afferma Mirko, notando però che le due continuano ad abbracciarsi evitando di dargli importanza. “Scusatemi Marcella, c’è Mirko che sta parlando con lei! Anche per educazione”, tuona Alfonso. Nasce uno scontro madre-figlia. Greta non vuole che sua mamma si confronti con Mirko in diretta televisiva.

Cerca più volte di fermarla, ma la donna continua ad affermare di aver vissuto tanti problemi fuori. “Mi dispiace per Greta e anche stasera dico che mi dispiace per lei”, afferma duramente Mirko. La Rossetti va in escandescenza lasciandosi andare a degli sfoghi e la situazione si fa pesante. Addirittura sua mamma fa presente che sua figlia ha subito tanto da piccola e che può avere degli attacchi di panico, che portano a svenimenti.

Le due continuano a discutere, con Marcella che sottolinea ancora di avere tanti problemi fuori e appare pronta ad avere un confronto di fuoco con Mirko. Tanta confusione, urla e lacrime che rendono questo incontro abbastanza imbarazzante. Una scena raccapricciante, soprattutto perché Greta chiede in continuazione alla madre di smetterla di parlare della storia di Mirko, in quanto vuole godersi questo incontro.

La donna, però, fino alla fine sembra non comprendere le richieste della figlia. Tante critiche sui social network. Dopo l’uscita della madre, Greta dichiara di capirla, in quanto vuole proteggerla. Allo stesso tempo chiede sia a lei che a Mirko di evitare di farsi la guerra sui social. La Rossetti non trattiene le lacrime e si lascia andare a un pianto liberatorio.