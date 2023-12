GF, madre di Greta furiosa contro Giulia Provvedi: trash senza fine

Continua la soap opera tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Oltre ai protagonisti del triangolo, adesso anche i familiari dei diretti interessati hanno iniziato ad esprimersi sulla vicenda. Negli ultimi giorni, la madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ha attirato l’attenzione a causa di alcune affermazioni non propriamente positive contro Mirko, accusandolo di aver giocato con la figlia e di voler interpretare la parte del “bravo ragazzo”. Non solo, addirittura il fratello della Rossetti avrebbe manifestato un interesse per Perla, sostenendo di volerla corteggiare una volta finito il reality. Ma, non è finita qui.

Difatti, nelle ultime ore, Marcella è finita nuovamente al centro del gossip. Il motivo? La signora si sarebbe scontrata con Giulia Provvedi, parte del duo “Le Donatella“. Ma, procediamo con ordine. Proprio ieri, 18 dicembre, la madre di Greta è stata ospite di “Casa Sdl”, format di cui la Provvedi è una delle conduttrici. Ovviamente, l’argomento principale è stato il triangolo tra l’ex tentatrice, Perla e Mirko. Riguardo questi ultimi, Marcella ha affermato di essere convinta che l’ex coppia si sia accordata prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Al che, Giulia ha risposto attaccando velatamente Greta. Secondo l’opinionista, anche la Rossetti sarebbe interessata alle luci dei riflettori e avrebbe approfittando della situazione per avere un po’ di visibilità. L’ex tentatrice non solo si sarebbe intromessa nella relazione tra Perla e Mirko a Temptation Island, ma, successivamente, ha anche accettato di entrare al Grande Fratello, ben consapevole del percorso singolo che stava facendo Brunetti. Non solo, la Provvedi ha anche consigliato a Marcella di non intromettersi così tanto nelle vicende personali della figlia: “Bisognerebbe lasciare i figli gestire le proprie relazione. Senza essere incattiviti, cosa che percepisco dalle sue parole”.

Ebbene, queste affermazioni della cantante hanno parecchio infastidito Marcella, che ha subito risposto a tono. La signora ha spiegato di parlare a nome di Greta solamente perché adesso, essendo dentro la Casa, è impossibilitata dal difendersi dai numerosi insulti che starebbe ricevendo. “Dopo che arrivano minacce di morte e messaggi negativi devo stare zitta?”, ha sentenziato. Dopodiché, si è scagliata direttamente contro la Provvedi, definendo le sue motivazioni “insulse”, dato che non può capire cosa stia provando non essendo una madre. “Se fossi stata intelligente mi avresti fatto una domanda diversa”, ha infine aggiunto.

Giulia ha immediatamente replicato, suggerendo alla madre di Greta di calmarsi e di portarle rispetto, essendo un’ospite del suo programma. “Quando parlo o taccio lo decido io”, ha esclamato. Infine, la Provvedi ha accusato Marcella di star palesemente recitando e di aver trovato le storie Instagram contro Mirko come una parte di una soap opera. “Ora mi spiego tantissime cose. Per fortuna Mirko è scappato, arrivederci”, ha concluso, terminando così la tesissima intervista.