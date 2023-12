GF madre Greta fa nero Brunetti e smentisce la figlia: tutto evitabile

La mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, è un fiume in piena. Nelle scorse ore si è scagliata contro Mirko Brunetti, rilasciando delle dichiarazioni infuocate in merito al tema relativo alla presunta volontà del giovane di aver desiderato un bebè da sua figlia. Rapido riassunto della faccenda: Greta e Perla Vatiero, confrontandosi al Grande Fratello, hanno sostenuto che il loro ex, più o meno, prometteva le stesse cose a entrambe. Si è così creata una sorta di alleanza totalmente inaspettata. A un certo punto Greta ha addirittura lasciato intendere che Brunetti avrebbe cercato di avere con lei un figlio. Lui, nel corso della diretta in prime time del reality di lunedì 11 dicembre, ha smentito. E, a sorpresa, pure la Rossetti ha auto-smentito se stessa, affermando che il desiderio di avere un figlio era di un altro suo ex, dunque non Mirko.

Ora a parlare è la madre della 25enne che, a sua volta e a sorpresa, ha smentito la figlia, assicurando, tramite alcune Stories Instagram, che Brunetti avrebbe davvero voluto che Greta restasse incinta. “Vi ringrazio tutti – ha esordito la signora Bonifacio – dico solo che sono una credente e sono sicura che prima o poi la verità viene a galla, perché anche se c’è gente schierata che non vuole vedere la verità, prima o poi tutto verrà a galla”.

La donna, prima di tirare in ballo Mirko, se l’è presa con coloro che in queste settimane hanno sparato a zero su Greta a mezzo social, parlando di bullismo e sostenendo che la figlia non aveva bisogno di visibilità avendo avviato una carriera proficua nel mondo dello spettacolo e come influencer prima di sbarcare in tv a Temptation Island: “Perché tutto questo bullismo nei confronti di una ragazza di 25 anni che era già nel mondo della moda ed era già un’influencer non si può sentire. Lei è entrata sì come tentatrice, ma già lavorava nello spettacolo, loro invece entrano come coppia con quale scopo? Ditemelo voi”.

A questo punto la signora si è rivolta direttamente a Brunetti con dichiarazioni infuocate:

“A te Mirko dico solo una cosa, racconta la verità su questo figlio che hai cercato tu, perché sai a quanto mi risulta è l’uomo che decide poi, no? In un momento intimo, quindi racconta come sono andate le cose. Non so perché lei ha risposto così, ma non la stavi neanche ascoltando, perché stavi parlando di altro. Mirko racconta quello che hai fatto, “sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che…”. Raccontalo, invece di buttare fango, con me che ti ho ospitato per due mesi. O probabilmente avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che avevi uno scopo? Mi sa che ti sei comportato un po’ troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi quella tua maschera da buono verrà fuori, ne sono sicura”.

Dunque la signora Bonifacio, a differenza della figlia, ha lasciato intendere a chiare lettere che Mirko avrebbe davvero voluto tentare di mettere su famiglia con Greta. Una cosa è certa: l’intervento è parso un po’ stonato. Al di là di come siano andate le cose, una madre è opportuno che vada a smentire una figlia su un argomento così delicato? Passi pure che la Rossetti abbia voluto fare retromarcia per non innescare altre polemiche (sempre ammesso e non concesso che di dietrofront si sia trattato), perché un genitore si intromette nella faccenda buttando benzina sul fuoco? Non sarebbe meglio assumere atteggiamenti meno battaglieri?