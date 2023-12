Grande Fratello 28° puntata: nominati, meno votato, pianti, ingressi

Il Grande Fratello 2023 è tornato in onda nella prima serata di sabato con la 28esima puntata. Alfonso Signorini ha creato un’atmosfera di festa inizialmente, mostrando i personaggi del presepe con protagonisti i concorrenti, lui stesso, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. A questo punto, il conduttore si è lasciato andare a qualche battuta sulle sue compagne d’avventura in diretta.

“Sei più bella lì”, ha afferma ridendo il conduttore rivolgendosi alla sua opinionista. “Ah sì? Anche tu!”, ha risposto con ironia Cesara. Alfonso si è poi rivolto a Rebecca: “Sei vestita come un abete”, riferendosi alla sua tuta di paillettes verde. Ed è poi arrivato il momento di salutare Beatrice Luzzi, pronta a tornare nella Casa di Cinecittà, dopo qualche giorno di assenza. Si è sentita la mancanza dell’attrice, che ha preferito stare accanto al padre, il quale ha subito un’operazione chirurgica.

Prima di far rientrare in Casa Beatrice, Signorini ha affrontato le ultime questioni che hanno visto protagonista Rosanna Fratello. Dopo di che, è arrivato il momento del ritorno di Luzzi nel loft di Cinecittà. L’attrice è tornata da grande regina, come lo stesso conduttore ha fatto notare quando è arrivato il momento di riaccoglierla. C’è stata anche una reazione nella Casa, tra i concorrenti, che ha sbalordito.

La puntata è andata avanti con Mirko Brunetti, che è rientrato nella Casa per avere un confronto con Greta Rossetti. Non solo, l’ex gieffino ha avuto modo di riabbracciare Perla Vatiero, con cui ha dato vita a un incontro che ha riacceso le speranze dei loro fan. Poco prima delle nomination, Greta ha avuto modo di riabbracciare sua madre, ma questo incontro per lei è da dimenticare!

Grande Fratello: nuovi concorrenti, Maddaloni e Vittorio emozionano

Signorini ha chiuso il televoto e ha annunciato il primo gieffino salvo: Marco Maddaloni. A quest’ultimo hanno riservato una sorpresa: ha potuto riabbracciare sua moglie e i suoi tre figli. Un momento bellissimo, che ha regalato grandi emozioni, con Marco che non ha trattenuto le lacrime.

Subito dopo, è arrivato il momento di far entrare nella Casa di Cinecittà i nuovi concorrenti: lo stilista Stefano Miele e l’imprenditore Sergio D’Ottavi. Ad accoglierli nel Tugurio ci ha pensato Grecia Colmenares.

La 28esima puntata del GF va avanti con Vittorio Menozzi, elogiato in diretta da Signorini. Ancora una volta, il gieffino ha conquistato gli applausi del pubblico, con la sua linea della vita. Per lui stasera è stata organizzata una graditissima sorpresa: ha potuto rivedere e riabbracciare suo papà Alberto. Quest’ultimo si lascia andare a un discorso emozionante per il figlio:

“Ho lasciato un ragazzo e ho trovato un uomo. Sono orgoglioso di te. Ti vogliamo bene tutti. Forse io sono stato qualche volta severo con te. Ma quando sono arrivati i bivi, hai scelto sempre bene”

“Non ti preoccupare se l’amore non c’è, perché sarà l’amore a cercarti”, questa frase di Alberto ha commosso Signorini.

L’attenzione si è spostata su Federico, che ha provato a corteggiare Anita. Com’è stato possibile notare attraverso la clip, la Olivieri ha rifiutato subito le avances del modello. Stasera Alfonso ha voluto, però, indagare un po’ sulla situazione sentimentale di Anita, abbastanza misteriosa. In queste settimane, le indiscrezioni hanno parlato di un presunto avvicinamento tra la Olivieri e un autore. Stasera Anita ha ribadito di sentirsi impegnata, ma di non vedere da mesi ormai questa persona: “Non sono fidanzata, ma ho la testa occupata. Non so dov’è ora”.

Grande Fratello: chi è il meno votato e chi è finito al televoto

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: il meno votato è stato Federico con il 17% dei voti (Marco 51%, Greta 32%). Il modello non è andato direttamente al televoto in questa puntata, ma ci finirà la prossima settimana. Prima delle nomination, Signorini ha mandato in onda una clip con tutti i video messaggi da parte di amici e parenti dei concorrenti. Ovviamente, la maggior parte dei gieffini non ha trattenuto le lacrime nel rivedere i loro cari.

Sono poi iniziate le nomination. Gli immuni scelti dai concorrenti sono stati Fiordaliso, Massimiliano, Paolo e Anita. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Rosanna Fratello e Greta. Al televoto sono finiti Grecia, Monia e Perla.