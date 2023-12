Grande Fratello 27° puntata: eliminato, nominati. Perla tallona Luzzi

La 27esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con una forte atmosfera natalizia, tra una nuova sigla e uno studio ricco di decorazioni. L’appuntamento è iniziato con gli scontri avvenuti tra i due schieramenti: Beatrice Luzzi – Fiordaliso e Sara Luzzi – Rosanna Fratello. Alfonso Signorini ha dato subito la parola a Fiordaliso, dopo aver mandato in onda una clip che la ritrae mentre replica agli attacchi ricevuti da Rosanna, la quale continua a vantarsi della sua lunga carriera cercando di affossarla.

“Secondo me soffre di qualcosa”, ha affermato la Fratello, riferendosi questa volta a Beatrice. “Di cosa soffro? Della sua presenza!”, ha replicato Luzzi ascoltandola in diretta televisiva. È intervenuta Cesara Buonamici, la quale è d’accordo con Fiordaliso, che ritiene che dentro la Casa dovrebbero essere tutti considerati allo stesso modo. L’opinionista ha dato dei consigli a Rosanna: “Io ti consiglierei un atteggiamento un po’ più tollerante. L’unico risultato che hai ottenuto è questa loro alleanza. Ti conviene cambiare registro”.

Dopo di che, ci ha pensato anche Fiordaliso al GF a stroncare Rosanna, quando quest’ultima si è definita un ospite del programma: “Sei concorrente, non ospite”. La puntata è andata avanti con la sorpresa per Paolo Masella, il quale sulla passerella ha riabbracciato la sorella Chantal. Non solo, in un secondo momento, sono arrivati la nipote Valeria e il cognato Tiziano. La bambina è stata presa subito in braccio dal gieffino, che non ha trattenuto le lacrime.

La serata è andata avanti con Sara Ricci, che nei giorni ha discusso sia con Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. In particolare, l’attrice si è scontrata con l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Sara ha ricevuto varie frecciate di Alfonso Signorini, che la prende in giro in diretta. Invece, Rosanna Fratello è stata asfaltata da Donatella Rettore, la quale arriva come ospite nella Casa di Cinecittà, per salutare Fiordaliso ed esibirsi con i suoi successi insieme alle concorrenti.

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti chiude con Greta Rossetti in diretta

Signorini ha continuato a interessarsi ai rapporti di Beatrice Luzzi con gli altri concorrenti, in particolare con Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. L’attrice ha avuto un piccolo avvicinamento con il gieffino calabrese, che l’ha rassicurata in un momento di sconforto nei giorni scorsi. Intanto, ha definito Anita una persona manipolatrice e gelosa. L’attenzione si è spostata poi su Massimiliano Varrese e il caso che lo vede protagonista fuori dalla Casa di Cinecittà. Il rimprovero e l’avvertimento di Signorini non bastano e, intanto, Beatrice Luzzi ha compiuto un gesto importante.

La puntata è andata avanti con Perla Vatiero e Greta Rossetti al centro della scena. Mirko Brunetti al GF non ha potuto avere un confronto faccia a faccia con l’ex tentatrice, come era stato anticipato, in quanto è positivo al Covid-19. Dalla sua camera, ha avuto modo di confrontarsi con entrambe le sue ex fidanzate, con un collegamento.

Alfonso ha rimproverato Mirko perché non riesce mai essere chiaro nelle sue risposte su Perla. Dopo di che, il conduttore ha permesso a Brunetti di confrontarsi a distanza con Greta. L’ex gieffino ha fatto un discorso alla Rossetti:

“Per me tu sei un’anima pura e buona. Ce lo dicevamo, sei un angelo caduto. Lo continuo a pensare sempre. Ti dico, trova te stessa e usa questa esperienza per chi vuoi essere tu e non l’aspettativa di qualcun altro. Usa questo percorso per te stessa. Stando fuori mi sono reso conto che la nostra magia si è rotta proprio per queste cose qui. Io non provo rancore e rabbia. Ma con queste consapevolezze credo che sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto”

“Mirko ti sta dando un palo Greta, se non l’hai capito”, ha sottolineato Signorini, infastidendo Mirko. La Rossetti ha ammesso di essere rimasta sorpresa da questa svolta. Crede che, a questo punto, Brunetti l’abbia presa solo in giro. “La magia non può finire così da un momento all’altro”, ha replicato Greta. L’ex tentatrice si è detta dispiaciuta per aver creduto nella loro relazione e per aver fatto del male a se stessa e a Perla.

Infatti, stasera la Rossetti si è detta ancora convinta del fatto che Mirko sia ancora innamorato della Vatiero. Greta è apparsa addolorata, perché non se lo aspettava questo finale, visto che fino a qualche giorno fa si è detta anche pronta a lasciare la Casa di fronte a un ritorno di fiamma con lui.

Brunetti, però, si è reso conto che hanno due vite completamente diverse. Nonostante questo, ha assicurato che i sentimenti e la magia ci sono stati davvero. Detto ciò, ha continuato a parlare di persone esterne che hanno condizionato negativamente la loro relazione.

Perla è intervenuta, dicendo la sua. La Vatiero pensa che Mirko abbia fatto bene ad agire così, in quanto li vede troppo diversi. Detto ciò, la gieffina ha garantito che questo non è un pensiero negativo su Greta, in quanto ritiene che sia una persona dolcissima.

Grande Fratello: eliminato, percentuali e chi è finito al televoto

Prima di scoprire l’eliminato di questa puntata, Mietta ha impreziosito la serata esibendosi fuori dalla Casa con i concorrenti. Ed è arrivato poi finalmente il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminata della 27esima puntata del Grande Fratello 2023 è stata Sara Ricci con il 3% dei voti (Beatrice 38%, Perla 37%, Vittorio 15%, Grecia 7%). Il risultato del televoto non ha sorpreso quasi nessuno.

Ciò che in molti hanno notato è sicuramente la piccola distanza che c’è tra Luzzi e Vatiero. Nonostante ciò, la preferita del pubblico continua a essere Beatrice, che ha battuto al televoto Perla, che come si può notare è molto amata dal pubblico. Va considerato che i fan di Luzzi hanno dovuto anche dividere i voti tra Vittorio e Grecia, amici della loro ‘regina’.

Sono poi iniziate le nomination che hanno visto immuni – scelti dagli stessi concorrenti – Beatrice (la donna più votata inaspettatamente), Massimiliano (l’uomo più votato), Giuseppe, Paolo, Letizia e Rosy. Cesara Buonamici ha deciso di dare l’immunità a Rosanna Fratello. Al televoto sono finiti: Greta, Marco e Federico. Maddaloni ha acceso un mistero a fine puntata, rivelando che dentro la Casa c’è un burattinaio tra i concorrenti.