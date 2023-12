GF, Signorini e Rettore spietati: Ricci e Rosanna smontate in diretta

Brutta serata al Grande Fratello 2023 per Sara Ricci e Rosanna Fiorello. Le due gieffine si sono schierate insieme contro Beatrice Luzzi e Fiordaliso, che stanno avendo la meglio in fatto di consensi tra i telespettatori. Non solo, stasera ci pensano Alfonso Signorini e Donatella Rettore a mettere i puntini sulle ‘i’.

Alfonso Signorini prende in giro Sara Ricci nel corso della diretta della 27esima puntata. Il conduttore non riesce neanche stasera a trattenersi quando si tratta dell’attrice. Quest’ultima, intanto, è davvero convinta di piacere molto al pubblico, sebbene già nella scorsa puntata sia stata la meno votata al televoto, tanto che è finita in automatico per essere una nominata nella votazione a eliminazione.

Infatti, parlando con Rosanna Fratello, con cui ha formato un’alleanza contro Beatrice Luzzi e Fiordaliso, Sara ha ammesso durante la pubblicità di sentire di essere una dei concorrenti salvi. La Ricci è certa di non essere l’eliminata di questa puntata. Intanto, Signorini la punzecchia, in quanto sia lei che Rosanna spesso cercano di far pesare ai gieffini le loro lunghe carriere.

Rosanna Fiorello viene ripresa anche da Cesara Buonamici, durante questa 27esima puntata del GF 2023. L’opinionista le consiglia di cambiare atteggiamento. Questo probabilmente per farle notare che fuori dalla Casa di Cinecittà tale comportamento non è apprezzato.

Rosanna e Sara, però, appaiono davvero convinte del peso che sentono di avere nel gioco. Signorini manda poi in onda una clip, in cui la Ricci discute animatamente con Perla Vatiero. Prima di mostrare il filmato in questione, ecco che Alfonso si è lasciato andare a una prima battuta: “Sei la più odiata dentro la Casa e chissà magari anche fuori!”.

In effetti, fuori Sara non ha raccolto molti consensi. Dopo di che, Alfonso punzecchia la Ricci in diretta. Il pubblico prende il tutto come una chiara presa in giro da parte del conduttore. Chiede a Sara in quali fiction ha recitato e lei appare in difficoltà mentre cita qualche titolo.

Ciò avviene mentre Beatrice Luzzi se la ride: “Queste fiction le abbiamo fatte tutte!”. “Però tu Beatrice la tournee non l’hai fatta”, ironizza Signorini prendendo in giro Sara, che già era stata stroncata sulla questione. Non si ferma qui il conduttore, che fa segnala una lamentela fatta dalla Ricci, la quale non apprezza gli abiti che le arrivano in Casa da indossare in diretta.

Con questi vestiti, Sara non vorrebbe fare una brutta figura. “Non ti è piaciuto? No, in effetti! Ma cosa vuol dire? Stai benissimo, scusami. Li avete scelti voi gli abiti che arrivano a casa”, tuona stasera Signorini, replicando.

Grande Fratello, Donatella Rettore contro Rosanna Fratello

Per Sara Ricci e Rosanna Fratello le frecciate non finiscono qui. Arriva come ospite nella Casa di Cinecittà per lo show di Natale Donatella Rettore, grande amica di Fiordaliso. Quest’ultima è la prima a incontrarla ed ecco che arriva la frecciata. “Marina! Ma chi te l’ha fatto fare? Ma Rosanna Fratello ce l’ha con te? Ti difendo io!”, tuona Rettore.

Fiordaliso, però, le fa chiaramente capire che non c’è alcun bisogno. Alla fine, Donatella si ferma qui e insieme a tutte le concorrenti della Casa di Cinecittà dà vita allo show natalizio in diretta con i suoi successi. “Ha ragione Fiordaliso, qui dentro siete tutti uguali”, afferma Rettore quando Rosanna fa notare che sono molto amiche. In questo modo, Donatella prende le difese di Fiordaliso e stronca ancora la Fratello.