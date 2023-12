Grande Fratello 25° puntata: eliminazione che sconvolge, i nominati

La 25esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con l’annuncio di Alfonso Signorini: è stato organizzato un confronto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese in studio. Ed è stato proprio con l’attrice che il conduttore ha dato inizio ai giochi stasera. Nei giorni scorsi, i concorrenti hanno dovuto nominare chi vorrebbero salvare e chi vorrebbero vedere fuori tra i quattro al televoto Anita, Mirko, Perla e Sara Ricci. Beatrice ha nominato quest’ultima quando ha dovuto dire chi eliminerebbe.

L’attenzione è poi finita su altri due concorrenti presenti al televoto, ovvero Mirko e Perla. Tra loro è avvenuto un confronto, che è apparso agli occhi di molti fan come un addio, mentre sul web si è accesa una polemica sul televoto ancora aperto. La puntata è andata avanti con Fiordaliso, invitata dal conduttore nella Mistery. Con una clip è stato mostrato il momento in cui la cantante ha disegnato la sua linea della vita, parlando dei suoi genitori e dei suoi figli. Le sue parole hanno commosso Alfonso. Per lei è arrivata una graditissima sorpresa: una lettera da parte del figlio Sebastiano.

Inizialmente è stato fatto passare per un messaggio scritto da parte di un fan che l’ha seguita per tutta la sua carriera. Solo leggendo l’ultima parte della lettera, è diventato chiaro che si trattava del figlio, che in effetti, nato quando Fiordaliso aveva 15 anni, è da sempre al suo fianco. Per la cantante è arrivato anche un video messaggio da parte del secondo figlio.

Grande Fratello, Perla e Greta decidono di non salutare la mamma di Mirko

È arrivato il momento del confronto tra Massimiliano e Beatrice in studio, durante il quale è stata ancora lei a uscirne bene. La puntata è andata avanti di nuovo con il triangolo amoroso composto da Mirko, Perla e Greta. La Vatiero ha ribadito di ritenere la Rossetti una persona completamente diversa da lei, tanto che non riesce a comprendere come Brunetti possa essere complice con lei.

Dopo una clip, inoltre, Perla ha ammesso che lei non si sarebbe mai messa a ballare con due ragazzi che conosce da qualche giorno. Alfonso ha spiazzato mandando in onda il filmato che ritrae la Vatiero che balla in modo sensuale con il tentatore Igor a Temptation Island. “È una persona cui sono uscita dal reality, non è una persona qualsiasi”, così si è difesa Perla, trovando l’appoggio di Signorini.

Per Mirko è arrivata anche una sorpresa: ha potuto riabbracciare sua mamma. Negli anni non ha avuto con lei sempre un rapporto idilliaco. Nel periodo in cui è stato con Perla, ad esempio, è avvenuta una rottura. Hanno recuperato quando è uscito da Temptation Island. La mamma stasera, dopo averlo raggiunto nel Tugurio, ha ammesso di aver compreso i suoi errori dopo averlo sentito parlare del loro rapporto.

Quando si sono abbracciati, Mirko non ha trattenuto le lacrime. “Di Perla come persona non posso dire nulla, è una brava ragazza. Non c’è stata empatia, si è ritrovata in mezzo a una situazione complicata. Fosse stata un’altra ragazza sarebbe stato lo stesso”, ha spiegato la madre di Mirko, parlando del rapporto non sereno avuto con Perla.

Quando Alfonso ha chiesto alla donna di scegliere chi salutare tra Greta e Perla. La mamma di Mirko ha fatto i nomi di entrambe. Ma ecco che sia Perla che Greta si sono mostrate titubanti e alla fine hanno deciso di lasciare Mirko da solo a godersi questo momento speciale con la mamma.

GF: eliminato, percentuali e chi è finito al televoto

Prima di scoprire il risultato del televoto, Anita ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma. Proprio a causa di un biglietto ricevuto da lei in segreto, la Olivieri è finita al televoto, come deciso dal provvedimento. Sua mamma si sente in colpa per questo e gliel’ha fatto sapere tramite un messaggio che le ha inviato stasera.

L’eliminato della 25esima puntata del Grande Fratello 2023 è Mirko Brunetti con il 19% dei voti (Perla 40%, Sara 21%, Anita 20%). Ad annunciare il risultato è toccato a Giuseppe Garibaldi, che ha avuto il compito di prendere la busta nel confessionale e di recarsi dall’amica e Mirko, presenti nella stanza Super Led. Un risultato davvero inaspettato, che ha spiazzato un po’ tutti sia fuori che dentro la Casa di Cinecittà. Lo stesso Mirko ha ammesso che non se lo aspettava proprio.

I telespettatori stanno faticando ad accettare il risultato, in quanto molti avrebbero voluto Anita fuori dai giochi. Pochi si sarebbero aspettati che Mirko avrebbe lasciato così presto la Casa di Cinecittà, visto che è il protagonista di un triangolo amoroso. Tutti i concorrenti si sono mostrati totalmente sconvolti. L’unica che aveva azzeccato la sua eliminazione era stata Greta, la quale non è rimasta particolarmente sconvolta.

Per i gieffini è arrivato poi il momento di fare le nomination, che hanno portato al televoto Sara, Vittorio, Perla e Marco. Gli immuni scelti dai gieffini sono stati Massimiliano, Letizia, Rosy e Fiordaliso. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Beatrice.